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Найдено 750 материалов
Новости Никарагуа
Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки
Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий. Об этом говорится в межправительственном соглашении о сотрудничестве двух стран в области неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях. Документ опубликован 11 марта на официальном интернет-портале...
11 марта 2024
Россия готова оказывать всемерную поддержку Латинской Америке — Патрушев
Россия готова оказывать всемерную поддержку партнёрам в Латинской Америке, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ...
27 февраля 2024
В Никарагуа заявили о намерении подать иск против Израиля в суд ООН
Никарагуа обратится в Международный суд ООН с иском против Израиля для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявил МИД страны в письме израильскому дипведомству. В письме, опубликованном порталом 19digital, говорится, что Никарагуа призывает Израиль прекратить действия против...
20 января 2024
19 человек погибли в ДТП с автобусом в Никарагуа
В Никарагуа в результате ДТП с участием автобуса погибли 19 человек, среди них восемь детей, сообщила газета La Prensa. «По меньшей мере 19 человек погибли во время ДТП, произошедшего в городе Матагальпа (в центральной части страны)», — говорится в сообщении. Отмечается, что ещё более 20 человек...
24 декабря 2023
Власти Никарагуа осудили биологический терроризм США против России
Власти Никарагуа осуждают биологический терроризм США, направленный против России, заявил 1 октября председатель комиссии по вопросам мира, обороны, внутренней политики и правам человека Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Филиберто Хасинто Родригес Лопес в рамках конференции «РФ —...
1 октября 2023
Евросоюз не смог навязать присутствие Зеленского на саммите СЕЛАК
Латиноамериканские страны в большинстве своём продавили Евросоюз, пытавшийся навязать присутствие «фашиста», украинского президента Владимира Зеленского на совместном саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе церемонии...
22 июля 2023
Специалисты из РФ и Никарагуа создали вакцину против лихорадки денге
Совместное предприятие России и Никарагуа «Мечников» разработало вакцину против лихорадки денге. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. «Важно отметить, что «Мечников» — это не только трансферт технологий, это не только...
24 мая 2023
Россия подготовила проект урегулирования ЧС в здравоохранении на Украине
Российской Федерацией подготовлен проект резолюции, позволяющий всем странам взаимодействовать в урегулировании чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения на Украине, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев. По его словам, проект резолюции о чрезвычайной ситуации в области...
24 мая 2023
В Никарагуа шесть человек погибли в результате атаки пчёл-убийц после ДТП
В Никарагуа шесть человек погибли в результате атаки пчёл-убийц после дорожно-транспортного происшествия. Об этом 9 мая сообщает Express. Трагедия произошла после того, как автобус, в котором находились 60 пассажиров, съехал с дороги на кофейную плантацию, где в ульях содержались африканские пчёлы...
9 мая 2023
Лавров поздравил президента Никарагуа с Днём мира
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и министр иностранных дел России провели встречу в никарагуанской столице Манагуа, куда глава МИД РФ прибыл с официальным визитом, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Их переговоры начались в конгресс-центре им. Улофа Пальме. Лавров...
20 апреля 2023
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Никарагуа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Никарагуа. Об этом 19 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале. В столице Никарагуа, городе Манагуа, Лавров будет принят президентом республики Даниэлем Ортегой. Кроме того...
19 апреля 2023
Глава МИД России посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Ожидаются встречи Лаврова с руководством перечисленных стран, а также переговоры с главами МИД. Отмечается, что...
17 апреля 2023
Сергей Лавров отправится в Америку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили в МИД 16 апреля. Запланированы переговоры с первыми лицами государств и министрами иностранных дел, отметили в ведомстве. «В центр переговоров планируем ставить вопросы укрепления...
16 апреля 2023
Президент Никарагуа выступил за включение России наблюдателем при ЦАИС
Президент Никарагуа Даниэль Ортега выступил за то, чтобы Россию включили в состав наблюдателей при Центральноамериканской интеграционной системе (ЦАИС). Об этом 16 апреля он заявил в ходе встречи с главой китайского агентства по международному сотрудничеству Ло Чжаочи, которую транслировал...
16 апреля 2023
Лавров анонсировал посещение российской делегацией стран Латинской Америки
Во второй половине апреля российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Об этом 13 апреля сообщил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров, статья которого опубликована на сайте МИД РФ. Он отметил, что Россия последовательно выступает за укрепление...
13 апреля 2023