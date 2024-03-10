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Найдено 5532 материала
Новости Мексики
В Мексике вулкан Попокатепетль девять раз выбросил пар и пепел
Вулкан Попокатепетль, расположенный в 70 километрах к юго-востоку от Мехико, столицы Мексики, активизировался 10 марта, выбросив девять раз пар и пепел. Об этом сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED). «Центр сообщает об активности вулкана Попокатепетль за...
10 марта 2024
В Мексике вулкан Попокатепетль девять раз выбросил пар и пепел
Вулкан Попокатепетль, расположенный в 70 километрах к юго-востоку от Мехико, столицы Мексики, активизировался 10 марта, выбросив девять раз пар и пепел. Об этом сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED). «Центр сообщает об активности вулкана Попокатепетль за...
10 марта 2024
На обложке Playboy впервые появилась созданная нейросетью модель
Мексиканская версия журнала Playboy впервые опубликовала на обложке сгенерированную нейросетью модель. Об этом стало известно 4 марта. У созданной искусственным интеллектом Саманты Эверли — светлые волосы и голубые глаза. На страницу «модели» в соцсетях подписаны 120 тыс. пользователей. «Для меня...
4 марта 2024
МИД: Мексика не подавала заявку на вступление в БРИКС
Мексика не направляла заявку на присоединение к БРИКС, но отслеживает развитие объединения. Об этом сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны. «Мексика не подавала заявку на вступление в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса...
4 марта 2024
Политолог спрогнозировал продолжение конфликта вокруг Техаса
Противостояние вокруг Техаса в будущем может быть использовано политиками штата для получения уступок от правительства США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 марта заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя соответствующую...
3 марта 2024
Политолог оценил риски отделения Техаса от США
События в Техасе отражают опасную поляризацию настроений в США, которая меняет всю социально-экономическую картину в стране. Такое мнение 3 марта высказал корреспонденту ИА Регнум политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности Виктор Мизин, комментируя публикацию техасской...
3 марта 2024
В Мексике десять человек погибли при столкновении автобуса и трейлера
Как минимум десять человек погибли, ещё десять пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера недалеко от города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом 24 февраля сообщила газета Heraldo de México. По предварительным данным, микроавтобус врезался в заднюю часть...
25 февраля 2024
В Мексике десять человек погибли при столкновении автобуса и трейлера
Как минимум десять человек погибли, ещё десять пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера недалеко от города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом 24 февраля сообщила газета Heraldo de México. По предварительным данным, микроавтобус врезался в заднюю часть...
25 февраля 2024
Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова в Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета глав МИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро намерен провести ряд двусторонних встреч. Об этом 21 февраля в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Встреч немало. Конечно...
21 февраля 2024
США не разрешили конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо заявил, что США не позволили ему прилететь на форум в Москву. Он пообещал в любом случае принять участие в мероприятии. «Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К...
15 февраля 2024
В США сенаторы проголосовали по проекту помощи Украине и Израилю
Сенаторы провели окончательное процедурное голосование по проекту помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Конгрессу. В поддержку проекта проголосовали 66 сенаторов, 33 выступили против. Рассмотрение его конгрессменами ожидается...
13 февраля 2024
Умерла актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес
Мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России по роли экономки Леопольдины в теленовелле «Дикая Роза», умерла на 75-м году жизни 9 февраля в Мехико, сообщил портал Nation World news. «Актриса Рената Флорес скончалась в эту пятницу в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении. Причину смерти...
10 февраля 2024
Поставляемое ВСУ оружие нашли у мексиканских боевиков и ХАМАС
Оружие, которое западные союзники передают Украине, обнаружили на Ближнем Востоке и в Мексике, подтвердил ТАСС представитель силовых структур. По его словам, поставленное ВСУ западное вооружение всплывало «у мексиканских картелей и палестинского движения ХАМАС». Обнародование данной информации...
новость часа
5 февраля 2024
Бывшего футболиста сборной Боливии Хауреги застрелили во время матча
Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги был убит во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом сообщает The Sun. 28 января 38-летний Хауреги выступал за команду «Атлетико Сан-Луис Рей», матч проходил в городе Куаутле, штат Морелос. В ходе игры Хауреги отошёл на край поля...
2 февраля 2024
Бывшего футболиста сборной Боливии застрелили во время матча
Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги был убит во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом сообщает The Sun. 28 января 38-летний Хауреги выступал за команду «Атлетико Сан-Луис Рей», матч проходил в городе Куаутле, штат Морелос. В ходе игры Хауреги отошёл на край поля...
2 февраля 2024