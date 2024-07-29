Москва, 29 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Оппозиция постарается спровоцировать беспорядки в Венесуэле и создать предлог для продления мер экономического принуждения против этой страны. Такое мнение 29 июля корреспонденту ИА Регнум высказал заведующий отделом научной информации Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко, комментируя итоги президентских выборов в Венесуэле.

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Харламенко отметил, что, согласно конституции Венесуэлы, лидирующему кандидату не обязательно получать абсолютное большинство голосов — достаточно опередить своих соперников. После подсчёта 80% бюллетеней действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро опередил ближайшего соперника, кандидата от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалеса, на 7%. За Мадуро было отдано 51,2% голосов, а за Гонсалеса — 44,2% голосов.

Эксперт добавил, что из девяти оппозиционных кандидатов и большого числа оппозиционных партий только вокруг фигуры Эдмундо Гонсалеса произошла консолидация сил оппозиции. К этому прилагали большие усилия, в том числе США, куда вызывали лидеров правой венесуэльской оппозиции и, вероятно, настоятельно рекомендовали им объединиться. Не все последовали этому призыву, но массированная кампания, особенно в интернете, оказала влияние на часть электората. Однако она не смогла обеспечить победу над действующим президентом.

Харламенко напомнил, что правительства Аргентины, Перу и Коста-Рики не признали итоги выборов. Этого и следовало ожидать. За несколько дней до выборов и голосования правительства этих стран провели совещание на уровне МИД, по итогам которого заявили, что не будут признавать результаты выборов в Венесуэле. Что они и сделали, пояснил он.

«Президент Аргентины Хавьер Милей является единомышленником раскрученного правого кандидата Эдмундо Гонсалеса. Программы у них практически совпадают: это тотальная приватизация экономики, пересмотр социальных программ, внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации. Они предполагают отказ от приоритетного развития отношений с Россией, Китаем и Кубой. Большинству венесуэльцев трудно ожидать добра от осуществления такой программы. Некоторые даже из числа бывших приверженцев оппозиции в тех муниципалитетах, где правят её представители, перед самым голосованием перешли на сторону блока, поддерживавшего переизбрание действующего президента Николаса Мадуро. Они мотивировали это тем, что не хотят терять все социальные программы, не желают, чтобы страна вновь попала в полную зависимость от США. Поэтому они, возможно, с оговорками, но решили поддержать действующего президента», — отметил Харламенко.

Он пояснил, что Гонсалеса, который в прошлом принадлежал к экстремистскому крылу оппозиции, поддерживает лидер этого крыла Мария Корина Мачадо. Она была участницей попытки переворота в стране в 2002 году и лично призывала США к интервенции против Венесуэлы. Главная опасность сейчас состоит в том, что эти круги оппозиции постараются спровоцировать беспорядки и создать предлог для продления мер экономического принуждения против Венесуэлы, фактически блокады экономики этой страны, организованной США. Они могут даже добиваться и провоцирования вооружённого конфликта, используя напряжённые отношения с соседней Гайаной, добавил эксперт.

По его словам, сейчас надежда венесуэльцев и их друзей состоит в том, что этого удастся избежать. Уже сейчас венесуэльский народ получил поздравление с победой Николаса Мадуро от Кубы, Никарагуа, Боливии, Республики Гондурас. Международная поддержка в Латинской Америке у Николаса Мадуро есть, и всё не ограничивается только странами с недружественными режимами, которые не признали его победу.

Мадуро поздравили с победой президент Боливии Луис Арсе и президент Кубы Мигель Диас-Канель, который подтвердил солидарность народа Кубы с народом Венесуэлы.

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Путин подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений по всем направлениям, что в полной мере отвечает интересам двух стран.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что итоги президентских выборов в Венесуэле заслуживают доверия, победа действующего главы государства Николаса Мадуро укрепит позиции страны на международной арене.