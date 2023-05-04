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Найдено 28 материалов
Новости Сент-Люсии
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
МИД России обсуждает безвизовый режим с несколькими странами мира
Министерство иностранных дел России обсуждает с Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Саудовской Аравией вариант ведения безвизового режима для российских граждан, заявил 15 января статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов. Кроме того, подобная работа ведется и с Малайзией, Замбией...
16 января 2023
Страны АЛБА осудили отказ США приглашать ряд государств на Саммит Америк
Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона на Саммит Америк, который в июне состоится в Лос-Анджелесе (США). Об этом говорится в...
28 мая 2022
Боливарианский альянс пригласит спортсменов из России на региональные игры
Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) намерены пригласить спортсменов из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Турции на региональные спортивные игры, которые планируют провести в 2023 году. Об этом исполнительный секретарь АЛБА Сача Льоренти 24 мая объявил на своей странице в...
25 мая 2022
В Еврокомиссии отметили высокую зависимость Албании от импорта энергии
Статистическое агентство Еврокомиссии Eurostat 29 марта опубликовало данные по энергетическому статусу Албании. По мнению экспертов, Албания обладает высоким потенциалом использования возобновляемых источников энергии благодаря своему географическому положению и обилию солнца и горных рек. Тем не...
30 марта 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Сеть: «Это симметричный ответ!» — США боятся войск РФ в Латинской Америке
Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Америка даст решительный ответ, если Российская Федерация будет размещать свои войска в Латинской Америке, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому...
15 января 2022
На Кубе стартует саммит «Боливарского альянса для народов нашей Америки»
Сегодня, 14 декабря, в Гаване, Куба, начинаются заседания саммита «Боливарского альянса для народов нашей Америки» (АЛБА), цель которого — поддержка единства Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Libre. Координатор Национального...
14 декабря 2021
Аргентина направит за рубеж 1 млн доз вакцины от коронавируса
В общей сложности 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции будут переданы Аргентиной на безвозмездной основе за рубеж, 11 ноября сообщили в пресс-службе аргентинского президента. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация —...
12 ноября 2021
Страны Латинской Америки осудили экстрадицию венесуэльца Сааба в США
Страны-члены Боливарианского альянса для народов Америки выступили с заявлением по экстрадиции венесуэльца Алекса Сааба из Кабо-Верде в США, назвав этот шаг похищением. Об этом говорится в распространённом заявлении организации. «Страны — члены ALBA-TCP решительно осуждают осуществленное США...
20 октября 2021
Оппозиционная властям Венесуэлы «группа Лимы» прекратила существование
Оппозиционная «группа Лимы», созданная для противостояния президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, официально прекратила своё существование. Об этом в интервью журналистам заявил представитель Перу в Организации американских государств Харольд Форсит, сообщает Prensa Latina. По его словам, «группа...
21 сентября 2021
ООН ожидает замедления экономики стран Латинской Америки в 2022 году
Экономический рост в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 2022 году замедлится до 2,9% с 5,9% по итогам текущего года. Такой прогноз представила 31 августа По мнению аналитиков ООН, рост экономики Латинской Америки в 2021 году во многом объясняется низкой базой предыдущего года, когда...
31 августа 2021
Островное государство Сент-Люсия вышло из Группы Лимы
Островное государство Сент-Люсия объявило о выходе из Группы Лимы и нормализации отношений с Венесуэлой. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Сент-Люсии Альву Баптисте 10 августа сообщает агентство EFE. «Мы незамедлительно выйдем из Группы Лимы». Министр иностранных дел Сент-Люсии Альва...
11 августа 2021
Куба готовится к тропическому шторму «Эльза»
Куба готовится к тропическому шторму «Эльза», который, как ожидается, принесет сильные дожди в центральные районы острова, сообщает 5 июля BBC. В связи с этим в провинциях Сьенфуэгос и Матансас было объявлено ураганное предупреждение. Жителей призвали остерегаться внезапных наводнений и оползней...
5 июля 2021
В Карибском море жертвами тропического шторма «Эльза» стали три человека
Как минимум три человека стали жертвами тропического шторма «Эльза», который сформировался в Карибском море. Об этом 4 июля сообщил портал Axios. По предварительной информации, два человека погибли в Доминиканской Республике, третий погиб на территории островного государства Сент-Люсия. Кроме того...
4 июля 2021