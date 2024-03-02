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Найдено 7599 материалов
Новости Приднестровья
Санду назвала переговоры с ЕС шансом для воссоединения Кишинёва и Тирасполя
Начало переговоров о вступлении в Евросоюз — это отличная возможность объединить два берега Днестра ради общего благополучного будущего, заявила 2 марта президент Молдавии Майя Санду на торжественной церемонии, посвящённой годовщине приднестровского конфликта. «Молдавия стоит на распутье, решение...
2 марта 2024
Лавров заявил, что кишинёвский режим след в след идёт по стопам киевского
Вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишинёве, которые идут по стопам Киева, заявил 1 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. «Ну, вы знаете, наверное, вопросы нужно адресовать тем, кто послужил причиной такого...
1 марта 2024
Приднестровье не просится в Россию: вынужденная мера или начало дрейфа
Приднестровье удивилось и даже испугалось международной реакции на свой съезд депутатов всех уровней, прошедший вчера в Тирасполе. Мероприятие, призванное прежде всего консолидировать политические элиты республики, вызвало большой резонанс за её пределами. Причиной тому стал слух о том, что...
29 февраля 2024
Политолог рассказал, как нужно решать вопросы Приднестровья
Приднестровский вопрос является очень сложным и глубоко историческим, в нём есть много нюансов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 февраля заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя намерение участников съезда депутатов всех уровней в...
29 февраля 2024
Эксперт предложил ответ на действия Молдавии против Приднестровья
Депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) всех уровней открыто запросили помощь у России: 28 февраля они обратились к Москве в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. В свою очередь, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь официально обратился к...
29 февраля 2024
США внимательно следят за действиями России в Приднестровье — Госдеп
Власти США призывают Кишинёв и Тирасполь совместно работать над устранением разногласий и пристально отслеживают действия российской стороны в Приднестровье. Об этом 28 февраля сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы продолжаем призывать Кишинёв и Тирасполь работать вместе и...
новость часа
29 февраля 2024
Жириновский ещё в 2020 году предсказывал ситуацию в Приднестровье
Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2020 году говорил о попытках Молдавии и Запада провоцировать ситуацию в Приднестровье. Его заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Жириновский четыре года назад напомнил о нахождении в Молдавии большого количества оружия...
28 февраля 2024
Тирасполь ждёт помощи в связи с обострением отношений в Приднестровье
Участники съезда депутатов всех уровней в Приднестровье, который состоялся 28 февраля, намерены привлечь внимание посредников к обострению в отношениях непризнанной республики с Молдавией. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя Верховного совета (парламент) Приднестровья Галина Антюфеева...
28 февраля 2024
Глава МИД заявил, что Приднестровье обратилось к РФ не за военной помощью
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) просит Россию не о военной помощи, а о защите интересов жителей республики с помощью политико-дипломатических мер, заявил «Газете.Ru» 28 февраля министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Речь идёт о политико-дипломатических мерах...
28 февраля 2024
Депутат ПМР объяснил, какой помощи Приднестровье ожидает от России
Приднестровская Молдавская Республика, парламентарии которой обратились за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии, ждёт от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. «На сегодняшний...
28 февраля 2024
В Госдуме сообщили, когда рассмотрят обращение депутатов Приднестровья
Обращение депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к парламенту России будет рассмотрено по существу, как только поступит в Государственную думу, сообщил 28 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он добавил, что совет Госдумы будет...
28 февраля 2024
МИД России ответил на просьбу Приднестровья о помощи
Защита жителей Приднестровья — один из приоритетов, сообщили 28 февраля в Министерстве иностранных дел России, комментируя обращение депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) о помощи. «Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов...
28 февраля 2024
МИД ПМР попросил Россию активизировать урегулирование конфликта
Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) попросило Россию активизировать политико-дипломатическое урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. «Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры...
28 февраля 2024
Съезд депутатов Приднестровья попросит у России защиты от давления Молдавии
Участники съезда депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики всех уровней намерены обратиться за помощью к России в условиях возрастающего давления со стороны Молдавии, сказано в проекте резолюции съезда, открывающегося 28 февраля. В документе, адресованном депутатам Госдумы РФ и...
28 февраля 2024
Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл 28 февраля в Тирасполе, сообщает «Sputnik Молдова». «Принять обращение в...
новость часа
28 февраля 2024