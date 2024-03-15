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Новости Франции
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. Французский лидер заверил, что в случае необходимости он примет решения, гарантирующие, что российская армия не победит. «Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и...
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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о намерении открыть по меньшей мере четыре завода на Украине. Компания нацелена на рекордные продажи вооружения на фоне конфликта на Украине. Подробности сообщил французский телеканал France 24. Заводы будут производить боеприпасы, военную технику и...
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Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я...
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Макрон не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
Охлаждение отношений между Парижем и Москвой опроверг президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. В ходе беседы французский лидер напомнил о неоднократных телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта на Украине. «Я без...
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Макрон: на десять снарядов, выпущенных армией России, ВСУ отвечают одним
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что контрнаступление украинской армии прошло не так, как ожидалось. Французский лидер, анализируя положение ВСУ, высказал мнение, что контрнаступление в последние месяцы надежд не оправдало. «Если посмотреть на ситуацию сейчас, то она сложная для Украины»...
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Во Франции заявили о бредовом состоянии Макрона из-за Украины
Заявляя об экзистенциальной угрозе Франции на Украине, президент Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку. К такому выводу пришёл лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Макрон в полном бреду, когда говорит об «экзистенциальной угрозе» для Франции в украинском вопросе! Такими словами он...
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Париж не планирует брать на себя инициативу в военных действиях на Украине, заявил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу», — заверил Макрон, отвечая на вопрос, при каких условиях...
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«Бал вампиров». У России появился новый исторический враг в Европе
Многие обратили внимание на то, что самым ярким моментом широко анонсированного и ожидаемого интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву стала дискуссия о том, «поехала ли крыша» у французского президента Эммануэля Макрона. Африканский контекст, который лежит в основе противоречий и претензиях на...
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Президент Франции Эмманюэль Макрон планировал отправить французские войска в Одессу, пишет 14 марта газета Le Monde. В публикации говорится, что это заявление французский лидер сделал 21 февраля на церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста, героя движения Сопротивления...
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Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото
Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии ЕП в Страсбурге приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота и исторических архивов, передаёт ТАСС. «Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть...
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