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Найдено 6017 материалов
Новости Туркменистана
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
Правительство Южной Кореи следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus. Сеул рассчитывает, что обмены и отношения двух стран не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный...
новость часа
20 февраля 2024
Туркмения заявила о намерении значительно укрепить партнерство с ОБСЕ
Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, ряд соответствующих предложений представил на заседании правительства страны туркменский вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов. Об этом пишет 20 января русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан». Предложено, в частности, провести в...
20 января 2024
Водка в Туркмении подскочила в цене на 50%
Водка с наступлением нового года подорожала в среднем на 50% в Туркмении, сообщает 2 января «РИА Новости». В Ашхабаде специализированные вино-водочные магазины, открывшиеся после праздника, предлагают водку по новым ценам. Популярный сорт водки «Арасса» («Чистая») стал стоить 61 манат (около $17)...
2 января 2024
Россия будет выстраивать работу по безопасности в СНГ, заявил Путин
Россия при председательстве в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году будет конструктивно выстраивать работу по безопасности и стабильности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом 26 декабря заявил президент Владимир Путин. «В конструктивном ключе будем стараться выстраивать...
26 декабря 2023
Президент Туркмении поздравил Путина с днём рождения
Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за вклад в развитие отношений между странами и поздравил с днём рождения. Об этом 7 октября сообщило государственное агентство TDH. «Туркменский лидер искренне поблагодарил своего...
7 октября 2023
Представители 19 стран прибыли в Сочи на финал олимпиады по финбезопасности
Около 500 старшеклассников и студентов из 19 стран съехались в Сочи. Со 2 по 6 октября 2023 года им предстоит побороться за лидерство в финальном этапе III Международной олимпиады по финансовой безопасности, стартовавшей в образовательном центре «Сириус». Это олимпиадное движение охватило уже более...
3 октября 2023
Путин отметил роль Гурбангулы Бердымухамедова в партнёрстве РФ и Туркмении
Президент России Владимир Путин отметил вклад национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в становление стратегического партнёрства двух стран. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба Кремля. Российский лидер...
27 сентября 2023
Президент Сердар Бердымухамедов стал Героем Туркменистана
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал героем страны, сообщило 24 сентября издание «Туркменистан. Золотой век». «В ходе заседания Халк Маслахаты Туркменистана состоялось торжественная церемония присвоения президенту Сердару Бердымухамедову звания Героя Туркменистана», — говорится в...
24 сентября 2023
Пустыню Каракумы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Пустынные экосистемы «Берекетли Гарагум», «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи», расположенные в Туркмении, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в субботу сообщили в министерстве иностранных дел страны. «Пустынные экосистемы… внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках...
23 сентября 2023
Путин поздравил президента Туркменистана с днём рождения
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с 42-м днём рождения, сообщили 22 сентября в Кремле. «Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения», — говорится в сообщении. Лидеры также обсудили углубление...
22 сентября 2023
Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полётов в Москву
Авиакомпания «Туркменистан» продлила действие ограничения на авиаперелёты из Ашхабада в Москву до 28 октября. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба предприятия. «Авиакомпания «Туркменистан» с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Ашхабад — Москва —...
5 августа 2023
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву
Авиакомпания «Туркменистан» с 1 августа приостановила рейсы из Ашхабада в Москву. Об этом сообщила пресс-служба данной компании. Отмечается, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, на основании оценки рисков для обеспечения безопасности полётов с 1 августа 2023 года все...
1 августа 2023
Политолог рассказал о значении для Москвы победы Мирзиёева в Узбекистане
Победивший на выборах президента Узбекистана его действующий глава Шавкат Мирзиёев продолжит улучшать отношения с Россией, однако пока трудно сказать, закончится ли это присоединением Ташкента к ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 июля заявил политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав...
10 июля 2023
Президент Туркменистана поздравил Владимира Путина с Днём России
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и всех граждан страны с Днём России. Текст поздравления опубликовала официальная газета «Нейтральный Туркменистан». В поздравлении отмечается, что отношения между...
12 июня 2023
Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркменистана и Катара
Власти Ирана намерены создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана, заявил министр нефти ИРИ Джавад Оуджи. Он напомнил, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире. «Поэтому мы планируем создать газовый хаб в районе Ассалуйе в сотрудничестве с Россией, Катаром и...
7 июня 2023