Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 96 материалов
Новости Сан-Марино
В Сан-Марино приняли закон о декриминализации абортов
Большой и генеральный совет (парламент) Сан-Марино принял во втором чтении законопроект об отмене уголовного преследования за аборты, сообщило агентство ANSA. Это решение одобрили 32 депутата. Еще 7 парламентариев проголосовали против, а 10 — воздержались. Документ вступит в силу на пятый день...
2 сентября 2022
«Не друзья» — как западные санкции «выстрелили в ногу» иностранному бизнесу
Интересная тенденция наблюдается в российских арбитражах в последнюю неделю — в решениях судов начали фигурировать слова «санкции» и «недружественная страна». Судьи уже как минимум в двух решениях учли тот факт, что один из фигурантов спора — выходец из страны, которая поддержала санкции против...
15 марта 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Особые условия въезда в Грецию продлены до 7 февраля
Управление гражданской авиации Греции объявило о продлении условий въезда в страну до понедельника, 7 февраля 2022 года. Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире» Директивы о полетах за границу, направленные на ограничение распространения...
24 января 2022
В США дополнили список нежелательных из-за COVID-19 для поездок стран
Список стран, поездки в которые нежелательны из-за ситуации с COVID-19, расширили Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Обновленный перечень 21 декабря обнародован на сайте CDC. В новый список добавлены: Испания, Финляндия, Чад, Ливан, Бонайре (Карибские Нидерланды — ИФ), Монако...
21 декабря 2021
В Сан-Марино «Спутник Лайт» начнут использовать в качестве бустерной дозы
С 22 декабря в Сан-Марино стартует вакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы. Об этом 11 декабря заявил официальный представитель Института соцбезопасности республики Франко Кавалли. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от...
11 декабря 2021
В Сан-Марино назвали срок начала вакцинации бустерной дозой «Спутника Лайт»
Прививать российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы начнут с 22 декабря власти республики Сан-Марино. Об этом 11 декабря сообщил журналистам официальный представитель Института социальной безопасности страны Франко Кавалли. На вакцинацию уже записались около 300...
11 декабря 2021
Глава МИД Греции рассказал о «социальном рукопожатии» с турецким коллегой
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с некоторыми из своих коллег в кулуарах 28-й министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая началась в Стокгольме 2 декабря. Дендиас встретился с министром иностранных дел Казахстана, «чтобы лучше...
3 декабря 2021
В Сан-Марино доставили первую партию «Спутника Лайт»
Первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» доставили из России в Сан-Марино, 30 ноября сообщил на своем сайте Институт социальной обеспеченности страны (ISS). Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает...
1 декабря 2021
«Спутник V» показал эффективность 80% в ходе исследований в Сан-Марино
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность в 80% через 6−8 месяцев после введения второго компонента в ходе исследований, проведённых в Республике Сан-Марино. Об этом сообщили 24 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Следите за развитием событий в...
24 ноября 2021
Сборная Англии забила 10 безответных мячей в ворота сборной Сан-Марино
Сборная Англии одержала победу над командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 10:0. Нападающий английской команды Гарри Кейн забил четыре гола, два из которых с пенальти. Также отличились защитники Гарри Магуайр и Тайрон Мингз, полузащитник...
16 ноября 2021
Мишустин одобрил проект соглашения с Сан-Марино об отмене виз
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проекте соглашения с Сан-Марино об отмене виз. Документ опубликован 28 октября на сайте правовой информации. В тексте распоряжения говорится об одобрении представленного Министерством иностранных дел России проект соглашения между Россией и...
28 октября 2021
«Лечить надо как следует» — сеть о новом рекорде смертности от COVID-19
Известие о том, что суточная смертность от коронавируса в России обновила максимум, взбудоражила социальные сети. Ещё бы: впереди — нерабочая неделя, многие собрались отправиться в путешествие и теперь обеспокоены повсеместным введением новых карантинных ограничений. Редакция ИА REGNUM выбрала...
26 октября 2021
В Греции уточнили правила для прибывающих из-за рубежа авиарейсов
Управление гражданской авиации Греции объявило о новом продлении мер по сдерживанию распространения коронавируса до 15 октября 2021 года, сообщает AMNA. В частности, правила для рейсов, прибывающих из-за рубежа, которые будут действительны до 15 октября, запрещают въезд в Грецию граждан третьих...
9 октября 2021
Папа Франциск назвал аборты привычным убийством
Аборты — это убийства, ставшие привычными, заявил в понедельник, 27 сентября, папа римский Франциск. Накануне, 26 сентября, в Сан-Марино прошел референдум, на котором большинство граждан высказались за отмену запрета на аборты. «Это чудовищная привычка. Католические больницы и госпитали не могут...
27 сентября 2021