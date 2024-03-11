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Найдено 2935 материалов
Новости ЮАР
В ЮАР опровергли возможный визит Зеленского в республику
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в ЮАР не ожидается до президентских выборов, которые пройдут в республике в конце мая, сообщил ТАСС 11 марта официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя публикации в СМИ о возможной поездке Зеленского в Южно-Африканскую...
11 марта 2024
У стран БРИКС нет планов проводить совместные военные учения, заявил Ушаков
Страны БРИКС не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных...
5 марта 2024
Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова в Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета глав МИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро намерен провести ряд двусторонних встреч. Об этом 21 февраля в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Встреч немало. Конечно...
21 февраля 2024
Шерпа ЮАР заявил, что всё больше развитых стран хотят сотрудничать с БРИКС
Развитые страны Глобального Севера «тихонечко стучат в дверь» БРИКС, желая взаимодействовать с объединением, заявил шерпа (доверенное лицо руководителя страны-члена) ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время встречи представителей стран и их заместителей в рамках российского председательства 30 января...
30 января 2024
Главный раввин России оценил поданный в суд ООН иск о геноциде в Газе
Главный раввин России Берл Лазар считает неправильной ситуацию с подачей иска в суд ООН о геноциде палестинцев в секторе Газа со стороны Израиля. Об этом он заявил журналистам 26 января. Речь идёт о заявлении, подданном ранее ЮАР в Международный суд ООН в Гааге. «Я думаю, что неправильно, что...
27 января 2024
Гутерриш направит судебное постановление по Израилю в Совбез ООН
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш срочно направит в Совбез судебное постановление Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш. — Прим. ред.)...
26 января 2024
Израиль обязали принять меры по недопущению геноцида в секторе Газа
Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Такое постановление вынес Международный суд Организации Объединённых Наций по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. Об этом 26 января заявила председатель...
26 января 2024
Чемпиона России по боксу Стоцкого расстреляли из травматического оружия
Чемпиона России по боксу 2021 года Андрея Стоцкого в ходе бытового конфликта расстреляли из травматического пистолета в Челябинске. Об этом 26 января сообщили в региональном управлении МВД. «Установление обстоятельств инцидента, произошедшего в Ленинском районе Челябинска между двумя мужчинами, в...
26 января 2024
Советник Байдена Джейк Салливан заявил о формировании нового миропорядка
Мировой порядок, развивавшийся с даты окончания Второй мировой войны, подошёл к концу, формируется какой-то новый миропорядок, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тему в ходе трансляции, которая велась 16 января на сайте...
17 января 2024
В Саудовской Аравии опровергли официальное вступление королевства в БРИКС
Саудовская Аравия официально ещё не стала членом БРИКС, несмотря на полученное приглашение, заявил министр торговли королевства Маджид аль-Касаби на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Саудовская Аравия была приглашена принять участие в БРИКС, мы ещё официально не присоединились к БРИКС»...
17 января 2024
Страны Юга в Давосе заявили о необходимости учитывать позицию России
Ряд стран Глобального Юга на встрече в швейцарском Давосе по так называемой «формуле мира», выдвинутой Киевом, подчеркнул необходимость учитывать озабоченности со стороны России, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС после переговоров. Он отметил, что в числе стран Юга оказались...
новость часа
14 января 2024
Суд ООН начал слушания по иску ЮАР к Израилю о геноциде в секторе Газа
Международный суд Организации Объединённых Наций в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Об этом 11 января сообщило Reuters. Претория обвинила Тель-Авив в нарушении Конвенции и попросила признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Сегодня суд заслушает...
11 января 2024
Блинкен заявил о проблеме из-за поданного в суд ООН иска против Израиля
Поданный Южно-Африканской Республикой в Международный суд ООН иск против Израиля отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. ЮАР инициировала судебное разбирательство из-за действий израильской армии в секторе Газа...
9 января 2024
Представитель президента ЮАР опроверг его госпитализацию
Президент ЮАР Сирил Рамапоса не был госпитализирован, он в полном порядке, сообщил 7 января официальный представитель главы государства Винсент Магвенья на своей странице в Х (ранее Twitter). «Ходят злонамеренные слухи о состоянии здоровья президента и его госпитализации. С президентом всё в...
7 января 2024
Осуждённый за убийство бегун-паралимпиец Писториус вышел из тюрьмы по УДО
Осуждённый за убийство южноафриканский бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Об этом 5 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на Департамент исправительных учреждений ЮАР. «Департамент подтверждает, что Писториус был условно-досрочно освобождён...
5 января 2024