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Найдено 2096 материалов
Новости Танзании
В Танзании восемь детей и взрослый скончались, поев мяса морской черепахи
Как минимум восеь детей и один взрослый скончались, ещё 78 человек госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании. Об этом 9 марта сообщает агентство Associated Press (AP). Уточняется, что трагедия произошла на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар. После...
10 марта 2024
В Танзании восемь детей и взрослый скончались, поев мяса морской черепахи
Как минимум восемь детей и один взрослый скончались, ещё 78 человек госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании. Об этом 9 марта сообщает агентство Associated Press (AP). Уточняется, что трагедия произошла на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар. После...
10 марта 2024
Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47 человек
Число погибших в результате наводнений в Танзании возросло до 47 человек, ещё по меньшей мере 85 человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщило агентство Agence France-Presse. «По состоянию на сегодняшний вечер число погибших достигло 47 и 85 ранены», — приводит AFP заявление...
4 декабря 2023
Сборная России может провести матчи с командами Танзании и Занзибара
Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи с командами Танзании и Занзибара. Об этом 23 октября сообщил «Спорт-Экспресс». Отмечается, что сборная Танзании заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году. Кроме того, Российский футбольный союз (РФС) ведёт...
23 октября 2023
35 стран Африки подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) подали молодые люди из 35 стран Африки. Наибольший интерес проявили молодые люди из Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании, сообщили в пресс-службе фестиваля. Заявочная кампания началась 24 июня, она продлится до 4 ноября для...
28 июля 2023
АвтоВАЗ может создать для ЮАР праворульные версии автомобилей
АвтоВАЗ может создать праворульные версии автомобилей для рынка ЮАР. Об этом 27 июля заявил президент компании Максим Соколов. «На встрече с послом Южно-Африканской Республики мы говорили о возможности нашей совместной консолидации усилий в части новой продуктовой линейки с правым рулем для...
27 июля 2023
Россияне смогут летать прямыми рейсами ещё на один курорт
Россия и Танзания подпишут соглашение о воздушном сообщении в течение ближайших дней, что позволит наладить прямые авиарейсы между странами этой зимой. Об этом 25 июля сообщил ТАСС посол России в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции клуба «Валдай» в Санкт-Петербурге...
25 июля 2023
Росатом планирует начать добычу и переработку урана в Танзании
Пилотная добыча и переработка урановой руды в Танзании запланирована компанией «Росатом» на период с 2023 по 2025 год. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации. В Танзании Росатом участвует в проекте «Мкуджу Ривер» с месторождением Ньота. Оно является одним из крупнейших в мире с запасом...
19 июля 2023
Бизнес-посол Юрий Коробов — об основных трендах роста бизнеса в Африке
27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится саммит Россия — Африка. Для России и, в частности, для российского бизнеса саммит станет хорошей возможностью найти новых партнеров и заключить с ними важные инвестиционные и предпринимательские контракты. Среди делегаций будет присутствовать и миссия из...
17 июля 2023
Глава Роспотребнадзора рассказала о новых вспышках Эболы в мире
В мире продолжают регистрировать новые вспышки лихорадки Эбола, поэтому сотрудники Роспотребнадзора внимательно следят за данной инфекцией. Россия на сегодняшний день надёжно защищена, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на...
24 июня 2023
Пять человек скончались от неизвестной инфекционной болезни в Танзании
Правительство Танзании направило группу экспертов в области здравоохранения в северо-западную область Кагера, расположенную на границе с Угандой, для изучения «инфекционного заболевания», унёсшего жизни пяти человек. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на представителей министерства...
17 марта 2023
Боец ЧВК «Вагнер» из Танзании погиб под Артёмовском, спасая жизнь раненому
Медалью «За отвагу» посмертно награждён боец ЧВК «Вагнер» из Танзании Таримо Немес Раймонд, добровольно участвовавший в спецоперации. Он погиб под обстрелом, спасая жизнь сослуживцу, рассказал РИА Новости боец с позывным «Стрела». Читайте также: Полковник Макгрегор рассказал об уничтожении резервов...
19 января 2023
Россия и Танзания будут совместно развивать туризм и вести геологоразведку
Россия и Танзания планируют активизировать торгово-экономические отношения. Помощь в реализации этих планов должна оказать созданная межправительственная комиссия. Соглашение о её создании подписали в рамках работы по расширению российско-африканского сотрудничества министр экономического развития...
30 декабря 2022
В Танзании 11 человек были осуждены на казнь за убийство зоозащитника
Суд в Танзании приговорил 11 человек к смертной казни по делу об убийстве известного зоозащитника Уэйна Лоттера, сообщает Agence France-Presse. Среди осужденных девять танзанийцев и два гражданина Бурунди. Лоттер был застрелен в 2017 году в городе Дар-эс-Саламе, когда такси, в котором он ехал...
4 декабря 2022
16 задержанных в Танзании иранских моряков вернулись в Иран спустя 10 лет
Шестнадцать иранских моряков, арестованных в Танзании, вернулись на родину благодаря усилиям министерства иностранных дел и посольства Исламской Республики Иран в Дар-эс-Саламе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 ноября. Хасан Караби, глава представительства министерства иностранных дел...
13 ноября 2022