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Найдено 2059 материалов
Новости Боснии и Герцеговины
ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС
Еврокомиссия объявит о рекомендации Совету ЕС приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества. Об этом 12 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Европарламенте в Страсбурге. «Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс...
12 марта 2024
Додик допустил открытие консульства России в Республике Сербской
Консульство России может открыться в 2024 году в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), заявил президент республики Милорад Додик в интервью газете «Известия». Он подчеркнул, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии. «Все решения...
26 февраля 2024
Республика Сербская начала платить за газ из России в рублях
Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) заключила долгосрочный контракт с российской компанией «Газпром» до 2025 года и стала использовать рубли для оплаты газа из России, заявил президент республики Милорад Додик в интервью газете «Известия. «Мы начали проводить расчеты в...
26 февраля 2024
Президент Республики Сербской отпраздновал награждение орденом Невского
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик отпраздновал получение ордена Александра Невского от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил 22 февраля на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Политик опубликовал видеоролик, на котором он опускает...
23 февраля 2024
Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
Президент России Владимир Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, который прибыл на открытие международного турнира «Игры будущего». Во время переговоров Путин поблагодарил президента за то, что тот приехал на открытие...
21 февраля 2024
Президент Республики Сербской прибыл в Казань с рабочим визитом
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в понедельник вечером, 19 февраля, прибыл в Казань с рабочим визитом, сообщил телеканал ATVBL. По информации источника, в аэропорту Додика встретили в соответствии с традиционными обычаями. Главе Республики Сербской (РС)...
20 февраля 2024
Додик заявил, что Республика Сербская не согласится вступить в НАТО
Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) не согласится стать членом Североатлантического альянса (НАТО), так как подобное решение лишило бы республику человечности, заявил президент республики Милорад Додик на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма...
16 февраля 2024
Путь в бездну: Босния и Герцеговина движется к новому конфликту
Несмотря на то, что с момента окончания войны в Боснии и Герцеговине прошло почти 30 лет, эта трагическая страница истории грозит повториться. Внутренние противоречия, нерешенные вопросы и вмешательство извне подталкивают одну из беднейших стран Европы к новой войне. День Республики Сербской...
23 января 2024
В Италии сообщили, что футболист Крунич может продолжить карьеру в России
Полузащитник итальянского «Милана» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Раде Крунич может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги, сообщил 7 января на своих страницах в социальных сетях со ссылкой на информированный источник итальянский спортивный журналист Маттео Моретто...
7 января 2024
Путин: у России и Республики Сербской совпадают оценки ситуации в БиГ
Оценки ситуации в Боснии и Герцеговине у России и Республики Сербской, которая входит в состав БиГ, совпадают полностью. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. «Нам действительно известна ситуация в Республике Сербская...
14 декабря 2023
Санкции против России нанесли больший ущерб Евросоюзу, заявил Додик
Запад ошибся в расчётах, попытка расширения НАТО и санкции против РФ нанесли больший ущерб странам Евросоюза, чем России, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик. По его словам, Запад плохо оценил ситуацию, когда начал конфронтацию с Россией, он теряет силы...
26 октября 2023
Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года
Форвард сборной Португалии по футболу и катарского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года. В квалификационном матче «Евро-2024» со сборной Боснии, закончившейся победой команды Португалии со счётом 5:0, 38-летний футболист оформил дубль...
17 октября 2023
Раскрыты расходы ЕС в случае присоединения Украины
Вступление Украины в Европейский союз дорого обойдётся его членам. Украина в случае присоединения сможет получить €186 млрд за семь лет. Такие цифры содержатся в документе секретариата Совета ЕС, сообщила газета Financial Times (FT). Так, в рамках Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза...
4 октября 2023
В Боснии и Герцеговине закрыли дело о подаренной Лаврову иконе
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) закрыла дело об иконе, которую президент Республики Сербской Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает информационное агентство СРНА. Додик сделал подарок в 2020 году, когда входил в президиум БиГ от сербов. В феврале 2021...
19 сентября 2023
Додик предложил Боснии и Герцеговине вступить в БРИКС вместо ЕС
Глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) предложил БиГ подать заявку на членство в БРИКС из-за проволочек со вступлением в ЕС. «У ЕС есть альтернатива. С учетом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные...
28 августа 2023