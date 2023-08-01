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Найдено 147 материалов
Новости Сьерра-Леоне
Группу военных в Сьерра-Леоне заподозрили в подготовке переворота
В Сьерра-Леоне арестовали группу высокопоставленных военных, которые готовили массовые акции протеста, сообщила 1 августа газета The Sierra Leone Telegraph со ссылкой на заявление полиции. Согласно заявлениям правоохранительных органов, между 7 и 10 августа военные планировали провести массовые...
1 августа 2023
В Сьерра-Леоне женщины займут 30% рабочих мест
Женщины будут составлять 30% рабочей силы и занимать государственные должности в Сьерра-Леоне. Закон о правах женщин подписал глава государства Джулиус Маада Био. Закон распространяется на все компании частного сектора, в которых работают не менее 25 человек. Он затрагивает государственную службу и...
21 января 2023
Европа стала самым инфляционным регионом мира в октябре 2022 года
В октябре 2022 года самым инфляционным регионом мира была Европа, где 58% стран столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении. Согласно результатам исследования, проведенного РИА Новости на основе данных статистических служб 193 стран — членов ООН, темпы роста цен ускорились в 24 странах...
4 января 2023
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Сухогруз с зерном с Украины встал на якорь около сирийского порта Тартус
Везущий зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне сухогруз Razoni встал на якорь возле сирийского порта Тартус. Об этом 14 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. При этом 7 августа стало известно, что сухогрузное судно Razoni с украинским зерном на борту изменило свой курс. Как...
14 августа 2022
Франция приветствует отход первого корабля из Одессы
— говорится в заявлении МИД Франции. Первое судно, которое везёт кукурузу с Украины, покинуло порт Одессы утром 1 августа. Судно под флагом Сьерра-Леоне направляется в Ливан. Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром...
2 августа 2022
Вышедшее из Одессы судно с зерном досмотрят в Стамбуле 3 августа
Судно с украинским зерном, вышедшее из порта в Одессе, будет досмотрено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным агентства, процедура досмотра будет проведена 3 августа в Стамбуле. Накануне из порта в Одессе вышло судно под флагом Сьерра-Леоне. Оно направляется в Ливан с 26 тысячами...
2 августа 2022
Первое вышедшее из порта Одессы судно доставит в Ливан 26 тыс. т кукурузы
Первое судно, которое вышло из порта Одессы, идёт в Ливан и доставит туда 26 тысяч тонн кукурузы. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины в своём телеграм-канале. «Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тоннами...
1 августа 2022
Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
Первое судно, которое везёт кукурузу с Украины, покинуло порт Одессы около 08:45 мск. Об этом 1 августа сообщает телеканал CNN Türk. Также известно, что, согласно данным минобороны Турции, судно Razoni, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне, направляется в Ливан. При этом судно с зерном должно...
1 августа 2022
ООН не сможет добиться «нулевого голода» к 2030 году – экономист
— отметила Демидова. — После 2014 года количество голодающего населения стало расти, и до последнего времени одними из главных факторов считались изменение климата, энергетический переход, мировая пандемия, которая резко снизила уровень продовольственной безопасности в мире. В Западной Африке...
15 апреля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Министр иностранных дел Ирана отбыл из Исламабада в Тегеран
19 декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амирабдоллахиан отбыл из Исламабада в Тегеран после участия в экстренном заседании Организации исламского сотрудничества и встречи с пакистанскими официальными лицами, а также коллегами из некоторых исламских стран. Об этом...
21 декабря 2021
Учёные назвали необходимым ускорение вакцинации в Африке в 10 раз
Страны Западной Африки должны в 10 раз ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19, чтобы преодолеть разрыв между фактическим положением дел и планами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом группа учёных сообщила 14 декабря в статье в журнале BMJ Global Health. Следите за...
15 декабря 2021
На Сахалине сел на мель китайский сухогруз Синь Юань
На Сахалине 6 декабря в морском порту Холмск сел на мель сухогруз Синь Юань — судно прибило прямо к берегу, написал телеграм-канал «ЧП Сахалин». Читайте также: В результате крушения парома в Нигерии утонули свыше 20 человек Балкер для перевозки сухих сыпучих грузов приписан к КНР. Как уточнили в...
6 декабря 2021
Глава МИД КНР участвует в 8-м заседании китайско-африканского форума
В столице Сенегала Дакаре проходит восьмое министерское заседание Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. На полях саммита прошел ряд встреч главы МИД КНР Ван И с коллегами из африканских стран. Как сообщает 29 ноября Синьхуа, китайский министр встретился и провел переговоры с главой МИД...
30 ноября 2021