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Найдено 7277 материалов
Новости Бразилии
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Больше тонны кокаина изъяли в порту Гавра во Франции
Сотрудники французской таможни изъяли более 1 тонны кокаина, который доставили в порт Гавра из Бразилии, сообщил 10 марта телеканал BFMTV, ссылаясь на источник. По информации журналистов, крупную партию наркотиков расфасовали по небольшим упаковкам и доставили с грузом сахара. Таможенники в Гавре...
10 марта 2024
Больше тонны кокаина изъяли в порту Гавра во Франции
Сотрудники французской таможни изъяли более 1 тонны кокаина, который доставили в порт Гавра из Бразилии, сообщил 10 марта телеканал BFMTV, ссылаясь на источник. По информации журналистов, крупную партию наркотиков расфасовали по небольшим упаковкам и доставили с грузом сахара. Таможенники в Гавре...
10 марта 2024
Киеву предрекли унизительное поражение при новом «контрнаступе»
Новое контрнаступление украинских войск обернётся для них унизительным поражением. Такое мнение 9 марта высказал бразильский обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. «Судя по всему, Киев не извлёк уроков из своих недавних ошибок на поле боя и планирует новые жестокие манёвры...
10 марта 2024
Представители Дани Алвеса ответили на сообщения о его самоубийстве
Сообщения о самоубийстве экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса не соответствуют действительности, проинформировал 10 марта пресс-консультант футболиста журналист Аказ Феллеггер, написал портал Itatiaia.com. br. «Информацию разместил в Twitter [журналист] Пауло Альбукерке из...
10 марта 2024
В окружении Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве футболиста
В окружении бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса опровергли информацию о том, что спортсмен покончил с собой. Об этом 9 марта в беседе с бразильским изданием Itatiaia заявил пресс-консультант спортсмена Аказ Феллегге. Ранее малоизвестный бразильский журналист Пауло Альбукерке, слова...
10 марта 2024
Учёные назвали еду, которая медленно убивает людей
Ультрапереработання еда является самой вредной для человека, представляя собой фактически медленного убийцу. К такому выводу пришли авторы научной статьи под руководством ведущего учёного из Центра эпидемиологических исследований в здравоохранении и питании Университета Сан-Паулу, профессора...
9 марта 2024
Хачанов проиграл Уайлду в матче второго круга турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Бразилии Тьяго Уайлду в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния). Спортсмен из России проиграл бразильцу в двух сетах со счётом 1:6, 5:7. Теннисисты провели на...
9 марта 2024
Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видео с заявлением бразильского лидера 4 марта опубликовал новостной портал Metrópoles на...
5 марта 2024
У стран БРИКС нет планов проводить совместные военные учения, заявил Ушаков
Страны БРИКС не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных...
5 марта 2024
Министры стран G20 не выработали итоговое заявление из-за Украины
Министры финансов и главы центробанков «Большой двадцатки» (G20) не смогли составить совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу украинского конфликта. Встреча проходила в бразильском Сан-Паулу, сообщило 29 февраля немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники...
1 марта 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
Глава минфина США расценила риски при конфискации активов РФ как невысокие
В США допускают возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов за рубежом, но считают такое развитие событий маловероятным, заявила 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен. «Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный...
новость часа
27 февраля 2024
Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию
Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы в Россию. Об этом 27 февраля заявила журналистам генсекретарь МИД Бразилии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. «Мы договорились, что будет...
27 февраля 2024
Бербок перепутала Лаврова с его заместителем на саммите в Бразилии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 февраля рассказала, как глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на министерской встречи «Большой двадцатки», перепутала российского министра иностранных дел Сергей Лаврова с его заместителем. «Бербок кричала в микрофон: Сергей Лавров, я к...
24 февраля 2024