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Найдено 1715 материалов
Новости Кении
Два самолёта с пассажирами столкнулись в небе над Кенией
Два человека погибли в результате столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби, сообщила 5 марта газета Star. Инцидент произошел с лайнером De Havilland Canada Dash 8 с регистрационным номером 5YSLK, принадлежащим Safari Link, а также легкомоторным Cessna 172. Вскоре после взлёта из...
5 марта 2024
Два самолёта с пассажирами столкнулись в небе над Кенией
Два человека погибли в результате столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби, сообщила 5 марта газета Star. Инцидент произошел с лайнером De Havilland Canada Dash 8 с регистрационным номером 5YSLK, принадлежащим Safari Link, а также легкомоторным Cessna 172. Вскоре после взлёта из...
5 марта 2024
В Кении погиб в ДТП рекордсмен мира в марафоне Келвин Киптум
Кенийский спортсмен Келвин Киптум погиб в дорожной аварии на юго-западе Кении, ему было 24 года. Об этом сообщило интерент-издание Nation Africa Атлет являлся действующим обладателем мирового рекорда по марафону. ДТП произошло поздно вечером 11 февраля в округе Каптагат. Киптум сам управлял...
12 февраля 2024
В Кении два человека погибли в результате взрыва на заправке
Два человека погибли и не менее 222 пострадали в результате взрыва и пожара на заправке в столице Кении Найроби. Об этом 2 февраля сообщил официальный представитель правительства страны Исаак Мваура в соцсети X. «Два кенийца умерли во время оказания медицинской помощи в Западной больнице Найроби...
2 февраля 2024
В Кении два человека погибли в результате взрыва на заправке
Два человека погибли и не менее 222 пострадали в результате взрыва и пожара на заправке в столице Кении Найроби. Об этом 2 февраля сообщил официальный представитель правительства страны Исаак Мваура в соцсети X. «Два кенийца умерли во время оказания медицинской помощи в Западной больнице Найроби...
2 февраля 2024
В Кении после взрыва загорелась газозаправочная станция
Число пострадавших при взрыве и пожаре на газозаправочной станции в столице Кении Найроби уже достигло 300 человек. Об этом сообщил национальный Красный Крест в соцсети Х. Пожар начался ночью 1 февраля. Возгоранию предшествовали несколько взрывов. В местных СМИ очевидцы писали о двух погибших и...
2 февраля 2024
В Кении случился крупный пожар после взрыва на газозаправочной станции
Число пострадавших при взрыве и пожаре на газозаправочной станции в столице Кении Найроби уже достигло 300 человек. Об этом сообщил национальный Красный Крест в соцсети Х. Пожар начался ночью 1 февраля. Возгоранию предшествовали несколько взрывов. В местных СМИ очевидцы писали о двух погибших и...
2 февраля 2024
Посол Австрии заявил о существенном росте уровня расизма в Европе
Уровень расизма в Европе за последние несколько лет критически вырос. Об этом 30 января заявил посол Австрии в Кении Кристиан Фелнер в ходе дискуссии после мемориальной церемонии в штаб-квартире ООН в Найроби, посвящённой годовщине Холокоста. «Мы периодически проводим исследования общественного...
30 января 2024
Кения решила направить в Россию 10 тыс. граждан для трудоустройства
Кенийские власти собрались отправить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. Уточняется, что помимо России кенийцы отправятся в Саудовскую Аравию, Германию, Сербию и Израиль. «Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и...
13 января 2024
Кения направит в Россию около 10 тысяч граждан для трудоустройства
Кения намерена в ближайшее время направить в Россию порядка десяти тысяч своих граждан для их дальнейшего трудоустройства, сообщил новостной портал Nairobi Wire со ссылкой на пресс-секретаря президента Кении Хусейна Мохамеда. Согласно заявлению пресс-секретаря кенийского лидера, кенийцы также...
новость часа
13 января 2024
В Кении нашли мёртвым участника Олимпиады
Угандийского спортсмена, участника Олимпиады Бенджамина Киплагата нашли мёртвым в Кении с ножевыми ранениями, написала 1 января газета Daily Monitor. В публикации говорится, что у 34-летнего легкоатлета, найденного 30 декабря, зафиксированы ножевые ранения в области груди и шеи. Предполагаемых...
2 января 2024
Родина снежных баб и на коньках по Волге: Telegram-голоса о стране
На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про путешествие по Волге на коньках, обокраденную городскую елку, патент на «снежную бабу» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке. Центральный федеральный округ Пара бездомных ухитрилась проникнуть в Посольство Кении в Москве, просто...
22 декабря 2023
В Кении убийство женщины гиеной привело к массовым протестам
Гиена растерзала женщину в окрестностях столицы Кении Найроби. Это спровоцировало массовые протесты, сообщает издание Kenyans. co. ke. Хищник атаковал женщину около пяти часов утра, когда та шла на работу. Женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. После трагического происшествия...
8 декабря 2023
Экс-футболист Быстров назвал сборную Кении дровами после ничьей в игре с РФ
Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру сборной России и национальной команды Кении, которые провели товарищеский матч 16 октября. Игра завершилась вничью 2:2. «Слушаешь рассказ о матче и слышишь, что (российские футболисты. — Прим. ред.) спаслись...
17 октября 2023
Футболисты России и Кении сыграли вничью
Товарищеский матч между сборными России и Кении по футболу завершился со счётом 2:2. Игра состоялась 16 октября в турецкой Анталье в спортивном центре отеля «Титаник Мардан». Первый гол забил на восьмой минуте российский футболист Александр Соболев. На 16-й минуте кенийцы забили ответный мяч...
новость часа
16 октября 2023