Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10000+ материалов
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент...
15 марта 2024
В Липецкой области подавили два беспилотника
Дежурные средства ПВО подавили в Липецкой области два беспилотника, сообщил 15 марта глава региона Игорь Артамонов. «Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал он в Telegram-канале. Артамонов добавил, что жертв и...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщило 15 марта Минобороны РФ. «Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской...
новость часа
15 марта 2024
Трое детей погибли в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 15 марта в Telegram-канале. Ночью ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Ольховской, после чего вспыхнул пожар. «Погибло...
15 марта 2024
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности введён на территории Липецкой области из-за беспилотников, обнаруженных вблизи региона. Об этом 15 марта сообщил глава региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в Telegram-канале. Артамонов добавил...
15 марта 2024
В США признали критическое отставание от РФ по числу тяжёлых ледоколов
По количеству тяжёлых ледоколов США в разы уступают России, заявил на слушаниях в Сенате глава Северного командования американских Вооружённых сил (NORTHCOM) Грегори Гийо. Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг обратился к генералу с просьбой подтвердить наличие у Соединённых Штатов лишь одного исправного...
15 марта 2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Болгария отправила Киеву эшелон из 30 вагонов с бронетранспортёрами
Глава минобороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами в поддержку Украины. Об этом сообщило 14 марта агентство Novinite. Министр сказал, что транспортировка бронированных машин «восточноевропейскому другу» началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Эксперт рассказал о массированном обстреле Волчанска со стороны ВСУ
Расположенный в Чугуевском районе Харьковской области подконтрольный Киеву город Волчанск подвергся массированному обстрелу украинской артиллерией, сообщил 15 марта военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в результате массированного артиллерийского удара в...
15 марта 2024
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Над Калужской областью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА
В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над Дзержинским районом. Шапша подчеркнул, что при этом никто не пострадал...
15 марта 2024
В США рассказали, кого Макрон может отправить на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX. «Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине...
15 марта 2024
В США перед выборами президента РФ поразились положительным фактам о России
Санкции Запада остались для многих жителей России незаметными, общественного недовольства экономикой в основном нет, избиратели не испытывают дискомфорта в стране в преддверии президентских выборов. Об этом заявил автор американского агентства Bloomberg. В статье оценивается работа президента...
15 марта 2024