Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10 материалов
Новости Ниуэ
На борту сухогруза у берегов Турции прогремел взрыв
Недалеко от побережья турецкого города Фетхие прогремел взрыв на борту сухогруза Serenity Ac под флагом Ниуэ. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщило турецкой агентство Anadolu. «Четверо пострадавших в результате взрыва были госпитализированы, состояние одного тяжёлое», —...
27 октября 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
В островном государстве Ниуэ выявили первый случай COVID-19
Власти островного тихоокеанского государства Ниуэ выявили на своей территории первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Далтона Тагелаги 10 марта сообщает радиостанция Radio New Zealand. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в...
10 марта 2022
Выпущены коллекционные позолоченные монеты с бывшим президентом Эстонии
Островное государство Ниуэ, известное коллекционерам мира юбилейными монетами, выпустило позолоченные монеты в честь бывшего президента Эстонской Республики Арнольда Рюйтеля. Об этом сообщил портал эстонских новостей ERR. В Эстонию присланы две монеты для ознакомления местных нумизматов. Основой...
27 января 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудили пути сотрудничества
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три...
16 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудят вопросы сотрудничества
16 ноября в формате видеоконференции пройдёт встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три года, примут участие...
12 ноября 2021
Оперу Вагнера о проклятом капитане покажут в кинотеатрах Москвы
Спектакль нью-йоркской Метрополитен-оперы «Летучий голландец» покажут в прямой трансляции в московских кинотеатрах 14 марта, сообщает журнал «Театр». Оперу Рихарда Вагнера в трех актах поставил канадец Франсуа Жирар, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. Главную партию проклятого...
4 марта 2020
Умерла последняя утка на одном из полинезийских островов
На островном государстве Ниуэ в Тихом океане умерла последняя утка, которую британские СМИ окрестили «самой одинокой уткой в мире», сообщает телеканал BBC. Сообщается, что селезень по имени Тревор был своеобразной знаменитостью — он был единственной уткой на острове. В Ниуэ Тревор попал в 2018 году...
29 января 2019