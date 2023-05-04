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Найдено 58 материалов
Новости Антигуа и Барбуда
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Власти Антигуа и Барбуды выставят на аукцион яхту российского миллиардера
Власти Антигуа и Барбуды собираются выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву, пишет газета The Guardian. «Если владелец судна не объявится, правительство Антигуа и Барбуды продаст его тому, кто предложит самую высокую цену»...
7 марта 2023
Представитель президента Южной Кореи посетит страны Карибского бассейна
Глава отдела стратегического планирования администрации президента Южной Кореи Чан Сон Мин совершает поездку по странам Карибского бассейна для продвижения заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей...
8 ноября 2022
Антигуа и Барбуда планируют выйти из Британского содружества наций
В островном государстве Антигуа и Барбуда планируется провести референдум о выходе страны из состава Британии и стать республикой. Об этом заявил премьер карибской страны Гастон Браун в интервью телеканалу ITV. Высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что планируется вынести на референдум...
11 сентября 2022
Госдума ратифицировала договор об отношениях с Антигуа и Барбудой
Госдума ратифицировала Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. На ратификацию документ был внесен президентом России Владимиром Путиным. «Нам важно не быть одномерными в сфере политики», — отметил замглавы МИД России...
29 июня 2022
Юбилей королевы вызывает в Британском Содружестве протесты и апатию
После семидесяти лет пребывания на троне королева Елизавета II воспринимается в Великобритании как недвижимая скала среди беспокойных волн. Но в бывших британских колониях многие видят в ней якорь имперского прошлого, пагубные последствия которого ощущается до сих пор, сообщает 31 мая Associated...
31 мая 2022
Страны АЛБА осудили отказ США приглашать ряд государств на Саммит Америк
Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона на Саммит Америк, который в июне состоится в Лос-Анджелесе (США). Об этом говорится в...
28 мая 2022
Путин внес в Госдуму договор об отношениях России с Антигуа и Барбудой
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Договором предусматривается, что стороны развивают свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава...
26 мая 2022
Боливарианский альянс пригласит спортсменов из России на региональные игры
Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) намерены пригласить спортсменов из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Турции на региональные спортивные игры, которые планируют провести в 2023 году. Об этом исполнительный секретарь АЛБА Сача Льоренти 24 мая объявил на своей странице в...
25 мая 2022
25 стран подписали Конвенцию Организации морской помощи судоходству
25 стран подписали 27 января во Франции Конвенцию Международной организации морской помощи судоходству, направленную на расширение сотрудничества и повышение эффективности спасательных и других операций в морском секторе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina. Новый инструмент будет...
28 января 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Сеть: «Это симметричный ответ!» — США боятся войск РФ в Латинской Америке
Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Америка даст решительный ответ, если Российская Федерация будет размещать свои войска в Латинской Америке, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому...
15 января 2022
Венесуэла и Иран временно лишились права голоса в Генассамблее ООН
Права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за непогашенной задолженности по взносам оказались временно лишены Венесуэла, Иран и еще девять государств. Об этом говорится в письме генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша, которое он направил на имя председателя 76-й сессии ГА...
13 января 2022
На Кубе стартует саммит «Боливарского альянса для народов нашей Америки»
Сегодня, 14 декабря, в Гаване, Куба, начинаются заседания саммита «Боливарского альянса для народов нашей Америки» (АЛБА), цель которого — поддержка единства Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Libre. Координатор Национального...
14 декабря 2021
Страны Латинской Америки осудили экстрадицию венесуэльца Сааба в США
Страны-члены Боливарианского альянса для народов Америки выступили с заявлением по экстрадиции венесуэльца Алекса Сааба из Кабо-Верде в США, назвав этот шаг похищением. Об этом говорится в распространённом заявлении организации. «Страны — члены ALBA-TCP решительно осуждают осуществленное США...
20 октября 2021