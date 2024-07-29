Каракас, 30 июля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран Латинской Америки, где не признали результаты переизбрания президентом Николаса Мадуро. Об этом 29 июля заявили в МИД южноамериканской страны.

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с гнусным прецедентом, который является атакой на наш суверенитет, решило отозвать всех сотрудников дипмиссий в Аргентине, Чили, Коста-Рике, Перу, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае, а также потребовать от правительств этих государств незамедлительно отозвать своих представителей на территории Венесуэлы», — указали в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что правительство Венесуэлы оставляет за собой право принятия политических и юридических мер для гарантий защиты права на самоопределение. Венесуэла будет противостоять любым действиям, угрожающим мирному сосуществованию, заключили дипломаты.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля в Венесуэле прошли выборы президента. Председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро победил на выборах. После обработки 80% протоколов Мадуро набрал более 5,15 млн голосов, что эквивалентно 51,20%. Его основной конкурент, кандидат от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалес получил более 4,44 млн голосов, или 44,2%. За остальных восемь кандидатов проголосовали в целом всего 4,6% избирателей.

Глава Аргентины Хавьер Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле. При этом на момент заявления аргентинского лидера официальные данные по итогам подсчёта голосов избирателей представлены не были.

Президент России Владимир Путин 29 июля поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. В своём поздравлении он подтвердил готовность к продолжению совместной работы с лидером Венесуэлы. Кроме того, с победой Мадуро поздравили президент Боливии Луис Арсе и президент Кубы Мигель Диас-Канель.