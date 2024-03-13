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Новости Турции
В Турции заявили, что данные России обещания Запад не выполнил
Западные страны не сдержали данных России обещаний, это стало причиной изменения геополитической ситуации в мире, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Таким образом он прокомментировал интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву, в котором глава государства на вопрос о...
13 марта 2024
Группа «Би-2» отменила четырёхдневный фестиваль в Турции
Рок-группа «Би-2» подтвердила, что запланированный на апрель фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком Кемере отменён. «Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию»...
13 марта 2024
Эрдоган ожидает визита Путина по окончании выборов в Турции
Визит президента России Владимира Путина ожидают в Турции после муниципальных выборов, заявил 12 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед аккредитованными в стране послами. «После выборов мы примем в качестве гостя господина Путина», — сказал Эрдоган. Муниципальные выборы...
12 марта 2024
Эрдоган заявил, что мирные планы по Украине не будут реализованы без РФ
Планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России, заявил 12 марта на встрече с послами иностранных государств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что ранее уже предлагал в том числе и представителям киевского режима...
новость часа
12 марта 2024
Блинкен подложил Эрдогану украинскую свинью
В Вашингтоне завершились переговоры глав МИД Турции и США в рамках заседания Стратегического механизма. Вашингтон старается использовать Турцию в урегулировании конфликта в Газе и поддержке Украины. Глава МИД Турции Хакан Фидан трижды за последние три месяца встречался со своим американским...
11 марта 2024
В популярном в Турции сериале показали новейший истребитель KAAN
Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN показали зрителям популярного в Турции сериала TEŞKİLAT («Организация»), в котором говорится о работе Национальной разведывательной организации (MİT). Об этом сообщил сайт Haber7. По сюжету шпионы пытаются узнать подробности разработок боевого...
11 марта 2024
Посол США назвал С-400 проблемой для доступа Турции к проекту F-35
Приобретённые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 остались проблемным вопросом турецко-американских отношений в контексте проекта реализации истребителей F-35. Об этом 10 марта сообщил посол США в Анкаре Джефф Флейк. «Во время визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в...
10 марта 2024
Эрдоган встречался с Зеленским, но рассчитывает иметь дело совсем с другими
8 марта Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, где провёл переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом. Если подходить к оценке успеха переговоров с классической точки зрения, то его не было. Никаких серьёзных документов стороны не подписали, никакие прорывные идеи не высказали, никакого...
10 марта 2024
Движение судов через Босфор приостановили из-за тумана
Движение судов через Босфорский пролив из-за тумана в Стамбуле приостановили в обе стороны. Об этом 10 марта сообщил турецкий новостной портал Haberler со ссылкой на главное управление береговой безопасности Турции. Уточняется, что судоходство через Босфор приостановили 10 марта с 04:15 (совпадает...
10 марта 2024
Иностранные компании начали восстановление инфраструктуры Украины
Компании из Турции, Германии, Австрии и Дании начали работы по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом в субботу, 9 марта, сообщило агентство Bloomberg. «Немецкие и австрийские компании планируют предприятия в сфере инфраструктуры и обороны… ожидаются рабочие группы для «предпроектного...
10 марта 2024
Политолог: очередной шаг Зеленского лишил Эрдогана шансов на «джекпот»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выдвинув на совместной с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пресс-конференции неадекватное по сути требование к России капитулировать, просто отрабатывает повестку своего основного покровителя — Великобритании. Но никакой выгоды в «заморозке» конфликта...
9 марта 2024
Зеленский попал в неприятную ситуацию на пресс-конференции с Эрдоганом
Переводчик главы киевского режима Владимира Зеленского не смог перевести слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время пресс-конференции, прошедшей в Стамбуле в пятницу, 8 марта. На пресс-конференции синхронист не смог внятно перевести слова Эрдогана с турецкого языка на украинский...
9 марта 2024
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
Владимир Зеленский выступил против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита по Украине с участием России. Об этом глава киевского режима заявил в пятницу, 8 марта, на совместной с турецким лидером пресс-конференции в Стамбуле. «Мы хотим получить результат —...
новость часа
9 марта 2024
Киев заявил о договоренностях с Анкарой об общих проектах в оборонной сфере
Киев и Анкара на уровне правительств и компаний достигли договоренностей о совместных проектах в оборонной сфере, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 8 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он сообщил, что встречался с...
8 марта 2024
Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы, которые пройдут 31 марта, станут для него последними с учётом законодательства. Об этом глава государства заявил в пятницу, 8 марта. «Это финал для меня, в соответствии с мандатом, данным законом, это мои последние выборы. По...
8 марта 2024