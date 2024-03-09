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Найдено 353 материала
Новости Кот-д’Ивуара
У берегов Кот-д’Ивуара открыли крупное месторождение нефти
На шельфе Кот-д’Ивуара в Гвинейском заливе открыли крупное месторождение нефти. Об этом стало известно 9 марта. Запасы оценили в 1,5-2 млрд баррелей нефти и до 2,4 трлн куб. футов (около 67 млрд куб. м) попутного газа. Глубина скважины составила 7 км, нефть обнаружила итальянская энергетическая...
9 марта 2024
США подыскивают в Африке аэродромы для своих беспилотников, пишут СМИ
США хотят разместить свои разведывательные беспилотники в африканских странах с выходом к Атлантическому океану, чтобы помешать распространению в регионе исламистских группировок. Об этом пишет 3 января газета The Wall Street Journal. Вашингтон приступил к «предварительным переговорам», нацеленным...
4 января 2024
Сотни тысяч тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения в ЕС
Тонны кофейных зёрен и какао, хранящихся на складах в странах Европейского союза, оказались под угрозой уничтожения. Это связано с законом, принятым в июне 2023 года и запрещающем импорт товаров, произведённых в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщила газета...
27 ноября 2023
Президент Кот-д’Ивуара распустил правительство
Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара распустил правительство и отправил в отставку премьер-министра Патрика Аши, сообщает Reuters. Агентство не назвало причины случившегося. Вместе с тем радиостанция RFI сообщает, что президент поручил министрам временно исполнять свои обязанности до формирования...
6 октября 2023
В Италии с мигрантов предложили взимать залог
Власти предложили брать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих в Италии решения по предоставлению им убежища, сообщила газета Il Messaggero. Правительство Италии предложило брать с мигрантов эти деньги, освобождая их при этом от необходимости находиться в центре временного содержания...
23 сентября 2023
В Алжире оценили угрозы для ЭКОВАС и Франции из-за создания альянса Сахеля
Решение Мали, Буркина-Фасо и Нигера создать альянс государств Сахеля станет ударом по Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявил алжирский эксперт по вопросам стратегии и безопасности Ахмед Мизаб. Кроме того, по его словам, такой шаг становится знаком окончания эпохи...
19 сентября 2023
В Кот-д’Ивуаре семеро детей скончались от неизвестной болезни
Семеро детей скончались, ещё 59 человек госпитализированы из-за вспышки неизвестной болезни в Кот-д’Ивуаре. Об этом 18 сентября сообщает Agence France-Presse. Уточняется, что вспышка заболевания неизвестного происхождения наблюдается в деревне, расположенной рядом с городом Буаке в центре...
19 сентября 2023
МИД поддержал усилия ЭКОВАС для разрешения кризиса в Нигере
Россия поддерживает посредничество Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), направленное на поиск путей выхода из кризиса в Нигере, сообщили 11 августа в МИД России. «Полагаем, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой...
11 августа 2023
AFP: ЭКОВАС поддержало проведение военной операции в Нигере
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. «Начальники штабов проведут ещё несколько конференций для окончательного...
11 августа 2023
Страны Западной Африки поддержали скорейшее начало интервенции в Нигер
Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддерживает предложение о скорейшем начале операции по военной интервенции в Нигер, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттары после его возвращения из столицы Нигерии. 10 августа в Абудже прошёл...
10 августа 2023
В Испании заявили о пользе для России из-за смены власти в Нигере
Приход к власти мятежников в Нигере может принести России выгоду в рамках противостояния с европейскими странами, написал обозреватель Франсиско де Андрес в своей статье в испанской газете ABC. В публикации отмечается, что Сахель стал идеальным регионом для продвижения стратегии российского...
10 августа 2023
МИД России заявил о важности недопущения эскалации ситуации в Нигере
Россия поддерживает посреднические усилия африканского сообщества для решение кризиса в Нигере, их можно найти дипломатическим путём. Об этом в ходе брифинга 9 августа сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. «Считаем крайне важным не допускать...
9 августа 2023
Мятежники в Нигере стянули подкрепление к столице, готовясь к интервенции
Мятежники в Нигере, получившие власть в ходе госпереворота, готовятся отражать возможную военную интервенцию и перебросили в столицу республики Ниамей дополнительные силы. Об этом 8 августа сообщил телеканал CNN. «Конвой из примерно 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье вечером, доставив войска...
8 августа 2023
Четыре страны Африки решили отправить в Нигер 25 тысяч военных
Четыре страны Африки решили отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщила 8 августа радиостанция RFI. Ссылаясь на чиновника из Нигерии, радиостанция отмечает, что в Нигер отправят 25 тысяч военных, причём Нигерия будет основным поставщиком контингента. «Она предоставит более половины войск в случае...
8 августа 2023
Нуланд посетит три страны Африканского континента
Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетит три государства Африки. Об этом заявили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства. В Госдепе уточнили, что визит состоится с 29 июля по 4 августа. За это время Нуланд побывает в ЮАР, Кот-д’Ивуаре и...
30 июля 2023