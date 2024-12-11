Москва, 11 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Поддержка экспортёров и наращивание поставок российской продукции на внешние рынки стали общей задачей федеральных и региональных властей, а также представительств РФ за рубежом. Для экономики регионов экспорт формирует налоговые доходы в размере четырёх триллионов рублей, а это почти 24% от общего числа налоговых доходов. Вместе с тем государство стремится не просто к наращиванию объёма поставок и увеличению выручки.

Товары на экспорт

«Главная цель в том, чтобы экспорт и конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, многих других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места — именно у нас, в России», — подчёркивал президент Владимир Путин.

И определённых успехов достичь уже удалось: с 2001 по 2023 год объём несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза: с 36 до 148 миллиардов долларов. А по итогам семи месяцев 2024 года экспортный показатель увеличился ещё на пять процентов.

Развивать внешние деловые связи, расширять их географию, укреплять сотрудничество с другими странами помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». За время его реализации существенно вырос объём господдержки экспортёров, отмечают в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Так, за 10 месяцев 2024 года в РЭЦ помогли 20,4 тысячи компаний, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причём подавляющее их число — 18 тысяч — оказались представителями малого и среднего предпринимательства (МСП). В этом году их количество выросло на 12%, а доля МСП от общего числа получателей поддержки превысила 88%.

«За десять месяцев текущего года группа РЭЦ предоставила российским компаниям, занимающимся внешнеторговой деятельностью, поддержку в размере 1,4 трлн рублей, это на 5,3% выше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Субъекты МСП находятся в особом фокусе господдержки. В РЭЦ предпринимателей сопровождают на всех этапах — от консультации и выбора оптимальных направлений для поставок до заключения внешнеторговых контрактов, создания логистических цепочек и отгрузок товаров.

«С учётом выхода на новые рынки, поиска альтернативных каналов продаж и общего роста экономических рисков в мире меры государственной поддержки становятся всё более востребованными у бизнеса. Наша цель — сделать услуги группы РЭЦ максимально удобными и эффективными для российского бизнеса, с упором на развитие экспорта в приоритетных направлениях», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Благодаря поддержке, реализуемой по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», регионы стали выводить на экспорт и высокотехнологичные товары, заявила ИА Регнум вице-президент, руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян.

«Развитие высокотехнологичных отраслей позволяет создать более устойчивую экономику, уйти от зависимости от экспорта сырьевых ресурсов. Предоставляемые компаниям субсидии, налоговые льготы и другая поддержка позволяют создать благоприятные условия для наращивания поставок отечественной высокотехнологичной продукции за рубеж», — отметила эксперт.

Каграманян считает, что расширению этого процесса способствует и открытие новых рынков в странах Азии, Латинской Америки, где сейчас растёт спрос на высокие технологии. И, по словам эксперта, Россия может использовать эту тенденцию для расширения географии экспорта, чему также способствует установление партнёрских отношений с иностранными компаниями, которые помогают отечественным экспортёрам адаптировать свои продукты под зарубежные требования.

Одними из тех, кто уже добился успеха в этом сегменте, стала московская компания «Пикасо 3Д». Её доступные и простые в использовании 3D-принтеры поставляются в ОАЭ, Индию, Коста-Рику, страны СНГ и в другие государства. Они помогают получать высокое качество печати с применением широкого спектра материалов. Решениям компании доверяют более 10 тысяч клиентов из разных сфер: от медицины до авиастроения.

Благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта и представительством РЭЦ в Новосибирске, а также участию биотехнологической компании «Сайнтификкоин» в международных выставках и бизнес-миссиях мир узнал об уникальном газоанализаторе. Станции мониторинга здоровья Healthmonitor, которые являются совместной разработкой с СО РАН, способны по выдоху человека провести быстрое тестирование на различные заболевания. Сейчас предприятие активно работает с партнёрами из ОАЭ, с Кубы, из Китая и Саудовской Аравии.

В рамках выставки GITEX Technology Week 2024 «Сайнтификкоин» представил обновлённую версию Healthmonitor — мультистанцию мониторинга здоровья. С помощью разработки новосибирских учёных теперь можно ежедневно выполнять комплексный мониторинг своего здоровья.

«За последние несколько лет мы значительно продвинулись в исследование выдоха человека. Но нам хотелось создать устройство, способное осуществлять комплексный анализ. На сегодняшний день устройство оценивает базовые физиологические показатели, осуществляет анализ состава тела и спортивную диагностику. Мы научились оценивать показатели стресса и усталости, давать индивидуальные рекомендации по плану питания. Это открывает значительные перспективы внедрения мультистанции мониторинга здоровья в сферу здравоохранения, спортивную нишу и Wellness-индустрию», — сказал ИА Регнум руководитель проекта Максим Дведенидов.

При поддержке РЭЦ на выставке GITEX Technology Week 2024 мультистанция мониторинга здоровья была представлена на стенде Made in Russia. За дни выставки тестирование на устройстве прошли более 200 человек.

Экспорт высокотехнологичной продукции наладила также корпорация КПСС из Перми. Их зарядные стойки переменного тока с кабелем GBT, который является сейчас самым популярным зарядным разъёмом в России, представлены теперь в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Армении, Индии и Египте.

«Это новый формат зарядной станции, которая стала не только более компактной, но и более эстетичной. В зарядном хабе может находиться от 2 до 20 подобных стоек, в зависимости от наличия доступных мощностей», — отметили в пресс-службе предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку на каждом этапе выхода на международные рынки.

Проконсультировать экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта.

Найти актуальную информацию о доступных мерах поддержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, можно на цифровой платформе «Мой экспорт».