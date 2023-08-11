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Найдено 134 материала
Новости Новости Скандинавии и Прибалтики
Вступление Украины в Евросоюз назвали несбыточной мечтой Киева
Хотя страны Прибалтики и Польша считают, что Украину нужно принимать в Европейский союз и вообще куда только можно, руководство ЕС очень сильно сомневается в том, что Киев готов в такой интеграции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 августа заявил Виктор Мизин, сотрудник подразделения Центра...
11 августа 2023
Климатолог: Скандинавию и Прибалтику накроет ледником через 50 лет
Наступление в Европе нового (антропогенового) ледникового периода — это неизбежный сценарий, считает климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов. Ранее ученые из Института Нильса Бора Копенгагенского университета заявили, что одним из результатов...
2 августа 2023
Британским консерваторам предсказали поражение на выборах 2024 года
Вероятность того, что в 2024 году британские консерваторы проиграют выборы и к власти придёт Лейбористская партия, очень высока, так как правительство премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака выглядит неспособным решить те проблемы, с которыми столкнулась британская экономика. Об этом...
24 июля 2023
В Госдуме назвали всё более ультимативными требования Зеленского к Западу
К осени 2023 года терпение западных хозяев киевского режима может лопнуть, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя прогноз издания Politico о том, что Запад может устать от бесконечных требований президента...
18 июля 2023
В РАН нашли объяснение попыткам Макрона попасть на саммит БРИКС
Франция, заняв откровенно русофобскую позицию и фактически выдав Украине индульгенцию на любые, в том числе террористические, действия, мечтает снова сыграть посредническую роль в урегулировании украинского кризиса. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявил Сергей Фёдоров, ведущий научный...
13 июня 2023
Госдеп США: решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно
Вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться коллективно, заявил 1 мая глава Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель на официальном сайте федерального органа. Его слова являются ответом на публикацию французской газеты Le Monde, в которой со ссылкой на...
2 мая 2023
Пушков заявил о зависимости стран Европы от Польши и Прибалтики
Приём в Европейский союз восточноевропейских стран привёл к невозможности автономии Европы, заявил сенатор Российской Федерации Алексей Пушков. «Приём восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не...
2 мая 2023
Экономист Хазин заявил, что Запад «сломается» в вопросе банков РФ и SWIFT
Тот факт, что на Западе заговорили о том, чтобы снова подключить российские банки к системе SWIFT свидетельствует о том, что антироссийская коалиция не набрала той силы, на которую рассчитывали в США и ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил известный российские экономист Михаил Хазин...
21 апреля 2023
Байден неумолимо раскалывает трансатлантическое партнерство — экономист
Байден раскалывает трансатлантическое партнерство путем реиндустриализации Америки за счет европейских союзников, — констатировал Ильинский, комментируя соответствующую публикацию Financial Times. — Эммануэль Макрон впервые открыто и публично заявил, что США рискуют полностью разрушить...
1 декабря 2022
В сентябре морские поставки нефти из РФ в Европу упали до минимума за год
До вступления в силу запрета Европейского союза на морской импорт российской нефти осталось чуть более двух месяцев, а поставки в его страны и Великобританию уже сократились примерно на 60% по сравнению с тем, что было до введения санкций, сообщает 4 октября Bloomberg. За четыре недели по 30...
4 октября 2022
Британия направила фрегат для патрулирования трубопроводов в Северном море
В рамках мер защиты подводной энергетической инфраструктуры после серии взрывов, повредивших два газопровода «Северный поток» в Балтийском море, Великобритания направила фрегат для патрулирования Северного моря. Координируемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы, объединяющие...
4 октября 2022
Военные стран Северной Европы обсудят безопасность подводных трубопроводов
Представители Объединенных экспедиционных сил стран Северной Европы проведут встречу в понедельник 3 октября, чтобы обсудить безопасность подводных трубопроводов и кабелей после взрывов, повредивших газопроводы «Северный поток» в Балтийском море. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил...
3 октября 2022
30 сентября 2022 года как пролог к возрождению Великой Руси
Безусловно, день 30 сентября 2022 года войдёт в историю России как наибольшее, начиная с времён великого князя московского Ивана III, по масштабам, то есть по площади и численности населения, возвращение в состав России ранее принадлежавших ей территорий. В истории новейшей России этот процесс был...
1 октября 2022
Запад своей узколобостью вынудил Путина провести мобилизацию — Global Times
На фоне растущего давления со стороны США и Запада президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военных резервов страны и указал, что Запад представляет угрозу существованию России, пообещав использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для противодействия угрозе ее...
22 сентября 2022
Китай ускоряет интермодальную экспресс-доставку товаров в Россию и Европу
Первый рейс по китайско-российскому экспресс-маршруту между Демонстрационной зоной Местного экономического и торгового сотрудничества Китай — Шанхайская организация сотрудничества и Владивостоком в России был запущен из порта Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 14 сентября газета...
14 сентября 2022