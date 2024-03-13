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Новости Израиля
ХАМАС согласилось на план США о перемирии и возврате заложников
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американцами план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник. Предложение Белого дома включает завершение боевых действий и постепенный возврат заложников в свои дома. ХАМАС...
13 марта 2024
Белый дом скрыл от Конгресса десятки военных поставок Израилю, пишут СМИ
Вашингтонская администрация втайне от Конгресса осуществила десятки поставок вооружений Израилю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, после 7 октября 2023 года, когда произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке, американская...
12 марта 2024
Израильская авиация нанесла удар по окрестностям города Баальбека в Ливане
Окрестности города Баальбека в Ливане, где находится крупный форпост шиитской вооружённой милиции «Хезболла», подверглись воздушному удару со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Вторгнувшиеся в ливанское воздушное пространство израильские истребители нанесли по окрестностям...
12 марта 2024
В ФБР предупредили о новом уровне террористической угрозы в США
После эскалации конфликта в секторе Газа существенно возросла угроза террористических актов в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса. «С 7 октября 2023 года эта угроза вышла на совершенно иной уровень», — сказал он. Глава ФБР добавил, что настало...
12 марта 2024
Шольц призвал прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана
Режим прекращения огня следует ввести в секторе Газа в период священного для всех мусульман месяца Рамадан, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Обращение главы немецкого правительства опубликовали 10 марта на его странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что это лучшее время для...
11 марта 2024
Нетаньяху отверг критику со стороны Байдена в свой адрес
Слова президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена о том, что действия Биньямина Нетаньяху противоречат интересам израильского государства, не соответствуют действительности. Об этом Нетаньяху заявил в интервью изданию Politico 10 марта. Ранее Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что...
10 марта 2024
Нетаньяху назвал сроки завершения операции ЦАХАЛ в секторе Газа
Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico 10 марта. «Мы уничтожили три четверти...
10 марта 2024
Байден заявил о готовности выступить в парламенте Израиля
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден допустил, что в ближайшее время может в очередной раз посетить Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом — однопалатным парламентом страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC 9 марта. «Да, однако я не хотел бы обсуждать этот вопрос», —...
10 марта 2024
В Газе сообщили о гибели более 80 палестинцев за сутки из-за ударов Израиля
Не менее 82 палестинцев погибли за последние сутки в секторе Газа в результате военной операции, проводимой израильской армией в палестинском анклаве. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения. Ещё 122 человека получили ранения. По данным телеканала, снаряды...
10 марта 2024
При авиаударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 13 женщин и детей
По меньшей мере 13 женщин и детей погибли в результате авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Об этом 10 марта сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила атаки по всей территории сектора Газа. Авиаудар был нанесён...
10 марта 2024
Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю из-за действий в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении сектора Газа больше вредит своей стране, настраивая весь мир против Тель-Авива. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC 9 марта. «У него (Биньямина Нетаньяху. — Прим. ред.)...
10 марта 2024
В Израиле полиция задержала 16 участников антиправительственных протестов
Сотрудники полиции задержали 16 участников антиправительственных протестов в Израиле. Об этом 9 марта сообщила газета Haaretz со ссылкой на полицию. Протестующих задержали на демонстрациях против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые состоялись во многих городах Израиля...
новость часа
10 марта 2024
Сброшенные с воздуха коробки с гумпомощью убили пятерых человек в Газе
Пять человек погибли и десять получили ранения при сбросе коробок с гуманитарной помощью с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы, сообщил телеканал Al Jazeera. Правительство Газы подтвердило гибель пятерых человек в результате инцидента. Там напомнили, что подобный способ сброса гумпомощи...
9 марта 2024
Сброшенные с воздуха коробки с гумпомощью убили пятерых человек в Газе
Пять человек погибли и десять получили ранения при сбросе коробок с гуманитарной помощью с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы, сообщил телеканал Al Jazeera. Правительство Газы подтвердило гибель пятерых человек в результате инцидента. Там напомнили, что подобный способ сброса гумпомощи...
9 марта 2024
В БАПОР заявили о принуждении сотрудников ложно признать связи с ХАМАС
Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись давлению со стороны властей Израиля, вынуждавших их солгать. Об этом со ссылкой на отчёт БАПОР сообщило агентство Reuters. «БАПОР заявило, что некоторые сотрудники, освобождённые в...
9 марта 2024