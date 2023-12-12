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Найдено 111 материалов
Новости Тонга
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7
Возле Самоа и Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения располагался в 221 км к юго-западу от Апиа (столица Самоа). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. В Апиа проживают более 40...
12 декабря 2023
У берегов Самоа произошло землетрясение
Возле Самоа и Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения располагался в 221 км к юго-западу от Апиа (столица Самоа). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. В Апиа проживают более 40...
12 декабря 2023
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1
У западного побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщило 23 августа государственное геологическое бюро Австралии. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане. Подземные толчки зафискированы в 340 км к западу от города Нукуалофа. В этом населённом пункте проживают...
23 августа 2023
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы 5 декабря между островными государствами Самоа и Тонга в Тихом океане, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS). Эпицентр землетрясения находился в 108 км к северо-востоку от населенного пункта Хихифо (Тонга), а очаг залегал на...
5 декабря 2022
В Тонга объявили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов островного государства Тонга в Полинезии, сообщило на своем сайте правительство страны. Эпицентр подземных толчков находился в 206 км от столицы королевства города Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км. Оно ощущалось по всей...
12 ноября 2022
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Австралия и Фиджи усиливают военное сотрудничество
Австралия и Фиджи подписали соглашение, позволяющее военным обеих стран действовать на территории друг друга, при этом министры обороны назвали это важным шагом в деле сотрудничества в области безопасности, как передает агентство Reuters. Тихоокеанские государства заявили, что самой большой угрозой...
21 октября 2022
Австралию призвали нарастить усилия по климату
14 сентября бывший президент Кирибати Аноте Тонг и бывший президент Палау Томас Ременгесау-младший рассказали в Канберре о политике нового правительства Австралии в области изменения климата в рамках своего визита в австралийскую столицу на специальное совещание. Об этом написала газета The...
14 сентября 2022
Китайские ученые обнаружили внутренние океанические волны от вулкана Тонга
Согласно недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале Acta Oceanologica Sinica, китайские исследователи обнаружили океанические внутренние волны, порожденные извержением вулкана Тонга, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа. Внутренние волны широко распространены в окраинных морях...
12 сентября 2022
Серия сильных подземных толчков была зарегистрирована у берегов Тонга
Серию подземных толчков магнитудой от 5,1 до 5,6 зарегистрировали сейсмологи у западного побережья Королевства Тонга. Об этом 29 августа сообщило Государственное геологическое бюро Австралии. Подземные толчки были зарегистрированы в течение суток 28 и 29 августа, их было как минимум четыре...
29 августа 2022
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9
У восточного побережья главного острова архипелага Тонга Тонгатапу 24 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 100 километрах к северо-востоку от столицы...
24 августа 2022
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Королевства Тонга
Вблизи северо-восточного побережья Королевства Тонга 9 августа была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 5,1. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах к востоку от островной группы Хаапай и...
9 августа 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
Австралия пытается «потеснить» Китай дипломатическими методами — Nine News
В ближайшие дни новый министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг продолжит «дипломатическое сопротивление» Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 2 июня сообщил телеканал Nine News. Так, Вонг встретится с лидерами таких государств, как Самоа и Тонга. Ее визиты состоятся на фоне после того...
2 июня 2022