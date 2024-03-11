Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 9676 материалов
Новости Австралии
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
Австралиец, приговорённый к казни в Китае, избежит смерти, соблюдая правила
Гражданин Австралии Ян Хэнцзюнь, приговоренный в Китае к смертной казни за шпионаж, избежит смерти при соблюдении правил. Соответствующее заявление сделал 11 марта посол КНР в Австралии Сяо Цянь в ходе бизнес-конференции в Сиднее. Дипломат напомнил, что австралийский писатель и блогер Ян Хэнцзюнь...
11 марта 2024
В мире принялись уничтожать виноградники из-за переизбытка вина на рынке
Виноделы по всему миру уничтожают виноградники и закрывают свой бизнес из-за переизбытка вина на рынке, сообщило агентство Bloomberg. Журналисты написали о ситуации в Австралии. В публикации приводится история местного фермера Тони Таунсенда, который в 2023 году вырубил в Риверлэнде половину своего...
10 марта 2024
Две американские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике
Две американские ударные атомные подводные лодки класса «Лос-Анджелес» всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски, сообщило командование атлантическими подводными силами ВМС США. Субмарины прибыли для проведения учений Ice Camp Whale в рамках начавшихся арктических учений Ice Camp 2024...
9 марта 2024
Разведка Украины заявила, что на неё работают наёмники из 50 стран
Главное управление разведки Украины сообщило 7 марта в Telegram-канале, что в её международный легион входят «добровольцы из более чем 50 стран мира». По данным ГУР, среди наёмников опытные бойцы из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Южной Америки и Африки. Наёмники...
7 марта 2024
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию
Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв не заслужил дисквалификацию за оскорбление судьи. Об этом заявил австралийский теннисист, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос. «Сочувствую Рублёву. Он не заслужил эту дисквалификацию», — написал Кирьос в соцсетях. Он добавил, что соперник...
2 марта 2024
Австралия отказалась отправлять Украине 80 тыс. тонн угля
Австралия не исполнит просьбу Украины о поставке 80 тыс. тонн энергоносителя, сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе 1 марта в эфире радиостанции 3AW. По его словам, Австралия не будет помогать Украине поставками угля, так как расстояние между двумя странами очень велико и Киев...
1 марта 2024
Американские наёмники пожаловались пранкерам на командование ВСУ
Американские и австралийские наёмники ВСУ пожаловались российским пранкерам Вовану и Лексусу ( Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову ) на непрофессионализм командования киевской армии. Наёмники полагали, что беседуют с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Записи были опубликованы 28...
28 февраля 2024
МИД Австралии объявил о расширении антироссийских санкций
Власти Австралии ввели очередные антироссийские санкции, включающие в себя ограничения в отношении 55 физических и 37 юридических лиц, заявила 24 февраля глава министерства иностранных дел страны Пенни Вонг. «Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции на запрет...
24 февраля 2024
В Китае приговорённый к казни австралийский писатель отказался от апелляции
Австралийский писатель Ян Хэнцзюнь, известный также как Ян Цзюнь, приговорённый судом к смертной казни в Китае, отказался подавать апелляцию. Об этом 22 февраля сообщил телеканал 9News. Ян Хэнцзюнь был признан виновным в шпионаже в результате закрытого судебного разбирательства и приговорён к...
22 февраля 2024
Захарова заявила, что РФ ответит в случае закрытия генконсульства в Сиднее
Москва соответствующим образом ответит в случае закрытия российского генконсульства в Сиднее, власти Австралии это осознают. Об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Так она прокомментировала отказ министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг...
14 февраля 2024
Песков рассказал, что многие западные СМИ захотели взять интервью у Путина
На фоне интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, в пресс-службу главы государства поступило много обращений от зарубежных СМИ с просьбой организовать аналогичную беседу с российским лидером. Об этом 9 февраля сообщил пресс-секретарь главы...
9 февраля 2024
Сын нового главкома ВСУ Сырского живёт в Сиднее и любит вечеринки в клубах
Старший сын нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Антон живёт в Сиднее и любит посещать вечеринки, ночные клубы. Фотоотчёты он выкладывает в соцсети. Известно, что новый главком родом из Владимирской области, там и сейчас живут брат Олег и мать Людмила. Антон окончил вуз в...
9 февраля 2024
В Сиднее неизвестный забросил сумку на территорию генконсульства России
Подозрительную сумку забросил неизвестный мужчина на территорию генконсульства России в Сиднее. Об этом 6 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Австралии. Уточняется, что неизвестный около 11:00 по местному времени (03:00 мск) подошёл к ограде генерального...
6 февраля 2024