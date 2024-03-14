Недвижимость
Раскрыта стоимость самого дорогого пентхауса в Москве
Пентхаусы (просторные квартиры на верхних этажах) в Москве за три года выросли в цене на 66%. Самый дорогой из них выставлен на продажу за 7,33 млрд рублей, пишут 14 марта «Ведомости» со ссылкой на отчёт консалтинговой компании NF Group. В 2021 году, отмечает издание, стоимость пентхаусов...
14 марта 2024
Риелтор указала на самое удачное время для покупки и продажи квартир
Наступило самое удачное время для продажи квартир на вторичном рынке, заявила руководитель отдела продаж риелторской компании Дарья Баранюк, слова которой приводит РИАМО. По её мнению, сейчас спрос на готовые квартиры начал охлаждаться после всплеска в конце 2023 года, который был связан с...
13 марта 2024
Инженер рассказал о новом порядке оформления перепланировок с 1 апреля
В России с 1 апреля вступают в силу поправки в закон, касающиеся оформления перепланировок и переустройств в многоквартирных домах. Об этом 12 марта корреспонденту ИА Регнум сообщил инженер-проектировщик компании «ГРАНД-Проект» Алексей Волков. Он отметил, что с 1 апреля вступает в силу Федеральный...
12 марта 2024
Путин объяснил рекорд в строительстве жилья в России ипотечными программами
Рекордные темпы строительства жилья в России связаны с ипотечными программами, в том числе льготными, заявил 5 марта президент Владимир Путин на встрече с представителями аграрной отрасли в посёлке Солнечнодольск в Ставропольском крае. «Почему столько жилья построено в России — рекорд, свыше 110...
5 марта 2024
Собянин: более 150 тыс. москвичей получили современное жильё по реновации
Более 150 тысяч москвичей получили современное жильё по программе реновации. Через три года жильё для переселения построят для 350 тысяч горожан. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи. На совещании с главой государства мэр также...
4 марта 2024
Сергей Собянин включил в программу реновации ещё 12 стартовых площадок
В список стартовых площадок программы реновации включили 12 новых адресов в девяти районах Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. Общая жилая площадь, которая появится на новых площадках реновации, составит 178,1 тысячи квадратных метров. Дома, которые построят здесь...
21 февраля 2024
Стала известна стоимость самой дешёвой квартиры в центре Москвы
Стоимость самой дешёвой квартиры в центре Москвы на первичном рынке составляет 12,6 млн рублей. Об этом 16 февраля сообщила Lenta.ru со ссылкой на экспертов компании Skolkovo Realty. Отмечается, что речь идёт о квартире-студии, которая находится в Красносельском районе. Её площадь составляет 21 кв...
16 февраля 2024
Собянин рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году
В этом году в Москве проведут капитальный ремонт 2334 жилых домов. Также в них заменят 2642 лифта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Программа капитального ремонта многоквартирных домов стартовала в столице в 2015 году. За это время отремонтировали 13,9 тысячи зданий, поменяли более 45,2 тысячи...
11 февраля 2024
Иностранцы начали уезжать из Турции из-за высоких цен на жильё
Иностранцы, среди которых россияне и украинцы, покинули Анталью из-за высоких цен на жильё и отказов в продлении видов на жительство. Об этом 10 февраля сообщило издание Sözcü. В 2020 году в Анталье проживало 94 тыс. иностранцев, через два года эта цифра выросла до 172 тыс. человек, цены на жильё с...
10 февраля 2024
В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозпостроек
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозяйственных построек, чтобы облегчить регистрацию летних кухонь, бань и сараев, сообщил 5 февраля первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак («Единая Россия») в Telegram-канале. «Единая Россия» предлагает распространить «дачную...
5 февраля 2024
Пушилин допустил строительство жилья под льготную ипотеку по всей ДНР
В Донецкой Народной Республике (ДНР) строительство нового жилья для льготной ипотеки планируется не только в Мариуполе, сообщил глава региона Денис Пушилин 4 февраля. «Сейчас предлагается инвесторам, застройщикам ещё 178 участков для строительства (жилья под льготную ипотеку. — Прим. ред.). Я вам...
4 февраля 2024
Риелтор объяснил рост цен на однокомнатные квартиры и студии
Малогабаритное жильё, в частности однокомнатные квартиры и студии, дорожают из-за постоянного спроса на них со стороны покупателей, заявил 23 января риелтор и основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков. По его словам, спрос всегда имел большое значение в вопросе цены. В последнее время...
23 января 2024
ЦБ России предложил «Дом.РФ» расширить лимит по льготной ипотеке
Центробанк России предложил финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ» расширить лимит по льготной ипотеке для банков, которые не устанавливают комиссии для застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. «Предлагаем оператору программы АО «Дом.РФ» для выравнивания...
15 января 2024
Охлаждение к лету. Что будет с ипотечным рынком в 2024 году
В 2023 году проценты по ипотеке побили рекорды — только с июня по декабрь «средняя температура» на рынке жилья выросла с 7,5% до 16%. «Поблагодарить» за это стоит регулярное повышение ключевой ставки Центробанка. Кроме того, ЦБ решил ограничить выдачу кредитов на жильё с околонулевой ставкой от...
4 января 2024
Хуснуллин допустил снижение объёмов выдачи ипотеки в 2024 году
Объемы выдачи ипотеки в России в 2024 году могут снизиться, сообщил 28 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Будет немножко поменьше ипотеки», — заявил Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. При этом он добавил, что правительство продолжит вырабатывать...
28 декабря 2023
«Циан»: аренда «однушек» в крупных городах России за год подорожала на 24%
В крупных городах России средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год выросла на 24% и составила порядка 25,1 тыс. рублей. Об этом сообщил сайт аренды и продажи жилья «Циан». По данным компании, за первые пять месяцев 2023 года аренда подорожала примерно на 4%. В период с июня по октябрь...
25 декабря 2023
Набиуллина рассказала о будущем льготной ипотеки
Несмотря на ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, она не станет чем-то необычным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Массовая программа льготной ипотеки, безадресная, прекратит своё действие в июле, но адресная ипотека, которая пользуется спросом, в том числе семейная...
25 декабря 2023
Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, сообщили в ГД
В ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы президент России Владимир Путин подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий при оплате услуг ЖКХ. Об этом 17 декабря рассказал журналистам заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Как...
17 декабря 2023
В Канаде подвинули 200-летний отель при помощи 700 кусков мыла
Канадские строители с помощью 700 кусков мыла смогли передвинуть 220-тонный старинный отель в Галифаксе в провинции Новая Шотландия. Об этом рассказал телеканал NDTV. «Бывший отель в Канаде, которому грозил снос, был спасен и перевезен нетрадиционным методом: 700 кусков мыла. Здание Элмвуда...
17 декабря 2023
России предсказали постепенный рост рынка арендного жилья
Правительство нашло способ отсечь от рынка жилья плохо обеспеченных финансами и потенциально неплатёжеспособных заёмщиков, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА...
16 декабря 2023