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Новости Абхазии
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
Производитель абхазских вин приостановил работу из-за нового акциза
В Сухуми завод, производящий вина «Лыхны», «Псоу», «Апсны», приостановил работу после того, как власти Абхазии приняли новый акцизный налог на ввозимые в республику виноматериалы, сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. По его словам, правительство Абхазии приняло решение об обложении...
28 февраля 2024
Суд Абхазии сообщил, что насильник Абухба отсидел весь срок
Выпущенный на свободу Эдгар Абухба отсидел весь срок за изнасилование россиянки. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Абхазии. Ведомство пояснило, что преступника приговорили в 2019 году к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Условия...
18 февраля 2024
МИД РФ предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии
Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение россиян о рисках безопасности посещения Абхазии. Речь идёт об освобождении 2 февраля гражданина Абхазии Э. Г. Абухба, который в 2021 году был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование и ограбление туристки из России...
16 февраля 2024
Волонтёры почтили память россиян, исполнявших служебный долг за рубежом
«Волонтёры Победы» провели просветительские и памятные мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко...
15 февраля 2024
МВД Абхазии отказалось от соглашения с Росгвардией об охране порядка
Министерство внутренних дел Абхазии не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур, заявил глава абхазского ведомства Роберт Киут. «Проект соглашения о сотрудничестве...
12 февраля 2024
В Абхазии россиянин погиб из-за обрыва троса канатки
В Абхазии погиб гражданин России Сергей Бухарин из-за обрыва троса канатки в Рицинском национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. «28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области Сергей Бухарин погиб, сорвавшись с канатки на территории Рицинского парка по дороге к...
3 февраля 2024
В Абхазии россиянин погиб из-за обрыва троса канатки
В Абхазии погиб гражданин России Сергей Бухарин из-за обрыва троса канатки в Рицинском национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. «28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области Сергей Бухарин погиб, сорвавшись с канатки на территории Рицинского парка по дороге к...
3 февраля 2024
Кандидат в премьеры Грузии заявил о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Задачу по «возвращению» территорий Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии мирным путём обозначил в своей предвыборной правительственной программе кандидат в премьер-министры страны Ираклий Кобахидзе. Программа под названием «Для строительства европейского государства» поступила в грузинский...
новость часа
3 февраля 2024
МВД Абхазии сообщило, что Национальную галерею в Сухуми могли поджечь
Одной из причин возгорания в Национальной картинной галерее в Сухуми мог стать поджог. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии. В ведомстве отметили, что на данный момент осуществляется сбор первичного материала на месте пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза. «По предварительным данным...
21 января 2024
В Абхазии пожар уничтожил почти весь государственный картинный фонд
Пожар в здании Абхазской государственной картинной галереи уничтожил почти весь фонд, который там хранился. Об этом 21 января сообщил вице-президент республики Бадра Гунба. «Мы практически потеряли весь фонд, который располагался в этом здании. Это серьёзные потери для нашей культуры», — приводит...
21 января 2024
В Абхазии пожар уничтожил почти весь государственный картинный фонд
Пожар в здании Абхазской государственной картинной галереи уничтожил почти весь фонд, который там хранился. Об этом 21 января сообщил вице-президент республики Бадра Гунба. «Мы практически потеряли весь фонд, который располагался в этом здании. Это серьёзные потери для нашей культуры», — приводит...
21 января 2024
В Сухуме сгорели тысячи картин во время пожара в Национальной галерее
В абхазской столице Сухуме тысячи картин сгорели в Национальной картинной галерее, пишет абхазское агентство «Апсныпресс». По данным временно исполняющей обязанности министра культуры Динары Смыр, в результате пожара сгорело более четырёх тысяч картин. «Можно сказать, всё сгорело. На втором этаже...
21 января 2024
В Сухуме сгорели тысячи картин во время пожара в Национальной галерее
В абхазской столице Сухуме тысячи картин сгорели в Национальной картинной галерее, пишет абхазское агентство «Апсныпресс». По данным временно исполняющей обязанности министра культуры Динары Смыр, в результате пожара сгорело более четырёх тысяч картин. «Можно сказать, всё сгорело. На втором этаже...
21 января 2024
В Абхазии на два дня введут временные ограничения на подачу электроэнергии
В Абхазии на двое суток введут ограничения на подачу электроэнергии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» в Telegram-канале. «В связи дефицитом электроэнергии на двое суток с 0:00 21 января по 0:00 23 января вводятся временные ограничения на...
20 января 2024