Москва, 14 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вошли в десятку государств с самой дорогой питьевой водой. Со стоимостью 1,5 литра воды в 2,19 доллара страна оказалась на 8-м месте в списке. При этом дороже всего вода стоит в Монако. Такой же объём здесь обойдётся в 5,8 доллара, сообщило «Радио 1».

Zsolt Szigetvary/EPA/TASS

Первые десять мест в рейтинге заняли преимущественно страны Карибского бассейна и Африки: Антигуа и Барбуда (2,59 доллара), Центральная Африканская Республика (2,49 доллара), Барбадос (2,48 доллара), Багамы (2,41 доллара), Коста-Рика (2,35 доллара), Гренада (2,26 доллара), Эритрея (2,14 доллара) и Исландия (2,04 доллара).

Россия заняла в рейтинге 155-е место. В стране питьевая вода стоит меньше доллара ― 55 центов (около 48 рублей). Как в РФ, обычная вода будет стоить только в Китае и Белоруссии.

Самая дешевая вода продается в Египте (18 центов) и Ливии (24 центра).

Как сообщало ИА Регнум, профессор РУДН, доктор геолого-минералогических наук, эколог Александр Хаустов в беседе с ИА Регнум заявил, что прозрачность и отсутствие запахов — вот первые признаки качественной и пригодной для питья воды. Признаком некачественной воды эксперт назвал красно-бурые натёки, которые говорят о переизбытке в воде железа и марганца.

Эксперты Международного института управления водными ресурсами подсчитали, что запасов пресной воды на Земле хватит до 2040 года. Причина сокращения запаса воды в усиленном потреблении ресурса возрастающим населением планеты.