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Найдено 70 материалов
Новости Андорры
Путин назначил нового посла России в Княжестве Андорра
Новым Чрезвычайным и Полномочным послом России Княжестве Андорра назначен Юрий Клименко. Соответствующий указ сегодня, 18 ноября, подписал президент РФ Владимир Путин. В указе главы государства отмечается, что Юрий Николаевич Клименко назначен послом в Андорре по совместительству. Указ российского...
18 ноября 2022
В футбольном клубе из Андорры будут выступать российские игроки
За футбольный клуб «Санта-Колома» из Андорры будут выступать российские игроки, поскольку спорт должен быть вне политики. Об этом 3 августа заявил владелец клуба Дэн Мильштейн. «Наш футбол вне политики, в Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему...
3 августа 2022
Андорра начала расследование против экс-премьера Испании
Андоррский суд уведомил бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя и бывшего министра внутренних дел Испании Хорхе Фернандеса Диаса о проведении в отношении них расследования. Об этом пишет агентство EFE. Суд рассматривает предполагаемое давление на банк Privada d’Andorra с целью получения...
14 июня 2022
Женщины-главы МИД 16 стран призвали талибов* открыть школы для девочек
Министры иностранных дел 16 стран подчеркнули в совместном заявлении, что степень их взаимодействия с Афганистаном зависит от того, предоставит ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) девочкам доступ к образованию в Афганистане. По сообщению регионального отделения...
25 марта 2022
«Не друзья» — как западные санкции «выстрелили в ногу» иностранному бизнесу
Интересная тенденция наблюдается в российских арбитражах в последнюю неделю — в решениях судов начали фигурировать слова «санкции» и «недружественная страна». Судьи уже как минимум в двух решениях учли тот факт, что один из фигурантов спора — выходец из страны, которая поддержала санкции против...
15 марта 2022
«Давно пора поставить на место!» — сети о недружественных России странах
Раньше при СССР жили прекрасно, нас уважали и боялись, и теперь, наверное, можно к этому вернуться. Подобные сообщения оставляют пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что правительство России утвердило перечень недружественных России стран. Следите за развитием событий в...
9 марта 2022
Сноубордистку из Андорры унесли с олимпийской трассы на носилках
Сноубордистка из Андорры Маэва Эстевес во время выступления на Олимпийских играх в Пекине в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу получила тяжёлую травму, после чего медики эвакуировали её с олимпийской трассы на носилках. Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские...
9 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Особые условия въезда в Грецию продлены до 7 февраля
Управление гражданской авиации Греции объявило о продлении условий въезда в страну до понедельника, 7 февраля 2022 года. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире» Директивы о полетах за границу, направленные на ограничение распространения...
24 января 2022
Глава МИД Греции рассказал о «социальном рукопожатии» с турецким коллегой
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с некоторыми из своих коллег в кулуарах 28-й министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая началась в Стокгольме 2 декабря. Дендиас встретился с министром иностранных дел Казахстана, «чтобы лучше...
3 декабря 2021
Кипр изменил режим въезда для туристов из семи стран
Статус семи стран был изменен властями Кипра из-за эпидемиологической обстановки в этих государствах, 15 ноября сообщил на своем сайте кипрское министерство здравоохранения. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция» Так...
16 ноября 2021
В Греции уточнили правила для прибывающих из-за рубежа авиарейсов
Управление гражданской авиации Греции объявило о новом продлении мер по сдерживанию распространения коронавируса до 15 октября 2021 года, сообщает AMNA. В частности, правила для рейсов, прибывающих из-за рубежа, которые будут действительны до 15 октября, запрещают въезд в Грецию граждан третьих...
9 октября 2021
В ЕС признали албанские сертификаты о вакцинации
С 15 сентября Евросоюз будет признавать электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в Албании. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости» Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также албанские...
16 сентября 2021
В аэропортах Греции продлили действие мер против коронавируса
Управление гражданской авиации Греции 10 сентября объявило о дальнейшем продлении действующей директивы по сдерживанию распространения коронавируса. Меры действуют с 10 сентября по 6:00 пятницы, 17 сентября. В сообщении, которое распространило управление, изложены условия для въезда на территорию...
10 сентября 2021
Левандовский возобновит выступления за «Баварию» уже в текущем месяце
Капитан сборной Польши по футболу, выступающий также за мюнхенский футбольный клуб «Бавария», Роберт Левандовский возобновил тренировки с остальными членами команды после месячного перерыва из-за травмы. Более того, футболист должен вернуться в состав команды на матчи чемпионата Германии уже в этом...
16 апреля 2021