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Найдено 8426 материалов
Новости Ирака
Захарова объяснила оговорку Байдена об Украине и Афганистане
Оговорившись и заявив, что США не стоило «лезть на Украину», американский президент Джо Байдена в действительности сказал правду. Не только он, но и все понимают, что США опозорились с украинским проектом, заявила 10 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в...
10 марта 2024
Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком
Президент США Джо Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что США не стоило лезть на Украину. Оговорку американский президент допустил в интервью MSNBC. «Мы охотились за бен Ладеном [Усама бен Ладен — международный террорист] до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не...
10 марта 2024
СМИ: Турция проведёт крупную наземную операцию против курдов в Ираке
Турецкие военные в ближайшие месяцы проведут крупную наземную операцию против курдов на севере Ирака, сообщила 7 марта газета Hürriyet. Обозреватель Абдулкадир Сельви напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные после заседания правительства, о том, что Анкара собирается...
7 марта 2024
В бундестаге призвали построить новый миропорядок с участием России
Европейские политики должны сосредоточить свои усилия на мирном урегулировании конфликтов и формировании в Европе нового миропорядка с участием России. Такое мнение высказал на заседании парламента ФРГ депутат бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи. «То, в чем мы действительно нуждаемся, так...
22 февраля 2024
Минобороны сообщило о применении Киевом американского химического оружия
Украинская армия применила в декабре 2023 года на краснолиманском направлении в зоне СВО химические боеприпасы с американским веществом «Си-Эс», способным вызвать остановку сердца. Об этом 19 февраля рассказал на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении...
19 февраля 2024
Ирак обвинил США в подрыве договоренностей
Международная коалиция во главе с США подрывает все существующие договоренности между сторонами, нанеся удары по восточным районам Багдада, говорится в заявлении официального представителя Объединенного оперативного командования Вооружённых сил Ирака Тахсина аль-Хафаджи. Об этом сообщило агентство...
8 февраля 2024
Пентагон объявил о ликвидации командира «Катаиб Хезболлах» в Ираке
Американские военные нанесли удар по цели в Ираке, жертвой которого стал командир группировки «Катаиб Хезболлах». Об этом сообщило 7 февраля Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х. «7 февраля силы CENTCOM осуществили односторонний удар в Ираке в ответ на атаки против своих...
8 февраля 2024
В Ираке группировка «Кетаиб Хезболлах» подтвердила гибель одного из лидеров
Гибель в результате подрыва автомобиля одного из своих лидеров подтвердила крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка «Кетаиб Хезболлах». Об этом 7 февраля сообщается в Telegram-канале группировки. «Мы объявляем о мученической кончине одного из руководителей «Кетаиб Хезболлах» Абу Бакира...
8 февраля 2024
Белый дом признал, что не уведомлял Ирак о планах нанести авиаудары
Белый дом не уведомлял заранее правительство Ирака о планах нанести авиаудары по целям на территории страны. Об этом 5 февраля сообщило издание Intercept со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела. Пател подтвердил, что об ударах авиации США 2 февраля по...
новость часа
6 февраля 2024
Небензя назвал слова замгенсека ООН ДиКарло словесной эквилибристикой
США и Британия нарушили международное право, нанеся удары по Сирии и Ираку, заявил на постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации. Так он прокомментировал пресс-конференцию заместителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций...
6 февраля 2024
Россия призвала осудить удары США и их союзников по Ираку и Сирии
Россия призывает международное сообщество осудить удары Соединённых Штатов Америки и их союзников по объектам на территории Сирии и Ирака, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. «Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные...
6 февраля 2024
При ударах по Ираку и Сирии ВС США поразили 84 из 85 целей
В результате нанесения авиаударов по территориям Ирака и Сирии американские военные поразили 84 из 85 целей, сообщил 4 февраля телеканал CNN со ссылкой на предварительный анализ Пентагона. На данный момент в минобороны США уточняют число погибших. При этом утверждается, что, по предварительной...
5 февраля 2024
Аналитик предложил помочь Ираку убрать американцев с территории страны
МИД РФ оперативно и грамотно сработал, осудив удары США по Ираку, заявил корреспонденту ИА Регнум историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. 2 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии...
3 февраля 2024
МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах посольства США
МИД Ирака 3 февраля вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака, говорится в заявлении иракского министерства иностранных дел. «Глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал...
новость часа
3 февраля 2024
В Ираке заявили об обстреле базы США в Сирии с помощью беспилотника
Иракские группировки «Исламского сопротивления» с помощью беспилотника нанесли удар по военной базе США «Харраб аль-Джейр» на северо-востоке Сирии, сказано в заявлении группировок, опубликованном 3 февраля в их Telegram-канале. «Оказывая сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и...
3 февраля 2024