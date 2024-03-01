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Найдено 297 материалов
Новости Папуа — Новой Гвинеи
Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии
Президент России Владимир Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе. Указ главы государства опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации. «Освободить Воробьёву Людмилу Георгиевну от...
1 марта 2024
В Папуа — Новой Гвинее при межплеменном конфликте погибли 53 человека
Не менее 53 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Энга в Папуа — Новой Гвинее, сообщил 19 февраля телеканал ABC News со ссылкой на австралийские СМИ. Исполняющий обязанности комиссара полиции Папуа — Новой Гвинеи Джордж Какас заявил журналистам, что это самое массовое...
19 февраля 2024
В Папуа — Новой Гвинее при столкновений племён погибли более 50 человек
Не менее 53 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Энга в Папуа — Новой Гвинее, сообщил 19 февраля телеканал ABC News со ссылкой на австралийские СМИ. Исполняющий обязанности комиссара полиции Папуа — Новой Гвинеи Джордж Какас заявил журналистам, что это самое массовое...
19 февраля 2024
Граждан России попросили воздержаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею
Рекомендацию воздержаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею в связи с нестабильной ситуацией в стране дали 12 января российским гражданам в посольстве РФ в Индонезии, которое одновременно представляет Россию и в Папуа — Новой Гвинее. «В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки...
12 января 2024
Число погибших в ходе беспорядков в Папуа — Новой Гвинее возросло до 16
Количество человек, погибших в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших в Папуа — Новой Гвинее, достигло 16, ещё несколько десятков госпитализированы. Об этом в четверг, 11 января, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию города Лаэ. По информации источника, во время беспорядков в столице страны...
11 января 2024
Землетрясение произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США. Землетрясение произошло в 4:51 по времени UTC (7:51 мск). Его эпицентр располагался в 112 км к северо-западу от города Рабаула, очаг залегал на глубине 10 км. Сведения о возможных...
12 ноября 2023
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
МИД: США втягивают Папуа — Новую Гвинею в геополитические игры против РФ
США соглашением о сотрудничестве в обороне с Папуа — Новой Гвинеей втягивают её в геополитические игры против России и Китая. Об этом говорится 29 мая в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с подписанием соответствующего договора. Соглашение даёт американским...
29 мая 2023
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Шестеро индонезийских военных погибли, спасая лётчика из Новой Зеландии
В ходе операции по спасению новозеландского летчика в индонезийской провинции Папуа погибли шесть военных армии Индонезии и ещё 30 числятся как пропавшие без вести. Об этом 16 апреля сообщил австралийский телеканал ABC со ссылкой на официальные лица. Уточняется, что 15 апреля 36 индонезийских...
17 апреля 2023
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 10 апреля сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки были зарегистрированы в 01:05 по всемирному координированному времени (04:05 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Новогвинейском море...
10 апреля 2023
В Папуа — Новой Гвинее освободили взятых в заложники учёных из Австралии
Ранее захваченных в заложники в Папуа — Новой Гвинее профессора и его аспирантов из Австралии удалось освободить. Об этом 26 февраля сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг на своей странице в одной из соцсетей. «Все заложники освобождены и вскоре воссоединятся со своими семьями. Мы благодарны...
26 февраля 2023
В Папуа — Новой Гвинее произошло крупное землетрясение
Подземные толчки магнитудой 6,5 были зарегистрированы в Папуа — Новой Гвинее, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS). Эпицентр землетрясения находился в 58 км к юго-востоку от города Кандриан, а его очаг залегал на глубине 65 км. Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших...
26 февраля 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
В Папуа — Новой Гвинее погибли более 30 человек при столкновении племён
Более 30 человек погибли в результате столкновения между представителями разных племён в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 26 октября сообщила местная газета Papua New Guinea Post-Courier. По данным администрации провинции Милн-Бей, в которой произошёл инцидент, представители нескольких племён устроили...
26 октября 2022