Поставки оружия Украине
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024
Болгария отправила Киеву эшелон из 30 вагонов с бронетранспортёрами
Глава минобороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами в поддержку Украины. Об этом сообщило 14 марта агентство Novinite. Министр сказал, что транспортировка бронированных машин «восточноевропейскому другу» началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов...
15 марта 2024
В Британии заявили об изоляции Бербок из-за плана по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис. В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на...
15 марта 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине оружейные заводы
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о намерении открыть по меньшей мере четыре завода на Украине. Компания нацелена на рекордные продажи вооружения на фоне конфликта на Украине. Подробности сообщил французский телеканал France 24. Заводы будут производить боеприпасы, военную технику и...
15 марта 2024
В Пентагоне рассказали об «уникальном» новом пакете помощи Украине
Выделенный последний пакет помощи США украинской армии на 300 млн долларов носил «уникальный» характер, он связан с необходимостью экстренной поддержки Киева. Об этом 14 марта заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По словам чиновника минобороны США, украинским...
14 марта 2024
Бундестаг снова отклонил проект резолюции о поставках Киеву ракет Taurus
Бундестаг проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus. Голосование прошло 14 марта. За рекомендацию комитета бундестага по внешней политике отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690, против — 190, ещё пятеро воздержались. Как ранее сообщало ИА Регнум...
14 марта 2024
Филиппо: военное соглашение с Украиной приведёт Францию к краху и войне
Военное соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Францией и Украиной грозит невосполнимым разрушением. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Незаконное военное соглашение ведёт Францию к краху и войне», — написал политик в соцсети X. Ранее Филиппо говорил, что...
14 марта 2024
В США допустили потерю ВСУ ещё больше танков Abrams из-за ВС России
Российские бронетехника и артиллерия выведут из строя на Украине ещё больше американских танков M1 Abrams. Им вряд ли поможет модернизация, написал 13 марта в статье журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс. «Модернизация не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и...
14 марта 2024
В США предсказали бегство Зеленского с Украины
Без американских денег коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. Если Конгресс не примет решение о выделении денег Киеву, то на Украине может начаться...
14 марта 2024
СМИ сообщило о достигнутом в ЕС компромиссе по помощи Киеву
Страны-члены Евросоюза собираются одобрить выделение 5 млрд евро на выделение военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира после достижения «сложного компромисса». Об этом пишет британская газета Financial Times. В публикации говорится, что Франция, Греция и Кипр настаивали на возмещении...
13 марта 2024
Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации ракет Taurus
Модернизация крылатых ракет Taurus является регулярным процессом, не связанным с дискуссиями по их отправке на Украину. Об этом заявили в министерстве обороны Германии. По словам представителя оборонного ведомства, через определённые промежутки времени каждый хранящийся боеприпас Taurus проверяется...
13 марта 2024
Байден поручил госсекретарю Блинкену выделить помощь Украине на $126 млн
Глава Белого дома Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь украинской армии. Об этом сообщается в меморандуме администрации США. В документе указано, что президент Байден делегирует госсекретарю Блинкену «полномочия определить важность для интересов безопасности США выделения...
13 марта 2024
В США поразились ударом России по целям ВСУ
Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу. По словам автора, ЗРК Patriot были одним из самых совершенных...
13 марта 2024
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
Новой военной помощи Киеву хватит на пару недель — Пентагон
Нового пакета военной помощи в 300 млн долларов украинской армии хватит на две-три недели, а решения о выделении сумм на долгосрочные потребности по-прежнему нет от Конгресса США. Об этом 12 марта сказал журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По словам Райдера, этих средств...
12 марта 2024
В США заявили, что готовы передать новый пакет помощи ВСУ на $300 млн
Власти Соединённых Штатов заверили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS. Об этом на брифинге 12 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «От имени...
новость часа
12 марта 2024
Пентагон не получил деньги на замену переданного Киеву оружия, пишет СМИ
Министерство обороны США не получило средства на восполнение запасов после передачи Украине вооружения на 10 млрд долларов. Об этом говорится в статье американского издания Politico. «Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за...
12 марта 2024
Нацразведка США заявила об успехах России в СВО с конца 2023 года
Начиная с конца 2023 года Россия добивается успехов в конфликте на Украине. Также на руку Москве идёт неопределённость в отношении военной поддержки со стороны Запада, отметила в своём докладе директор национальной разведки США Эврил Хейнс. «С конца 2023 года Москва добивалась постоянных успехов на...
12 марта 2024
В ЦРУ заявили, что помощь ВСУ даст шанс для наступления в конце года
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил на слушаниях в комитете Сената США по разведке, что новая военная помощь США Украине даст возможность для наступления ВСУ и «проникающих ударов по Крыму» в конце 2024 года. Бернс считает, что очередной пакет помощи, который никак не могут согласовать в Конгрессе...
новость часа
12 марта 2024