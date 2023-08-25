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Найдено 169 материалов
Новости Ямайки
Ямайский легкоатлет бежал со стеклом в глазу на ЧМ в Будапеште
Ямайский спортсмен Эндрю Хадсон бежал со стеклом в глазу на ЧМ по лёгкой атлетике, сообщил TMZSports. «Я не вижу правым глазом, но со мной все в порядке», — сказал Хадсон после забега. Он также рассказал, что доктор вымыл несколько осколков стекла. Инцидент произошёл 24 августа, когда Хадсона и...
25 августа 2023
Бюджет РФ получил 3 трлн руб. от экспортно-ориентированных компаний
Бюджет РФ в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний, прямо или опосредованно занимающихся экспортом. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» компании укрепляют технологический суверенитет страны, создавая собственные...
22 августа 2023
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон получил вызов в сборную Ямайки
Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Шамар Николсон получил вызов в национальную сборную Ямайки для участия в матче Лиги наций КОНКАКАФ с командой Мексики. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Федерации футбола Ямайки. Напомним, 26-летний форвард выступает за «Спартак»...
21 марта 2023
Футболисты «Зенита» и «Спартака» подрались на матче Кубка России
Массовая драка между футболистами санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» произошла на матче Кубка России. Видеозапись инцидента 28 ноября обнародована в телеграм-канале телеканала «Матч Премьер». На выложенных в интернет кадрах запечатлено, что конфликт начался между нидерландский...
28 ноября 2022
На Ямайке объявили чрезвычайное положение из-за разгула банд
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил чрезвычайное положение в некоторых частях страны для борьбы с насилием со стороны преступных группировок, сообщается на сайте правительства страны. Такая мера касается ряда районов ямайской столицы Кингстона, а также некоторых районов в центральной и...
16 ноября 2022
Скончался клавишник The Wailers Тайрон Дауни, сотрудничавший с Бобом Марли
В возрасте 66 лет умер клавишник ямайской регги-группы The Wailers Тайрон Дауни, солистом которой был Боб Марли. Об этом сообщает Billboard. По данным источника, музыкант скончался 5 ноября 2022 года в результате непродолжительной болезни. У Дауни осталось девять детей, семь внуков и два правнука...
9 ноября 2022
В Карибском море образовался тропический шторм «Иэн»
В Атлантическом океане в районе Карибского моря сформировался очередной шторм, которому было присвоено имя «Иэн». Об этом 23 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США. В настоящее время «Иэн» находится в Карибском море, примерно в 625 километрах к юго-востоку от Ямайки, и...
24 сентября 2022
В Швеции напомнили о выходе стран из Содружества за время Елизаветы II
Несмотря на популярность ушедшей из жизни Елизаветы II, несколько стран все же вышли из Содружества за время ее правления. Об этом 9 сентября решила напомнить редакция крупнейшего шведского телеканала SVT. Следите за развитием событий в трансляции: ««Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти...
9 сентября 2022
США заявили о всплеске контрабанды оружия на Гаити и Карибы
В США за последние месяцы зафиксирован всплеск контрабанды оружия в страны Карибского бассейна, а так же на Гаити, в связи с чем правительство страны обещает активизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей, подпитывающей бандитизм, сообщает 17 августа Reuters. Ранее на Гаити произошли...
17 августа 2022
Южная Корея вошла в состав Совета Международного органа по морскому дну
Южная Корея снова избрана на четырехлетний срок в группу «В» Совета Международного органа по морскому дну (ISA), который координирует деятельность по геолого-разведочным работам на определённой территории морского и океанического дна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей...
5 августа 2022
В китайском Цзинане открылся Китайско-Карибский центр развития
В Цзинане, столице восточно-китайской провинции Шаньдун, 6 июля состоялось торжественное открытие Китайско-Карибского центра развития, который, как ожидается, укрепит сотрудничество Китая со странами Карибского бассейна, сообщает агентство Синьхуа. Представители Министерства иностранных дел КНР и...
7 июля 2022
На Ямайке суд обязал выплатить $110 тысяч задержанному из-за режима ЧП
Верховный суд Ямайки постановил, что 32-летний Рошен Кларк должен получить от государства $110 тысяч в качестве компенсации за незаконное лишение свободы. Об этом сообщило агентство Reuters. Он провел в тюрьме 263 дня без соответствующего судебного решения на основании режима о чрезвычайном...
18 июня 2022
Си Цзиньпин назначил новых послов Китая в девяти странах
Председатель КНР Си Цзиньпин назначил девять новых послов в соответствии с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), говорится в заявлении высшего законодательного органа Китая, передает 9 июня агентство Синьхуа. Сунь Хайянь был назначен послом Китая в...
9 июня 2022
Юбилей королевы вызывает в Британском Содружестве протесты и апатию
После семидесяти лет пребывания на троне королева Елизавета II воспринимается в Великобритании как недвижимая скала среди беспокойных волн. Но в бывших британских колониях многие видят в ней якорь имперского прошлого, пагубные последствия которого ощущается до сих пор, сообщает 31 мая Associated...
31 мая 2022