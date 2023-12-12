Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найден 51 материал
Новости Самоа
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7
Возле Самоа и Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения располагался в 221 км к юго-западу от Апиа (столица Самоа). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. В Апиа проживают более 40...
12 декабря 2023
У берегов Самоа произошло землетрясение
Возле Самоа и Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения располагался в 221 км к юго-западу от Апиа (столица Самоа). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. В Апиа проживают более 40...
12 декабря 2023
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы 5 декабря между островными государствами Самоа и Тонга в Тихом океане, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS). Эпицентр землетрясения находился в 108 км к северо-востоку от населенного пункта Хихифо (Тонга), а очаг залегал на...
5 декабря 2022
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
Австралия предоставит Самоа патрульный катер
2 июня министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила, что ее страна предоставит Самоа новый морской патрульный катер. Об этом сообщил телеканал Nine News. Новое судно заменит патрульное судно Nafanua II, ремонт которого в марте был признан невозможным. Тогда техники посчитали, что...
2 июня 2022
Канберра привержена борьбе с изменением климата — глава МИД Австралии
2 июня министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отправилась на Самоа, чтобы провести переговоры с руководством островного государства по укреплению двухсторонних отношений. В ходе своей поездки она заявила, что в действиях по борьбе с изменением климата, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе...
2 июня 2022
Австралия пытается «потеснить» Китай дипломатическими методами — Nine News
В ближайшие дни новый министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг продолжит «дипломатическое сопротивление» Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 2 июня сообщил телеканал Nine News. Так, Вонг встретится с лидерами таких государств, как Самоа и Тонга. Ее визиты состоятся на фоне после того...
2 июня 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
В Самоа ввели общенациональный карантин из-за COVID-19
Власти Самоа решили ввести общенациональный карантин на 24 часа из-за выявления новых случаев заражения коронавирусом нового типа среди прибывших в страну из Австралии. Об этом сообщает пресс-служба самоанского правительства. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все...
22 января 2022
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудили пути сотрудничества
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три...
16 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудят вопросы сотрудничества
16 ноября в формате видеоконференции пройдёт встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три года, примут участие...
12 ноября 2021
Огонь в заповеднике Мордовии прошёл по площади почти 12 тыс. гектаров
На территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии в настоящее время активны два очага пожара: в северо-западной части — около 1,5 гектаров и в северо-восточной части — 110 гектаров. Третий очаг активного горения площадью около 200 гектаров расположен на территории Краснослободского...
26 августа 2021
Продажи дизельных автомобилей выросли в России
В России с января по июнь 2021 года было продано на 34,5% больше легковых автомобилей, работающих на дизеле, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего за отчетный период на российском авторынке дилеры...
18 августа 2021
В Самоа началась тотальная вакцинация от COVID-19
В тихоокеанском островном государстве Самоа 11 августа стартовала десятидневная кампания тотальной вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в заявлении главного санитарного врача страны Леосы Таке Насери. «Министерство здравоохранения проведёт кампанию по массовой вакцинации «от двери к двери» со...
11 августа 2021