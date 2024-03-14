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Найдено 9624 материала
Новости Швейцарии
Экс-главу Федерации велоспорта Украины отстранили за оскорбление членов МОК
Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил бывшего президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко из-за оскорбительных выражений в адрес должностных лиц UCI, национальной федерации и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ICU...
14 марта 2024
Швейцария заявила о готовности привлечь Россию к переговорам по Украине
Берн планирует пригласить Москву к участию в переговорах по украинскому конфликту. Об этом в интервью телеканалу SRF заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, и России обязательно придётся...
14 марта 2024
Захарова заявила, что РФ не примет участия в швейцарском саммите по Украине
Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, сказала она. «Этот форум будет посвящён продвижению ультимативной...
13 марта 2024
МИД заявил демарш послу Швейцарии из-за решения конфисковать активы РФ
Посла Швейцарии в России Кристину Марти Ланг 12 марта вызвали в МИД РФ, ей был заявлен протест в связи с резолюцией парламента Швейцарии о выработке механизма конфискации российских активов, сказано в сообщении министерства. Россия решительно осуждает решение о возможной конфискации активов как...
12 марта 2024
WADA выразило обеспокоенность предстоящими Играми дружбы в России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу проведения с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы. Об этом сообщила пресс-служба агентства. По мнению исполкома антидопингового агентства, спортивное движение и правительства мира «выразили...
11 марта 2024
Шестеро лыжников пропали у горы Маттерхорн в Швейцарии
Шестеро лыжников пропали без вести в горах в Швейцарии, их разыскивает полиция, сообщило 10 марта агентство Reuters. «Лыжники пропали без вести недалеко от горы Маттерхорн, которая находится на границе между Швейцарией и Италией», — говорится в материале. Шесть человек пропали во время горнолыжного...
10 марта 2024
Шестеро лыжников пропали у горы Маттерхорн в Швейцарии
Шестеро лыжников пропали без вести в горах в Швейцарии, их разыскивает полиция, сообщило 10 марта агентство Reuters. «Лыжники пропали без вести недалеко от горы Маттерхорн, которая находится на границе между Швейцарией и Италией», — говорится в материале. Шесть человек пропали во время горнолыжного...
10 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Гармонин напомнил о последствиях передачи Украине замороженных активов РФ
Репутация Швейцарии пострадает в случае передачи Украине замороженных российских активов, заявил журналистам посол России в Берне Сергей Гармонин. Кроме того, по словам дипломата, подобный шаг ударит по правовой целостности международной финансовой системы. «Такое решение в случае его реализации...
8 марта 2024
Парламент Швейцарии поддержал передачу активов России Украине
Большинство депутатов совета кантонов (малая палата парламента) Швейцарии 7 марта проголосовали за передачу Украине замороженных в стране российских активов. Об этом сообщил телеканал SRF. За конфискацию активов России проголосовал 21 человек, против — 19. Ещё трое воздержались. Предложение...
7 марта 2024
В Швейцарии рассказали о «подарке» Путину от Запада
Президент России Владимир Путин выигрывает от ссоры между Германией и Францией. Об этом 2 марта написал эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Рони Кемпин в статье для швейцарской телерадиокомпании SRF. «Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не...
4 марта 2024
Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста
Население Швейцарии в ходе прошедшего в минувшие выходные референдума отказалось повысить пенсионный возраст с 65 до 66 лет. Об этом сообщается по итогам голосования на сайте правительства страны. Жители Швейцарии голосовали 3 марта за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое...
3 марта 2024
В Швейцарии заявили, что офицеры бундесвера втягивают ФРГ в войну с РФ
Высокопоставленные немецкие военнослужащие своим обсуждением ударов по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией. Об этом заявил шеф-редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кёппель на своем YouTube-канале. «Такими разговорами генералы ВВС втягивают Германию всё глубже в войну...
3 марта 2024
Швейцария объявила о присоединении к 13-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщается 1 марта на сайте Федерального совета страны. «Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России...
1 марта 2024
В МОК заявили, что новых требований по допуску российских атлетов не будет
Новых требований к российским атлетам не будет, все рекомендации по допуску к летней Олимпиаде в Париже были изложены в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидаются финальные рекомендации МОК о...
новость часа
29 февраля 2024