Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10000+ материалов
Новости Южной Кореи
До ареста за шпионаж гражданин Южной Кореи руководил туркомпанией в РФ
До ареста по обвинению в шпионаже гражданин Республики Корея Пэк Кван Сун являлся генеральным директором и учредителем туркомпании, зарегистрированной в Приморском крае и осуществляющей деятельность туроператора на территории России. До задержания российскими спецслужбами он проживал в одной из...
12 марта 2024
Первый южнокорейский спутник-разведчик сделал снимки столицы КНДР
Южная Корея получила снимки Пхеньяна в «хорошем разрешении», сделанные своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщает 3 марта агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных. Военные рассчитывают с помощью спутника следить за армией и руководством КНДР. Отмечается, что качество...
3 марта 2024
В ФРГ обосновали отказ Шольца передать украинцам дальнобойные ракеты
Канцлер Германии Олаф Шольц не доверяет Украине в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus, заявляя о якобы технических нюансах в их эксплуатации. Об этом написал 29 февраля в статье немецкого издания Focus эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн. «Отказ в поставке невозможно объяснить...
1 марта 2024
Рекордное число россиян в 2023 году попросило убежище в Южной Корее
За весь прошедший 2023 год политическое убежище в Южной Корее попросило рекордное количество россиян. Об этом 25 февраля со ссылкой на Корейскую иммиграционную службу сообщил телеканал CNN. «Согласно отчёту, опубликованному Корейской иммиграционной службой, в 2023 году в Южной Корее зафиксировано...
новость часа
26 февраля 2024
Захарова ответила на заявления Южной Кореи о «российских машинах в КНДР»
Санкционные войны Запада убивают саму природу международного права и наносят вред людям по всему миру, написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления МИД Южной Кореи о России и КНДР. Захарова посоветовала Сеулу обратить внимание...
20 февраля 2024
МИД: Южная Корея хочет сохранить возможность вернуться на российский рынок
Российская сторона уверена, что Южная Корея хочет сохранить возможность вернуться на отечественный рынок, для чего Москва считает нужным поддерживать открытыми каналы коммуникации с Сеулом. Об этом 11 февраля рассказал директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел Иван Желоховцев...
11 февраля 2024
Ким Чен Ын назвал условие для оккупации Южной Кореи
Руководство КНДР подвело итоги раскола корейского народа и пришло к выводу, что Южная Корея является главным врагом, чью территорию, возможно, придётся оккупировать в случае чрезвычайной ситуации, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын 9 февраля, выступая по случаю 76-й годовщины основания...
9 февраля 2024
США хотят заставить ЕС платить за снаряды для Украины, сообщили СМИ
Соединённые Штаты Америки из-за прекращения помощи Украине начали искать способы «заставить» Евросоюз оплачивать американское оружие для ВСУ. Об этом 7 февраля написал обозреватель газеты The New York Times Дэвид Сэнгер. «Помощники [президента США Джо ] Байдена пытаются выяснить, как оплачивать...
8 февраля 2024
РФ забила тревогу из-за риска военного конфликта на Корейском полуострове
Российские власти бьют тревогу из-за угрозы военного столкновения на Корейском полуострове, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. «Российская сторона неоднократно била тревогу по поводу резкого роста напряженности и рисков прямого военного столкновения на...
8 февраля 2024
МИД РФ назвал действия США источником эскалации на Корейском полуострове
Главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время визита в Сеул. «Источник нынешней эскалации — это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая...
4 февраля 2024
Замглавы МИД России обсудил в Сеуле ситуацию на Украине
Переговоры замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном состоялись в Сеуле. Дипломаты обсудили международные проблемы, включая украинский кризис, сообщил МИД Республики Корея. «Замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Республику Корея, 2 февраля встретился...
4 февраля 2024
Посла РФ вызвали в МИД Южной Кореи из-за высказывания Захаровой
Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в республике Георгия Зиновьева в связи с высказыванием официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой. Об этом сообщило МИД Южной Кореи. «Замечание представителя МИД не соответствует стандартам, является...
3 февраля 2024
Посол РФ назвал заявления МИД Южной Кореи об СВО неприемлемыми
Высказывания министерства иностранных дел Южной Кореи (МИД РК) о специальной военной операции (СВО) России на Украине, растиражированные в СМИ республики, неприемлемы. Об этом заявил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи. «Был подчёркнут неприемлемый характер...
3 февраля 2024
МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле из-за слов Захаровой
МИД Республики Корея вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева после слов официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о ядерной проблематике в регионе. Об этом сообщает агентство Yonhap. Отмечается, что послу был выражен официальный протест. До этого, 1...
3 февраля 2024
Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нужно уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. «Мы приняли к сведению решение CAS. Все имеют право на критику решения суда и собственное мнение, но мы должны...
1 февраля 2024