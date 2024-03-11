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Новости Нагорного Карабаха
Захарова предупредила о шагах Парижа в Закавказье после провала в Африке
Франция пытается представить себя в качестве миротворца в Закавказье, несмотря на то, что миротворческую функцию в Нагорном Карабахе взяла на себя именно Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения...
11 марта 2024
Лавров оценил курс Армении в отношении России
Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 2 марта на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в турецкой Анталье. Он выразил сожаление, что руководство Армении, судя по всему...
2 марта 2024
Волонтёры почтили память россиян, исполнявших служебный долг за рубежом
«Волонтёры Победы» провели просветительские и памятные мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко...
15 февраля 2024
Новое обострение? Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана объявила о проведённой 13 февраля «операции возмездия», которая включала в себя разгром боевого поста ВС Армении «с серьёзными потерями среди личного состава». Эта операция, как утверждает Баку, стала ответом на обстрел с армянской стороны, совершённый накануне...
13 февраля 2024
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
В Ереване уроженец Армении устроил погром возле памятника детям блокадного Ленинграда. Видеокадры осквернения монумента появились в соцсетях. На кадрах видно, как злоумышленник опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага. Свои действия мужчина снял на видео и опубликовал его. На...
29 января 2024
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию. «Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границы, механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении», —...
29 января 2024
Российский миротворец погиб в Карабахе при съезде БТР с горной дороги
В Нагорном Карабахе в результате съезда бронетранспортёра (БТР) с горной дороги погиб российский миротворец, сообщила 12 декабря пресс-служба Министерства обороны. «11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое —...
новость часа
12 декабря 2023
Российские миротворцы свернули ещё один пост в Карабахе
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе свернул ещё один наблюдательный пост. Об этом 23 ноября сообщило Министерство обороны РФ в бюллетене. «В рамках оптимизации системы наблюдения за обстановкой в зоне ответственности российских миротворцев в течение суток свёрнут один...
23 ноября 2023
В США заявили о намерении добиться ухода российских миротворцев из Карабаха
Ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха намерены добиться США. Соответствующее заявление сделал 15 ноября помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Нам нужно… добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», — указал О’Брайен в ходе...
16 ноября 2023
Минобороны России объявило о завершении ротации миротворцев в Карабахе
В Карабахе завершена ротация личного состава миротворцев, говорится в опубликованном 6 ноября бюллетене Минобороны России. «Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», —...
6 ноября 2023
Минобороны сообщило о завершении ротации российских миротворцев в Карабахе
Министерство обороны России заявило вечером 31 октября о завершении ротации личного состава российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. «Завершается ротация личного состава миротворческого контингента», — сообщается в информационном бюллетене ведомства. Параллельно с этим вооружение и...
31 октября 2023
Эрдоган пригрозил Западу масштабным религиозным конфликтом
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предостерёг западные страны от развязывания войны «креста с полумесяцем». Об этом он заявил 28 октября на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. «Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия...
29 октября 2023
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Наименование зоны действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе изменено на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики». Об этом 27 октября говорится в бюллетене Министерства обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что миротворцы продолжают выполнение задач на территории...
27 октября 2023
Глава НКР заявил, что республика не перестала существовать
Упразднить непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) указом президента невозможно. Этого недостаточно. Об этом 20 октября во время акции протеста выходцев из региона у представительства республики в Ереване заявил глава Карабаха Самвел Шахраманян, сообщила армянская газета Mediamax...
20 октября 2023
Политологи призвали поддержать арестованного Азербайджаном Варданяна
Россия должна оказать поддержку арестованному в Азербайджане бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, бизнесмену Рубену Варданяну. С таким заявлением выступил ряд российских политологов. В настоящее время предпринимателю и общественному деятелю по совокупности...
19 октября 2023