Происшествия
В Твери устанавливают обстоятельства пожара в новостройке
Причиной пожара в новостройке в Твери могло стать нарушение правил при проведении пожароопасных работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. 14 марта в Твери произошло возгорание строящегося 16-этажного монолитного дома на Бурашевском шоссе. Сотрудниками Главного...
15 марта 2024
В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8
На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 14 марта сообщило национальное метеорологическое управления страны. Отмечается, что эпицентр находился в префектуре Фукусима. Также подземные толчки ощущались в Токио. Сейсмологи объявили угрозу цунами для...
14 марта 2024
У посетителя московского бара украли Rolex за 700 тысяч рублей
У посетителя бара в центре столицы украли часы Rolex стоимостью 700 тысяч рублей, которые он оставил в кармане пальто. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 11 марта в полицию обратился 38-летний Виталий Ч., мужчина рассказал, что отмечал 8 Марта в различных барах. Праздник начался в одном из...
14 марта 2024
«Лежал кусок мяса». В Пермском крае мужчина после лечения остался без кожи
Вместо положенного лечения в больнице житель Пермского края получил страдания и невыносимую боль. После терапии в стационаре и приёма назначенных врачом таблеток мужчина в прямом смысле остался без кожи. Семья К. живёт в рабочем посёлке Октябрьский, в Пермском крае. У 39-летнего Евгения (имя...
14 марта 2024
В метро Москвы мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд
В московском метро мужчина столкнул свою знакомую под приближающийся поезд. Об этом 14 марта сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. «На станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул её с платформы под приближающийся...
14 марта 2024
Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла до 150 кв. м
Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла в три раза, до 150 кв. м, сообщил 14 марта источник ИА Регнум. На рынке загорелись три торговых павильона в одном из ангаров. Существует риск распространения огня на соседние ангары. На месте происшествия работают пожарные. Все...
14 марта 2024
СК показал кадры из дома обезглавленной пенсионерки в Нижегородской области
Следственные действия проводятся в частном доме в городе Ветлуга, где нашли пенсионерку с отрубленной головой. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба СУ СК по Нижегородской области. Тело 69-летней женщины с отчленённой головой обнаружили 13 марта возле дома на улице Максима Горького. Возбуждено...
14 марта 2024
Строительный рынок загорелся на юго-западе Москвы
На территории рынка «СтройМастер» в посёлке Мосрентген в Москве возник пожар, сообщает источник ИА Регнум. По его данным, загорелись три торговых павильона в одном из ангаров. Площадь пожара составляет 50 кв. м., есть риск распространения огня на соседние ангары. На месте уже работают пожарные...
14 марта 2024
Новостройка в Твери за минуты превратилась в факел
В Твери произошёл пожар в строящемся многоэтажном доме, новостройка за считанные минуты превратилась в факел. Об этом 14 марта сообщил Telegram-канал «112. Отмечается, что на недостроенной многоэтажке на Бурашевском шоссе вспыхнул утеплитель. Огонь быстро охватил всю поверхность стены. По...
14 марта 2024
Тело обезглавленной пенсионерки нашли в Нижегородской области
В Нижегородской области в городе Ветлуга пенсионерку убили из-за старинных монет и антиквариата, ценность которого ставят под сомнение. Об этом пишет Telegram-канал «112». По данным канала, 69-летнюю Аллу Кокшарову нашли мёртвой возле её дома на улице Горького. Отмечается, погибшую обнаружили со...
14 марта 2024
В центре Ярославля загорелся многоквартирный жилой дом
В центре Ярославля загорелся многоквартирный жилой дом, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Отмечается, что сообщение о загорании кровли дома на проспекте Ленина, 18/50 поступило в 11:27. К тушению привлечены 76...
14 марта 2024
После взрыва в жилом доме в Тбилиси эвакуировали 93 семьи
Утром 14 марта в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице в Тбилиси произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила мэрия города. Жильцов эвакуируют из здания, им предоставлено временное жильё, отметила мэрия. «В Дидубийском районе на...
14 марта 2024
«Сделали из меня Пабло Эскобара». Пенсионера осудили на 3 года за кактусы
Пенсионера-садовода из Москвы осудили на три года условно за декоративные мескалиновые кактусы. Об этом ИА Регнум сообщил сам осужденный. 55-летний Николай К. — пенсионер и инвалид III группы. Со школьных лет мужчина увлекается выращиванием декоративных культур. Он разводит комнатные растения и...
14 марта 2024
Член экипажа Ми-8 погиб во время жёсткой посадки в Магаданской области
Во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб член экипажа. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Сергей Носов. «На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это...
14 марта 2024
Умер пострадавший при аварии сотрудник Шагонарской ТЭЦ в Тыве
Сотрудник Шагонарской ТЭЦ в Тыве, пострадавший в результате ЧП со взрывом угольной пыли, умер в больнице. Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил 14 марта в Telegram-канале. Слесарь по ремонту и обслуживанию котельного оборудования Мерген Сарыг-оол тяжелее всех пострадал при аварии на...
14 марта 2024
В США во время учений произошёл взрыв в центре ФБР
Минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре штата Калифорния, сообщил портал KTLA. «Взрыв произошёл, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с сапёрами. Пострадали как минимум 16 человек», — уточнили авторы. Инцидент случился в учебном...
14 марта 2024
Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки Ми-8
Один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. «По предварительным данным, на борту воздушного судна...
14 марта 2024
После происшествия с Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело
После жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области 14 марта возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. По предварительным данным следователей прокуратуры, причиной...
14 марта 2024
Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке вертолёта Ми-8
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба надзорного ведомства. «В 11:05 по магаданскому времени в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района...
новость часа
14 марта 2024
При крушении вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб один человек
В МЧС России подтвердили, что при жёсткой посадке в Магаданской области 14 марта вертолёта Ми-8 есть пострадавшие и погибший. Судно перевозило вахтовиков на один из золотодобывающих рудников. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве. По предварительным данным, погиб один человек, двое получили...
14 марта 2024