Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 783 материала
Новости Бахрейна
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
Сайнс занял первое место в третьей практике Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Испанский гонщик команды «Формула-1» «Феррари» Карлос Сайнс 1 марта занял первое место в третьей части свободных заездов на Гран-при Бахрейна. В лучшем из своих кругов Сайнс показал время 1 минута 30,824 секунды. Второе место в третьей части свободных заездов занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо...
1 марта 2024
Хакеры атаковали корабли 5-го флота США, пишут СМИ
Хакерская группировка из Бахрейна совершила успешную атаку на системы кораблей 5-го флота США, передаёт агентство Fars. Отмечается, что 11 февраля группировка под названием «Шторм» провела успешную хакерскую атаку на 5-й флот ВМС США. Там отметили, что в распоряжении группировки оказались секретные...
12 февраля 2024
США и союзники 3 февраля нанесли удары по 36 целям в Йемене
В течение субботы, 3 февраля, США вместе с союзниками нанесли удары по 36 целям в 13 точках на территории Йемена. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Пентагона. «Сегодня по указанию правительств военные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании...
4 февраля 2024
Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира
Бывшего президента США Дональда Трампа в очередной раз выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. В этом году политика номинировала член палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни, сообщил телеканал Fox News. По словам представительницы Республиканской партии от штата Нью-Йорк, Трампу...
31 января 2024
США и Великобритания ударили по Йемену. Что известно
В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады начали военную операцию против хуситов в Йемене, сбросив более 100 высокоточных боеприпасов по йеменской территории. Удары крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с подводных лодок, кораблей и...
12 января 2024
В Красном море из-за атак хуситов пройдёт операция «Страж процветания»
В Красном море пройдёт операция «Страж процветания» после атак хуситов на торговые суда. Об этом объявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, операция пройдёт под эгидой Объединённых морских сил. Её целью является обеспечение безопасного судоходства в Красном море после «безрассудных нападений...
19 декабря 2023
Бахрейн отозвал посла из Израиля
Королевство Бахрейн решило отозвать посла из Израиля. Также израильский посол покинул страну пребывания. Вместе с тем арабская страна приостановила экономические отношения с еврейским государством. Об этом сообщила палата депутатов, заявление которой привёл ТАСС. «Палата депутатов подтверждает, что...
новость часа
2 ноября 2023
В МЭР назвали сроки отмены виз для пяти стран Ближнего Востока
Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, сообщил 11 октября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий». «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это...
11 октября 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Паралимпийский комитет выступил против полной приостановки членства РФ
Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полной приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщается на странице организации в соцсети X. Генассамблея проходит в Бахрейне 28 и 29 сентября. Из 152 членов МПК 74 выступили против...
29 сентября 2023
Российский борец Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года не сумел завоевать золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. Из-за травмы он не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым. Российский борец снялся с...
18 сентября 2023
Названы самые дешёвые пляжные направления на бархатный сезон
Наиболее бюджетные варианты отдыха у моря в бархатный сезон в этом году можно найти в Крыму. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным туроператоров, на крымском побережье можно найти недельную путёвку с завтраками на двоих за ₽20,8...
27 августа 2023
Шесть гражданок РФ продавали несовершеннолетних в секс-рабство в Бахрейн
Следственный комитет предъявил обвинения шести гражданкам России в продаже в сексуальное рабство в Бахрейн несовершеннолетних девушек в возрасте от 13 до 17 лет, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. «Одни подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по...
новость часа
14 августа 2023
Путин обратился к мусульманам в день Курбан-байрама
В мусульманский праздник Курбан-байрам 28 июня президент России Владимир Путин поздравил представителей мусульманской общины России, отметив, что этот праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. «Испокон...
28 июня 2023