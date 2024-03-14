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Найдено 6359 материалов
Новости Австрии
МИД России вызовет посла Австрии
Посол Австрии в России Вернер Альмхофер будет вызван в МИД РФ в связи с ответными мерами на высылку Веной двух дипломатов российского посольства, сообщили 14 марта в дипведомстве. «Посол Австрии будет вызван в МИД России», — сообщили ТАСС в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос. Как...
14 марта 2024
Песков прокомментировал высылку Австрией российских дипломатов
В российско-австрийских отношениях уже нечего усложнять. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку Австрией двух российских дипломатов. «Особо нечего усложнять. Собственно, МИДом всё сказано», — ответил Песков на вопрос, насколько такое...
14 марта 2024
МИД России осудил высылку Австрией российских дипломатов
Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, ответные меры будут приняты. Об этом 14 марта говорится в заявлении МИД РФ. «Австрийские власти безосновательно объявили persona non grata двух дипломатов посольства России в Австрии. Российская сторона решительно осуждает этот...
14 марта 2024
Посольство России возмутило решение Австрии о высылке дипломатов
Российское посольство в Вене возмутило решение австрийских властей объявить двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба российского диппредставительства. «Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских...
новость часа
13 марта 2024
МИД РФ пообещал ответить на высылку двух дипломатов из Австрии
Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии, сообщили 13 марта «РИА Новости» в МИД России. «Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в министерстве. Как передавало ИА Регнум, ранее венское издание Presse информировало, что МИД Австрии в...
13 марта 2024
Австрия вышлет двух российских дипломатов
Австрия вышлет двух российских дипломатов, сообщило 13 марта венское издание Presse. По этим данным, МИД Австрии в начале текущей недели, 11–17 марта, уведомил двух сотрудников посольства России о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия такого решения стало якобы...
новость часа
13 марта 2024
В Raiffeisen Bank опровергли сообщения об угрозах санкций со стороны США
Министерство финансов США не предупреждало австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) о том, что введёт в отношении RBI санкции из-за бизнеса группы в России. Об этом 11 марта сообщили в компании. «Сообщения СМИ о том, что существует конкретная угроза санкций со стороны минфина США...
11 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Иностранные компании начали восстановление инфраструктуры Украины
Компании из Турции, Германии, Австрии и Дании начали работы по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом в субботу, 9 марта, сообщило агентство Bloomberg. «Немецкие и австрийские компании планируют предприятия в сфере инфраструктуры и обороны… ожидаются рабочие группы для «предпроектного...
10 марта 2024
США пригрозили австрийскому Raiffeisen Bank за работу в России
Соединённые Штаты Америки пригрозили австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) санкционными ограничением за ведение бизнеса в России. Об этом 9 марта сообщило издание EUobserver со ссылкой на заявление министерства финансов США. «Министерство финансов США предупредило крупнейший...
новость часа
10 марта 2024
МАГАТЭ: Гросси на встрече с Путиным призывал к «военной сдержанности»
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал все стороны проявлять максимальную военную сдержанность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила 8 марта пресс-служба организации. «Никто не...
8 марта 2024
Гросси: конфликт на Украине изменил отношение к атомной энергетике
Украинский конфликт и изменения климата способствовали кардинальному изменению отношения политиков к атомной энергетике. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в опубликованном 4 марта интервью газете Financial Times. По словам главы...
4 марта 2024
Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему не запрашивает гражданство России
Живущая в РФ экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль не намерена обращаться за получением российского гражданства, поскольку считает недопустимым иметь два гражданства одновременно. Об этом она заявила 3 марта в интервью ТАСС. Права и обязанности, которые даёт гражданство, должны быть связаны только с...
3 марта 2024
Австрийский полковник заявил об «эффекте домино» для ВСУ
Вооружённые силы РФ обладают всеми возможностями для прорыва фронта в зоне специальной военной операции, что приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF. «Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино...
1 марта 2024
Канцлер Австрии: без участия РФ в переговорах мира на Украине не будет
Мира на Украине не удастся достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина, заявил участвующий в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. «Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», —...
27 февраля 2024