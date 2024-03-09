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Найдено 588 материалов
Новости Камеруна
Джошуа жёстко нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в Эр-Рияде
Британский боксёр Энтони Джошуа победил нокаутом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну из Камеруна на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Британец отправил своего оппонента в нокдаун уже в первом раунде и вновь сделал это в начале второго. Нганну...
9 марта 2024
Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна
Сборная России по футболу 12 октября в Москве обыграла в товарищеском матче команду Камеруна. Игра завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте встречи забил Фёдор Чалов. Сборная России вышла на матч в следующем составе: Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Волков («Краснодар»)...
12 октября 2023
Сборная России по футболу проведёт матч против Камеруна
Сборная России по футболу 12 октября проведёт товарищеский матч с командой Камеруна, сообщил 28 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве. «Планируем провести два матча в октябре. Официальный комментарий дадим, когда...
28 сентября 2023
Путин собирается встретиться с лидерами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи
Президент РФ Владимир Путин в рамках второго дня саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге продолжит серию встреч с лидерами африканских стран. Планируется, что российский лидер встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, президент собирается...
28 июля 2023
Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией
Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча с командой России. Об этом 23 мая сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, правительство Камеруна запретило своим футболистам проводить матч против сборной России, который должен был состояться 15 июня на стадионе «Лужники»...
23 мая 2023
«СЭ»: сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном
Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Камеруна, передаёт 16 апреля «Спорт-экспресс» со ссылкой на осведомлённые источники. Матч может состояться в России до конца 2023 года. Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что национальная...
16 апреля 2023
Футболист из Камеруна поделился проблемами из-за гражданства России
У полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа возникли проблемы из-за его российского гражданства. Об этом спортсмен рассказал в колонке для Sports.ru По его словам, в германском клубе «Ганновер», за который 27-летний футболист выступает с 2021 года, на него больше не рассчитывают. «Несмотря на опыт...
6 марта 2023
В Камеруне при благотворительном забеге сдетонировало три устройства
Во время благотворительного забега в Камеруне сдетонировало три самодельных взрывных устройства, передает BFM TV со ссылкой на местную полицию. По уточненной информации, бомбы взорвались на обочине дороги в момент, когда десятки спортсменов пробегали мимо. Ответственность за теракт взяла на себя...
25 февраля 2023
В Камеруне 19 спортсменов пострадали из-за взрывов во время забега
На юго-западе Камеруна пострадали по меньшей мере 19 спортсменов из-за серии взрывов, прогремевших 25 февраля во время ежегодного массового забега, сообщает Reuters. Уточняется, на одном из участков дистанции, длина которой составляет 38 км, 25 февраля прогремели взрывы. Всего в соревновании...
25 февраля 2023
В Камеруне пять человек погибли при обстреле грузовика
По меньшей мере пять человек были убиты в результате обстрела грузовика с рабочими фермы на юго-западе Камеруна, сообщило Reuters со ссылкой на лидера Камерунского профсоюза сельскохозяйственных рабочих (CAAWOTU) Габриэля Мбене Вефонге. Еще несколько человек пострадали. Их автомобиль попал в засаду...
12 февраля 2023
Испания не пустила танкер с грузом, который ранее был на российском судне
Порт Испании не пустил танкер с дизельным топливом, которое происходит с судна под камерунским флагом «Нобель», до 1 июля 2022 года ходившего под флагом РФ, сообщает министерство транспорта Испании. Ведомство уточняет, что порт Таррагоны не пустил для разгрузки дизельного топлива судно Maersk...
11 февраля 2023
МИД поддержал идею вернуть РУДН имя Лумумбы
В Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу возвращения Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. С таким комментарием по случаю 63-летия вуза выступила 5 февраля официальный представитель МИД...
5 февраля 2023
Умер бывший футболист ПСЖ и олимпийский чемпион М’Бами
Бывший полузащитник французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Камеруна Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ПСЖ. «ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М’Бами», — говорится в сообщении. Отмечается, что причиной...
8 января 2023
Бразилия победила Швейцарию на ЧМ по футболу со счетом 1:0
Игроки сборной Бразилии по футболу победили на встрече с командой Швейцарии со счётом 1:0. Игра проходила в Катаре на стадионе «974». Единственный мяч в ворота на встрече забил Энрике Каземиро. Это произошло только на 83-й минуте матча. Победа гарантировала бразильцам выход в плей-офф. Команда...
28 ноября 2022
В Камеруне 15 человек погибли при сходе оползня
В Камеруне из-за стихийного бедствия погибли во время церемонии похорон 15 человек. Инцидент произошел в пригороде столицы страны Яунде из-за сошедшего во время проведения церемонии похорон оползня, пишет ТАСС. Данные по числу погибших обнародовал 28 ноября губернатор региона Центральный Назери Пол...
28 ноября 2022