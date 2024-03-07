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Найдено 622 материала
Новости Нигера
Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали совместные силы для борьбы с терроризмом
Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера создали объединенные силы для борьбы с террористическими группировками в регионе африканского Сахеля, сообщила 6 марта радиостанция RFI. Об этом решении представители стран объявили на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля...
7 марта 2024
Ответ Запада на «русскую Африку»: Франция за бортом, у США новая стратегия
Выход трех стран «Альянса государств Сахеля» — Нигера, Мали, Буркина-Фасо — из крупнейшего межрегионального объединения ЭКОВАС можно назвать событием ожидаемым. Но вот его последствия для Черного континента могут быть судьбоносными. В коммюнике, озвученном в воскресенье по итогам встречи лидеров...
29 января 2024
ECOWAS заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово провести переговоры по поводу ситуации, сложившейся между сообществом и объявившими о выходе из него тремя государствами — Буркина-Фасо, Мали и Нигером. «Буркина-Фасо, Мали и Нигер являются важными членами ECOWAS, и сообщество...
29 января 2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 28 января сообщило агентство Reuters. «Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», — говорится в публикации. В совместном заявлении трёх стран...
28 января 2024
Пентагон отменил учения с военными шести стран Африки
Пентагон отказался от совместных учений с военными шести стран Африки ― Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, намерение провести которые по состоянию на 20 декабря ещё было в планах оборонного ведомства. Об этом в ответ на запрос Washington Post заявили в пресс-службе министерства...
28 января 2024
Путин не планирует встречу с премьер-министром Нигера, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с премьер-министром Нигера Али Махаманом Ламином Зейном, заявил 16 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, планируется ли встреча премьера африканской страны, который прибыл с визитом в Москву, с президентом...
16 января 2024
Делегация Нигера во главе с премьером посетит Россию
Делегация Нигера во главе с премьер-министром страны Али Махаманом Ламином Зейном 15 января отправилась с визитом в Москву, она также планирует посетить Турцию, Сербию, Иран. Об этом сообщает издание Mondafrique, ссылаясь на источник, близкий к правительству Нигера. «Большая нигерская делегация...
15 января 2024
Франция закрыла посольство в Нигере
Посольство Франции в Нигере закрыто и продолжит деятельность из Парижа. Об этом 2 января сообщил французский МИД на своём сайте. «Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении. Отмечается, что дипломатическое представительство продолжит работать из Парижа...
2 января 2024
Премьер Нигера не исключил возможности вторжения в страну, но готов к нему
Возможности военного вторжения в страну Нигер не исключает, но готов к его отражению. Такое заявление сделал 18 декабря назначенный военным руководством страны премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн в беседе с «РИА Новости». «Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но...
18 декабря 2023
Нигер расторг договор о военном сотрудничестве с ЕС
Военное правительство Нигера досрочно расторгло договор о военном партнёрстве с Евросоюзом, сообщает 4 декабря Reuters. Отмечается, что власти африканской страны отозвали своё разрешение на развёртывание миссии ЕС в Ниамее, целью которой, согласно заявлениям внешнеполитической службы Евросоюза...
5 декабря 2023
Ордер на арест Асада сочли признаком беспомощности Франции в Африке
Ордер на арест президента Сирии Башара Асада не повлияет в действительности ни на что, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее суд в Париже выдал ордер на арест Асада, которого обвиняют в применении химического...
15 ноября 2023
МВФ представил модель, в которой мир разделится на два торговых блока
Экономисты Международного валютного фонда построили модель, согласно которой мир разделится на два торговых блока: США и Евросоюз с одной стороны, Китай и Россия — с другой. Об этом сообщает «РИА Новости». По мнению экспертов, могут быть образованы два лагеря: первый возглавят США и ЕС, второй — ...
7 ноября 2023
Раскрыты истинные причины визита Макрона в Казахстан
Приезд президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан преследует не только экономические, но и политические цели, считает Сергей Фёдоров, политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА Регнум...
1 ноября 2023
Совет Евросоюза создал механизм для введения санкций против Нигера
Совет Евросоюза принял решение о создании механизма введения санкций против Нигера, но пока в чёрный список ни один гражданин этой страны и ни одно юридическое лицо не включено, сообщили представители брюссельского ведомства 23 октября. «Совет Евросоюза одобрил механизм введения запретительных мер...
23 октября 2023
В Нигере попытался сбежать отстранённый от власти президент Базум
Попытка побега отстранённого от власти президента Нигера Мохамеда Базума была предотвращена в столице страны Ниамее. Такое заявление сделал 19 октября правящий в Нигере после госпереворота Национальный совет по защите отечества (CNSP), сообщила сообщила газета Le Temps. «Около трех часов ночи...
20 октября 2023