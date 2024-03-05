репортаж
Полтора года разлуки. 16-летний парень из Херсонской области летит к семье
Вечером из поезда Симферополь — Москва, с интересом оглядываясь по сторонам, выходит 16-летний Даниил Корчагин. Обыкновенный парень с необыкновенной историей. В рюкзаке у Даниила — аккуратно сложенный свитер c легендарным енотом Херсоном. Тем самым, эвакуированным из городского зоопарка вместе с...
5 марта 2024
Матушка моя, Богородица. Военные записки одного дьячка, часть третья
Военные записки дьячка Знаменской церкви села И-го Христофора Каменного. Продолжение Матушка моя, Богородица. И откуда это мне — видеть, узнавать Тебя в бабах скромных и нескромных, бестолковых и мудрых, не явно, конечно, иначе меня запишут в блаженные, а я к этому не готов. Я понимаю, что видел...
16 января 2024
Пока на голову летят снаряды. Как живет прифронтовая Ясиноватая
Казалось, что в городе, где я выросла и провела все детство и юность, на десятый год войны напрочь будет отсутствовать жизнь. Без упоминания Ясиноватой по-прежнему не обходится ни одна сводка происшествий. Читаешь их и с трудом веришь в то, что здесь кто-то остался, что люди ходят на работу, как и...
16 января 2024
Позывной Сталин: из окопов Бахмута в тату-студию
Сергей — мастер-татуировщик с 20-летним стажем. Позитивный, невысокого роста парень в кепке с гербом СССР сразу располагает к себе. В маленькой студии бизнес-центра в пригороде Москвы помимо рисунков тату висит огромный чёрный флаг, на видном месте — маленький бюст Сталина. Такой он себе выбрал...
9 января 2024
Меткомбинаты без металла, порт как склад: жизнь и надежды Мариуполя
Мариуполь после освобождения стал городом абсолютных контрастов и превратился в большую строительную площадку. Переехавшие сюда из других населённых пунктов ДНР люди сходу отмечают, что Мариуполь — уже полноценная Россия, настолько уже непохож ритм городской жизни на другие города народной...
18 декабря 2023
Народный цирк Донбасса. Смех и радость с доставкой автобусом
«Научись там чему-то полезному. Фокусы, например, показывать или жонглировать», — посоветовал редактор, когда узнал, что я отправляюсь с выездной творческой бригадой донецкого цирка «Космос» в первую школу города Ждановки. Но фокусников в цирковом автобусе не оказалось, а один из жонглеров...
21 ноября 2023
Добро в ответ на добро. Мастерская маскировочных сетей Виктории Косовой
В дальнем и самом светлом углу гуманитарного штаба в Геническе кипит работа. Тут особо негде повернуться из-за коробок с лекарствами и прочих нужных вещей, но Виктория и Шаганэ умудрились здесь пристроить деревянную раму, рулоны зелено-коричневой материи и втиснуться сами. Они вяжут маскировочные...
5 ноября 2023
Миллион историй о помощи. Гуманитарная передовая Ольги Яворской
В чате взаимопомощи общественной организации «Мы вместе!» в Геническе кипит бурная деятельность. Часто заявки от людей даже не доходят до гуманитарного штаба, все решается прямо здесь. Вот кому-то срочно нужна детская кроватка — и она тут же находится. Мы выходим на улицу с главным волонтером...
4 ноября 2023
Хранители «Донбасского Эдема». Война и мир заповедника «Меотида»
Национальный природный парк «Меотида» на юге Донбасса переживает новый этап своей жизни: вместе с воссоединением новых территорий с Россией стал единым целым и заповедник. Создавать заповедную зону у Азовского моря геолог, ландшафтовед Галина Марченко и биолог Геннадий Молодан начали еще в 90-е. В...
2 ноября 2023
«Я помогаю всем не плакать». Кредо журналиста Алены Морозовой
«Ты себя ощущаешь лицом Донбасса?» — и на этот вопрос телеведущая, журналист и блогер Алёна Морозова смеется, смахивая с глаз рыжую челку. Говорит, что нет, не лицом, а просто частичкой живой души. Хотя её узнают на улице бабушки, а в интернете постоянно сыплются угрозы с украинской стороны. Потому...
