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Найдено 1636 материалов
Новости Европы
Политолог Денисов: глупость Запада помогла укрепить экономику России
Глупость Запада способствовала укреплению экономики России. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя статью журналиста Габора...
14 марта 2024
Экономист оценил вероятность глобального кризиса из-за исков РФ к Euroclear
Возможное банкротство бельгийской площадки Euroclear после ответных действий России на изъятие Еврокомиссией замороженных активов Центробанка РФ представляется вполне ожидаемым. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий...
13 марта 2024
Россиянам рассказали, что делать в случае изъятия автомобиля в Литве
Изъятие автомобиля с российскими номерами в Литве можно сравнить с пиратством. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский. Литовский таможенный департамент 12 марта сообщил, что на...
13 марта 2024
Эксперт рассказал, где Киев потерял свои «700 тыс. военных»
Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о «миллионной» украинской армии являются манипуляцией, цель которой — получить дополнительную помощь от Запада. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и...
12 марта 2024
Эксперты объяснили, зачем украинские ДРГ пытаются прорваться в Россию
Попытки украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях являются частью стратегии Киева по привлечению западной помощи на фоне успехов Вооружённых сил РФ. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт...
12 марта 2024
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
Политик Филиппо указал на угрозу для Запада от изъятия активов России
Изъятие замороженных активов России приведёт к тому, что крупные инвесторы прекратят вкладывать свои средства в западные страны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европейский парламент Флориан Филиппо. «Это (изъятие активов РФ. — Прим. ред.) станет пагубным...
10 марта 2024
Посол РФ заявил об отсутствии способов честного отъёма замороженных активов
На сегодня не существует способов честного отъёма замороженных Западом резервов Банка России. Об этом 7 марта заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат в беседе с ТАСС напомнил, что этот вопрос продолжают обсуждать, но всё это не только шито белыми нитками, но и вызывает большое...
7 марта 2024
Путин указал на стремление Европы к самостоятельности
В странах Европы, несмотря на иерархию в западном мире, наблюдается стремление к самостоятельности и защите суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи 6 марта. «Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные...
6 марта 2024
Шойгу объяснил, почему Западу лучше не связываться с Россией
Вооружение, которое имеется у России, призвано показать Западу, что с Российской Федерацией лучше не связываться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Если вы про Запад, то они много глупостей наговорили за...
новость часа
29 февраля 2024
Эксперт объяснил цель сообщений о присутствии солдат НАТО на Украине
Соединённые Штаты Америки заинтересованы в конфликте на территории Европы, который приносит им прибыль. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщение о том, что на Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО. Военный эксперт...
28 февраля 2024
Эксперт рассказал, кто из уехавших из РФ артистов может вернуться
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал чёткую позицию Российской Федерации относительно представителей шоу-бизнеса, которые покинули страну и дискредитируют действия Вооруженных сил РФ из-за рубежа. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал...
28 февраля 2024
Названы последствия остановки операций казахстанским банком
Казахстанский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с картами платежной системы «Мир» из-за давления со стороны Запада, который стремится нанести России как можно больший ущерб. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий...
28 февраля 2024
Политолог рассказал, когда наступит переломный этап в конфликте на Украине
Россия противостоит всей мощи Запада, поэтому до переломного момента в конфликте на Украине ещё далеко. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев...
27 февраля 2024
Желающим отправить на Украину войска политикам посоветовали поучить историю
Заявляя о возможной отправке войск западных стран на Украину, французские политики приучают жителей своей страны к мысли о том, что государства НАТО могут стать прямыми участниками военного конфликта на Украине. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал заместитель председателя...
27 февраля 2024