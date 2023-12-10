Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 279 материалов
Новости Гвинеи
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по спорной территории Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Гайаны Мухаммед Ирфаан Али проведут переговоры по урегулированию территориального конфликта между двумя странами, сообщило 9 декабря правительство Сент-Винсента и Гренадины. Встреча запланирована на площадке карибского государства 14 декабря, уточнили в...
10 декабря 2023
Путин 5 апреля примет верительную грамоту у посла США
Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств, в том числе США, сообщает пресс-служба Кремля. «Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении. Глава...
4 апреля 2023
В Гвинее пять человек пострадали в ходе антиправительственного митинга
Как минимум пять человек получили ранения в результате столкновения с полицией во время антиправительственной демонстрации в столице Гвинеи Конакри, сообщает 20 октября Reuters. Демонстранты вышли на улицы с призывом к правительству, захватившему власть в результате переворота в сентябре 2021 года...
20 октября 2022
Ким Чен Ын поздравил главу и народ Уганды с Днём независимости
Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 октября поздравительную телеграмму президенту Уганды Йовери Кагуте Мусевени. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства. «От имени правительства и народа КНДР горячо поздравляю Вас, правительство и народ Вашей страны с...
10 октября 2022
Восемь человек погибли при обвале в шахте в Гвинее
Не менее восьми человек погибли в результате обвала в шахте по добыче золота в регионе Сигури на северо-востоке Гвинеи, сообщает агентство Синьхуа. По официальным данным, погибло не менее восьми человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Другие источники называют цифру в 15...
7 октября 2022
Ким Чен Ын поздравил и. о. главы и народ Гвинеи с Днём независимости
Глава КНДР Ким Чен Ын направил 2 октября поздравительную телеграмму временному президенту Гвинеи Мамади Думбуя. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства. «Горячо поздравляю Вас, правительство и народ Вашей страны с 64-летием независимости Гвинеи», —...
3 октября 2022
Страны ECOWAS объявили о санкциях против военного правительства Гвинеи
Прошедший на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) принял решение о вводе санкций против военного правительства Гвинеи. Об этом со ссылкой на документ, принятый по итогам встречи, 23 сентября сообщает агентство France-Presse...
23 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Пограничный патруль США задержал мигрантов из Афганистана
Агенты отдела «Сантьяго» пограничной службы США арестовали большую группу иммигрантов, в том числе афганских граждан. Газета Santiago Times сообщила 1 сентября со ссылкой на официальных лиц США, что группа из 100 человек была арестована около двух часов ночи при попытке перелезть через забор к...
1 сентября 2022
В Гвинее один человек погиб во время акции протеста
Один человек был застрелен во время антиправительственной акции протеста в гвинейской столице Конакри 17 августа, сообщил Национальный фронт защиты конституции (FNDC). По информации организации речь идет о 19-летнем мужчине. Представители оппозиции утверждают, что огонь по нему открыли сотрудники...
18 августа 2022
Гвинея планирует укреплять военное сотрудничество с Россией
Гвинея собирается развивать военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель гвинейского министра обороны Давид Хаба в ходе Московской конференции по международной безопасности. Чиновник выразил благодарность российской стороне за взаимодействие с его республикой в военном сфере. Кроме того...
17 августа 2022
Полузащитник «Зальцбурга» Камара перешёл в «Монако»
Гвинейский полузащитник футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» Мохамед Камара заключил контракт с командой «Монако». Об этом августа сообщает пресс-службы команды из «Монако». Отмечается, что соглашение 25-летнего игрока с «Монако» рассчитано на пятилетний срок — до 2027 года. «Я очень рад...
14 августа 2022
ОПЕК+ примет решение об увеличении нефтедобычи в условиях высокой инфляции
Министры стран — участниц нефтяного картеля ОПЕК+ 3 августа проведут встречу в формате видеоконференции, чтобы решить, сколько нефти добывать в сентябре с учетом высоких нефтяных цен и нестабильности в поставках энергоносителей, передает агентство Associated Press. Кроме того, будет рассматриваться...
3 августа 2022
Один человек застрелен полицией во время протеста в Гвинее
В столице Гвинеи в ходе акции один человек был застрелен сотрудниками полиции, сообщает Reuters. В ночь на 2 июня жители Конакри забаррикадировали улицы и подожгли автомобильные шины в знак протеста против повышения цен на бензин на 20%. «Разъяренные молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить свой...
2 июня 2022
Участница из Индонезии выиграла конкурс чтецов Корана в Казани
Деви Юка Нида, хафиза из Индонезии заняла первое место в IV Международном конкурсе чтецов Священного Корана, который прошел в Казани с 17 по 20 мая 2022 года и в котором приняли участие хафизы из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает посольство Индонезии в Москве. «Я очень...
23 мая 2022