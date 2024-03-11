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Новости Канады
WADA вынесло обвинительные приговоры 250 российским спортсменам
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб наказало 250 российских атлетов. Об этом говорится 11 марта в релизе пресс-службы WADA. Кроме того, обвинения были предъявлены ещё 32 спортсменам, порядка 106 случаев пока остаются на...
11 марта 2024
WADA выразило обеспокоенность предстоящими Играми дружбы в России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу проведения с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы. Об этом сообщила пресс-служба агентства. По мнению исполкома антидопингового агентства, спортивное движение и правительства мира «выразили...
11 марта 2024
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
Канада обвинила США в затягивании процесса доставки NASAMS на Украину
Министр обороны Канады Билл Блэр упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, оплаченного Оттавой. Об этом сообщает издание Edmonton Journal. «Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты (с норвежским производителем...
11 марта 2024
СМИ сообщили, кто решил снести памятник эсэсовцам в канадском Оквилле
Украинская община принимала решение о демонтаже памятника украинской пехотной дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилле (провинция Онтарио), сообщил телеканал Global Times (GT). В сюжете также говорится, что еврейская община «Центр друзей Симона Визенталя», которая ранее выступала за снос...
11 марта 2024
Канадский генерал пожаловался на активность России в Арктике
Арктика имеет большое стратегическое значение, так как граничит с США, Канадой и странами Северной Европы, поэтому активизация действий России в регионе вызывает беспокойство, заявил замкомандующего воздушно-космической обороны Северной Америки канадский генерал Блейз Фроули на ежегодной...
10 марта 2024
Канада передаст Украине ракеты, которые хотели утилизировать
Власти Канады одобрили передачу киевскому режиму списанных авиационных ракет, которые ранее планировали утилизировать, сообщил 9 марта на телеканале «Прямой» заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука. «Канадцы приняли...
10 марта 2024
Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации ракет
Канада одобрила передачу Украины 80 тысяч авиационных ракет, снятых с вооружения и подлежащих утилизации. Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука. «Их количество...
10 марта 2024
Две американские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике
Две американские ударные атомные подводные лодки класса «Лос-Анджелес» всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски, сообщило командование атлантическими подводными силами ВМС США. Субмарины прибыли для проведения учений Ice Camp Whale в рамках начавшихся арктических учений Ice Camp 2024...
9 марта 2024
Посольство РФ в Канаде прокомментировало снос памятника эсэсовцам в Оквилле
Демонтаж памятника первой пехотной украинской дивизии СС «Галичина» в Канаде является торжеством справедливости, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Оттаве Владимир Проскуряков. 8 марта стало известно, что этот монумент, который находился в Оквилле (канадская провинция...
9 марта 2024
Канада решила возобновить финансирование БАПОР
Канадские власти возобновят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении министра по вопросам международного развития Канады Ахмеда Хусейна. Об этом сообщило агентство The Associated Press. Ранее Оттава...
9 марта 2024
В канадском Оквилле заявили о непричастности к сносу памятника эсэсовцам
Власти канадского города Оквилл не имеют отношения к демонтажу памятника первой пехотной украинской дивизии CC «Галичина». Об этом журналистам заявил представитель городского совета. Он отметил, что городские власти никак не связаны с кладбищем, на котором находился указанный мемориал. «Поскольку...
9 марта 2024
Канада присоединится к коалиции по развитию беспилотников на Украине
Канада присоединится к возглавляемой Великобританией и Латвией коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр. Заявление глава ведомства опубликовано на сайте правительства Канады. «Для дальнейшего развития возможностей...
8 марта 2024
Памятник украинским СС-вцам демонтировали в провинции Онтарио в Канаде
В Канаде демонтировали памятник первой пехотной украинской дивизии СС «Галичина». Об этом 8 марта сообщил Telegram-канал издания «Страна. ua». Мемориал установили в 1988 году на кладбище города Оквилла неподалёку от Торонто. Он неоднократно подвергался вандализму, демонатажа неоднократно требовали...
8 марта 2024
Кучеров уступил Маккиннону в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа» Никита Кучеров уступил первое место в списке бомбардиров лиги сезона-2023/24. Это произошло после матча «Колорадо Эвеланш» с «Детройтром Ред Уингз». На второе место Кучерова потеснил игрок «Колорадо» Натан Маккинон, отметившийся тремя...
7 марта 2024