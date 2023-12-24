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Найдено 258 материалов
Новости Габона
Хуситы напали на два нефтяных танкера в Красном море
В Красном море хуситы совершили нападение с помощью беспилотников на два нефтяных танкера, шедшие под флагами Норвегии и Индии, сообщило 23 декабря в соцсети X центральное командование ВМС США. Американские военные получили сведения об атаках на танкеры в южной части моря в вечернее время. «Судно...
новость часа
24 декабря 2023
Пара продала найденную на чердаке безделушку и оказалась в центре скандала
Древняя маска, найденная во Франции пенсионерами и проданная за €150, стала причиной скандала, который вышел на международный уровень, сообщила 1 ноября радиостанция «Би-би-си». Пожилые супруги нашли маску во время разбора хлама в доме, который им достался от предка, бывшего губернатора одной из...
4 ноября 2023
В Габоне временный лидер позволил выехать из страны смещённому президенту
Отстранённому в результате госпереворота главе Габона Али Бонго Ондимбе дал разрешение выехать из страны президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема. Об этом 6 сентября сообщает новостной портал Gabon Media Time. «Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики, Али Бонго...
6 сентября 2023
В Габоне лидер мятежников пообещал реорганизовать институты власти
Лидер мятежников, совершивших госпереворот в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема пообещал реорганизовать институты власти в стране и сделать их демократичнее. Об этом 1 сентября сообщает Agence France-Presse (AFP). Как пояснил лидер мятежников, роспуск институтов власти носит исключительно временный...
2 сентября 2023
В Габоне лидер мятежников принесёт присягу как временный президент
Генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесёт присягу в качестве президента Габона переходного периода 4 сентября. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на заявление военных. По его информации, генерал будет приведён к присяге в качестве президента переходного периода 4 сентября перед конституционным...
31 августа 2023
Переворот в Габоне: новый удар по «Французской Африке» или семейная распря
«Комитет по переходу и восстановлению институтов» (CTRI) объявил о назначении своим главой командующего Республиканской гвардией Габона Бриса Олигуи Нгема. Только утром его имя скандировали гвардейцы сразу после удачного переворота, и вот еще вчера никому не известный военный уже днем в среду...
31 августа 2023
СМИ: европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона
Европейские дипломаты провели переговоры в Габоне после того, как военные объявили о перевороте в стране. Об этом сообщила 31 августа газета Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников. «Европейские дипломаты в Либревиле, столице Габона, вчера провели кризисные переговоры на фоне появления...
31 августа 2023
США настаивают на освобождении членов правительства Габона
В Госдепартаменте США обратились к мятежникам в Габоне с призывом освободить задержанных членов правительства. Соответствующее заявление опубликовано 30 августа на сайте американского ведомства. «Мы призываем виновных освободить и обеспечить безопасность членов правительства и их семей, а также...
31 августа 2023
Мятежники назначили президентом Габона командующего гвардией
Генерал Брис Олиги Нгема стал президентом Габона на переходный период, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению. «После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, генерал Олиги Нгема...
новость часа
30 августа 2023
В Белом доме прокомментировали переворот в Габоне
США обеспокоены попыткой государственного переворота в Габоне. Об этом 30 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. «Нас это чрезвычайно беспокоит. Мы продолжаем поддерживать народ в регионе в их требованиях...
30 августа 2023
Президента Габона отправили в отставку, сохранив гражданские права
Президента Габона Али Бонго Ондимбу отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права. Об этом заявил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема. «Он являлся главой государства Габон. Он находится в отставке и пользуется всеми своими правами. Он обычный габонец, как и все...
30 августа 2023
Президент Габона подтвердил, что его удерживают военные
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории резиденции. Запись опубликована на странице информационного портала Mimi Mefo Info в соцсети X. В кадре политик обращается к своим «друзьям» по всему миру и призывает их...
30 августа 2023
МИД: Москва обеспокоена ситуацией в Габоне
Россия обеспокоена сообщениями о ситуации в Габоне, рассчитывает на стабилизацию обстановки, заявила 30 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране»...
30 августа 2023
В Кремле заявили, что следят за ситуацией в Габоне
В Кремле внимательно наблюдают за происходящим в Габоне, где группа военных объявила о захвате власти. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 августа журналистам. По мнению Пескова, на фоне ситуации в Габоне не стоит делать обобщающих выводов о нарастании конфликтов в...
30 августа 2023
AFP: военные поместили президента Габона под домашний арест
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба помещён под домашний арест. Об этом сообщили военные, захватившие власть в стране, передаёт агентство AFP. Глава государства находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей, говорится в коммюнике, зачитанном военными в телеэфире. Объявлено...
30 августа 2023