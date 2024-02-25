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Найден 851 материал
Новости Шри-Ланки
В Шри-Ланке проведут расследование из-за слов о непродлении виз россиянам
Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование из-за заявления генерального комиссара по иммиграции Шри-Ланки Харши Илукпитии, что гражданам России и Украины больше не будут продлевать долгосрочные визы, сообщило 25 февраля местное издание Ada Derana, ссылаясь на офис главы...
25 февраля 2024
ЕС ввёл санкции против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции
Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 23 февраля на сайте Европейского совета. ЕС обвинил эти компании в «помощи России» при обходе введённых против неё...
23 февраля 2024
Рейс из Москвы на Шри-Ланку задержали из-за дебоша нетрезвой семейной пары
Вылет рейса из Москвы в Коломбо задержали из-за неадекватного поведения нетрезвой семейной пары, утроившей дебош на борту самолёта. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». По информации пресс-службы, сообщение которой привели «Известия», инцидент произошёл вечером 21...
22 февраля 2024
Рейс из Москвы на Шри-Ланку задержали из-за дебоша нетрезвой семейной пары
Вылет рейса из Москвы в Коломбо задержали из-за неадекватного поведения нетрезвой семейной пары, утроившей дебош на борту самолёта. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». По информации пресс-службы, сообщение которой привели «Известия», инцидент произошёл вечером 21...
22 февраля 2024
Полиция Шри-Ланки приступила к расследованию инцидента с туристами из РФ
Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, однако правоохранители открыли дело только после вмешательства российского консула. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. «Полиция...
новость часа
18 февраля 2024
Инцидент в Шри-Ланке: стоит ли туристам немедленно покинуть страну
Отношение к гражданам РФ в Шри-Ланке в целом всегда было и остаётся очень благожелательным. Об этом 18 февраля заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, комментируя призыв посольства РФ к россиянам, проживающим на Шри-Ланке, вернуться на Родину. Посольство России в Коломбо...
18 февраля 2024
Посольство РФ призвало проживающих на Шри-Ланке россиян вернуться на Родину
Посольство России в Коломбо призвало граждан РФ, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину на фоне инцидентов, участившихся в отношении россиян на острове. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства. «В связи с участившимися инцидентами с...
18 февраля 2024
Сомалийские пираты захватили рыболовецкий траулер из Шри-Ланки
Сомалийские пираты захватили в Аравийском море рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки, сообщило агентство Xinhua. Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа. Траулер вышел...
28 января 2024
Сомалийские пираты захватили рыболовецкий траулер из Шри-Ланки
Сомалийские пираты захватили в Аравийском море рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки, сообщило агентство Xinhua. Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа. Траулер вышел...
28 января 2024
Россиянка выпала из поезда на Шри-Ланке при попытке сделать селфи
Российская туристка выпала из поезда, пытаясь сделать селфи на Шри-Ланке. Об этом сообщило местное издание Newswire 26 января. Инцидент произошёл неподалёку от города Элла. 25-летняя россиянка ехала туда с курорта Хиккадува. Во время поездки она решила сделать селфи, но не удержалась и выпала на...
26 января 2024
Россиянка выпала из поезда на Шри-Ланке при попытке сделать селфи
Российская туристка выпала из поезда, пытаясь сделать селфи на Шри-Ланке. Об этом сообщило местное издание Newswire 26 января. Инцидент произошёл неподалёку от города Элла. 25-летняя россиянка ехала туда с курорта Хиккадува. Во время поездки она решила сделать селфи, но не удержалась и выпала на...
26 января 2024
В Шри-Ланке из реабилитационного центра для наркоманов сбежали 60 пациентов
Как минимум 60 пациентов сбежали из лечебно-реабилитационного центра для наркозависимых в Шри-Ланке. Об этом 12 января сообщил новостной портал Adaderana. Инцидент произошёл в реабилитационном центре Кандакаду в городе Великанда. Специализацией центра является лечение и реабилитация наркозависимых...
13 января 2024
Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в ДТП на Шри-Ланке
Гражданин РФ погиб в ДТП на Шри-Ланке, сообщил 7 января заведующий консульским отделом российского посольства Герман Фёдоров. «Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или полученных травмах других наших граждан мы не получали», — сказал дипломат, слова...
7 января 2024
Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в ДТП на Шри-Ланке
Гражданин РФ погиб в ДТП на Шри-Ланке, сообщил 7 января заведующий консульским отделом российского посольства Герман Фёдоров. «Посольство может подтвердить гибель россиянина в результате инцидента. Данных о гибели или полученных травмах других наших граждан мы не получали», — сказал дипломат, слова...
7 января 2024
В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ наёмника из Шри-Ланки
Воевавшего на стороне украинской армии командира Интернационального Легиона из Шри-Ланки ликвидировали в зоне спецоперации, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». «Ликвидирован командир Интернационального Легиона, капитан PATAPILI HEWAGE Shehan Ranishka», — говорится в...
16 декабря 2023