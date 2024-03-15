Дроны атакуют Россию
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщили 15 марта Минобороны РФ. «Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской...
новость часа
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Над Калужской областью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА
В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над Дзержинским районом. Шапша подчеркнул, что при этом никто не пострадал...
15 марта 2024
Гладков: жителей Козинки вывезли на фоне серьёзных повреждений зданий
В Белгородской области вывезли жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли...
15 марта 2024
Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник
В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки украинских боевиков совершить атаку на российскую территорию. По информации ведомства, 14 марта около 22:40 мск дежурными силами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской...
14 марта 2024
В Новой Каховке пятиэтажка получила повреждения при атаке дрона-камикадзе
Пятиэтажный дом в Новой Каховке Херсонской области получил повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. «В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на...
14 марта 2024
Российские силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью
Украинский беспилотник уничтожен российскими военными в небе над Орловской областью, сообщает 14 марта Минобороны России в Telegram-канале. Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, около 16:00 мск пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России...
14 марта 2024
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников введён в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. «Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он. Как передавало ИА Регнум, ранее опасность...
14 марта 2024
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщила 14 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале. «Около 13:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по...
14 марта 2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Как передавало...
14 марта 2024
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую...
14 марта 2024
Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области средства ПВО сбили восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, ещё три человека пострадали, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу...
14 марта 2024
За ночь российские средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ
За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников противника, сообщили 14 марта в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
Белгород атаковал украинский беспилотник
Украинский беспилотник утром 14 марта атаковал Белгород. Никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет», — написал он. Глава региона добавил, что в...
14 марта 2024
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО
В небе над Курской областью работают средства противовоздушной обороны, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт. «ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт Telegram-канале. Сообщение губернатор опубликовал в 04:42 мск. Как сообщало ИА...
14 марта 2024
ВСУ двумя беспилотниками атаковали белгородский посёлок Прохоровка
Украинские беспилотники ночью 14 марта атаковали посёлок Прохоровка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа подвергся посёлок Прохоровка — беспилотники противника совершили падение с последующей...
14 марта 2024