1 ноября 2023
Ангел-хранитель донецкой девятиэтажки
Сергей Сергеевич встречает гостей сидя на козырьке второго подъезда. Прилаживает жестяной карниз поверх свежевысохшего цемента: весь фасад вокруг попятнан осколками, рядом стоит сгоревший автомобиль, а куча окон с первого по пятый этаж затянуты пленкой или забиты фанерой. Несколько месяцев назад в...
30 октября 2023
Кузница сильных духом. Как в Донецке сохранили борьбу самбо
На древней синей краске стены в зале борьбы Дома физкультуры в Донецке висит самодельный плакат «Цель самбиста на 2022». Кто-то хотел золотую медаль, кто-то — «всегда побеждать», а кому-то было достаточно научиться подтягиваться. Жизнь внесла свои коррективы, но этот лист бумаги с корявыми записями...
27 октября 2023
Донецкие водовозы. Драгоценный источник супругов Ёжиковых
«У нас вода самая лучшая в Донецке, нигде такой нет. Проверяли ее много раз, самая чистая, идет со скважины в две тысячи метров, фильтрация в любом случае», — гордо сообщает Ирина, а её муж Виктор наливает мне в одолженную чашку вторую порцию. Вода действительно замечательная, мягкая и очень свежая...
19 октября 2023
Мирные пространства военного времени. Реставратор малой родины
С весны 2022 года ее «рабочий кабинет» — автомобиль, который мчится по бескрайним полям Донбасса, а вместо стола с документами гремящие стройки Харцызска, Зугрэса, Иловайска. На фоне пыльных дорог, строительных лесов и раскаленного от громадной дорожной фрезы асфальта очень сложно поверить в то...
18 октября 2023
154 километра до Украины. Город, который почти привык к беспилотникам
Поезд из Санкт-Петербурга прибывает в Брянск рано утром. Перед прибытием привычно захожу в Telegram за последними новостями: ночью в Брянске, в районе местного мясокомбината упал и взорвался украинский беспилотник. Журналистский инстинкт включается сразу: я знаю, где и как проведу ближайшие...
17 октября 2023
Зоосад посреди ада. Как люди спасали зверей в разрушенном Мариуполе
Упорный человек Савелий Вашура спасал свой зверинец от войны дважды. Создавать его в греческом поселке Сартана он начал в 2008 году. Сперва там были птицы и небольшие животные, например, обезьянки, потом добавились звери покрупнее, львы и тигры. К началу боевых действий в Донбассе в 2014 году...
13 октября 2023
В поле «где-то под Донецком». Народная школа БПЛА Юрия Леонова
В жаркий августовский день машина Юрия Леонова забрала меня на выезде из Донецка. В авто сидели еще двое военных. Накануне Юрий обещал показать, как работает их школа дронов на практике, но без подробностей. Вот тут и оказалось, что вместе с нами едут курсанты Центра по обучению управления...
12 октября 2023
«Теперь я не воображаю, я вспоминаю». Артист с позывным «Артист»
Ни в школе, где он занимался хореографией и посещал театральный кружок, ни в колледже Луганской госакадемии культуры и искусств, ни на службе в театре Артём Демянчук не подозревал, что однажды окажется на войне. В феврале 2022 года в Луганске на фронт были призваны мужчины совершенно разных...
11 октября 2023
Несгибаемый машиностроитель. Завод на линии фронта
Жарким августовским утром руководитель Ясиноватского машиностроительного завода Владимир Трубчанин выходит из автомобиля и направляется к зданию конторы, стоящей у самой линии фронта. Сегодня предприятие украинские вояки не обстреливали, пострадавших и разрушений нет. Такое утро уже считается...
10 октября 2023
Волшебные перчатки. Как работают медики «скорой» на краю войны
… — Он вдруг начал делать точные движения, как будто закуривает. Знаешь, так двигал руками, как будто держит коробок. Чиркает спичкой, подносит огонек к сигарете… Он лежал и «закуривал», «закуривал», «закуривал»… Мне стало жутко. — Почему? — Ну он же без сознания. Первый раз такое видела. Ранение в...
9 октября 2023