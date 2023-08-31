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Найдено 1379 материалов
Новости Конго
В ДР Конго 48 человек убиты при попытке провести акцию протеста
По меньшей мере 48 человек погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе операции против активистов, пытавшихся провести протестную демонстрацию у объектов ООН. Об этом сообщило 31 августа агентство AFP со ссылкой на документ конголезских властей. Конголезские силы проводили...
31 августа 2023
В ДР Конго 14 человек погибли при нападении боевиков
По меньше мере 14 человек погибли в результате атаки вооруженных лиц на деревню на юго-западе Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщает агентство Agence France Presse (AFP) со ссылкой на местные власти. Нападение произошло в провинции Кванго, недалеко от границы с Анголой. По информации...
13 августа 2023
Военные ДР Конго обвинили армию Руанды в нарушении границы
Силы обороны Руанды нарушили границу с Демократической Республикой Конго, говорится в заявлении Вооружённых сил ДР Конго (FARDC), распространенном в социальных сетях. По информации военных, инцидент произошёл утром 27 июня. В FARDC назвали такую деятельность «интервенцией». В заявлении также...
новость часа
27 июля 2023
Миру предсказали появление всё большего числа голодающих стран
В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому...
22 июля 2023
СМИ: главы семи стран Африки намерены обсудить с Путиным Украину
Главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщили 15 июля дипломатические источники. К встрече в рамках второго саммита Россия — Африка (пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге)...
15 июля 2023
Путин обсудил Украину с африканской мирной миссией
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль...
18 июня 2023
Путин обсудит будущее зерновой сделки с главами стран Африки
Президент России Владимир Путин на встрече с главами стран Африки в Санкт-Петербурге обсудит предложенную ими мирную инициативу по политическому урегулированию ситуации на Украине и будущее зерновой сделки. На переговоры прибыли президенты Южно-Африканской Республики, Сенегала, Замбии и Коморских...
17 июня 2023
Шесть стран Африки выступили за остановку войны между Украиной и Россией
Африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предложила остановить боевые действия. Шесть стран считают, что переговоры могут проходить и без вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья рассказал об этом...
23 мая 2023
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в ДР Конго
Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Reuters. Речь идет о нападении боевиков на деревню Мусандаба...
9 апреля 2023
Politico: Россия уверенно победила США в борьбе за связи с Азией и Африкой
США проигрывают России в борьбе за поддержку стран Африки и Азии. Соответствующее заявление депутата парламента республики Конго Джереми Лиссуба опубликовала газета Politico. «Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз...
30 марта 2023
Евродепутат обвинил Макрона в безразличии к жителям Франции
Поведение президента Франции Эммануэля Макрона свидетельствует о том, что ему безразличны проблемы жителей страны из-за пенсионной реформы. Об этом, как передаёт 26 апреля телеканал РЕН ТВ, заявил журналистам депутат Европарламента от Франции Тьери Мариани. Он отметил, что во время обсуждения...
26 марта 2023
ДР Конго запросила помощь России в борьбе с террористами на востоке страны
Демократическая Республика Конго (ДРК) просит срочного содействия России в борьбе с террористической угрозой на востоке страны. Об этом 19 марта заявил вице-квестор Национального собрания ДРК Жан-Пьер Канефу Мунджива. Выступая на круглом столе «Законодательный ответ на экономические вызовы»...
19 марта 2023
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в ДР Конго
Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку, совершенную в городе Мукунди на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), 10 марта сообщило агентство Reuters. Напомним, в результате указанной атаки погибли по...
11 марта 2023
Французский эксперт Асселино: Париж теряет влияние в Африке
Зарубежная поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку — крайняя мера, поскольку страна теряет своё влияние на континенте. Об этом 2 марта заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Ранее сообщалось, что с 1 по 5 марта французский лидер намерен...
2 марта 2023
В Конго накануне визита Макрона прошла манифестация в поддержку России
В столице Демократической Республики Конго — Киншасе прошла массовая демонстрация в поддержку политики России и её президента Владимира Путина, сообщает 1 марта Agence France-Presse. Жители вышли на улицы с плакатами о необходимости партнёрства с Россией. Организатор акции Брюно Мимбенга попросил...
1 марта 2023